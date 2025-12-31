Schnee, Spaß und Wellness: So traumhaft ist der Winter im Salzkammergut

Schnee, Eis und unberührte Natur machen das Salzkammergut im Winter zu einem echten Abenteuerparadies. Sieben Skigebiete, glasklare Seen, gefrorene Wasserfälle und vielfältige Outdoor-Erlebnisse sorgen für magische Wintermomente für Genießer und Actionfans.

Wenn sich die Berge unter einer glitzernden Schneedecke verstecken, verwandelt sich das Salzkammergut in ein Wintermärchen. Hier verschwimmen die Grenzen zwischen Mensch und Natur: Skifahrer ziehen ihre Spuren durch pulvrige Hänge, Schneeschuhwanderer entdecken stille Winterpfade, mutige Taucher wagen sich unters Eis und Eiskletterer erklimmen gefrorene Wasserfälle. Gemütliche Hütten, herzliche Gastgeber und Wellness-Oasen runden das Erlebnis ab.

Loser Skifahren. Garantierter Pistenspaß fernab des alpinen Massentourismus. © Salzkammergut Tourismus/Karl Steinegger

Sieben Skigebiete und über 300 Pistenkilometer für jeden Anspruch

Das Salzkammergut zählt zu den Hotspots für Wintersportler. Sanfte Familienhänge, actionreiche Buckelpisten oder unberührte Powderflächen garantieren Schneeabenteuer für jede Könnerstufe, wie beispielsweise der Feuerkogel: Oberösterreichs sonnenreichster Gipfel begeistert mit familienfreundlichen Pisten, traumhaftem Panoramablick auf Dachstein und Seenregion sowie einem Hochplateau für Tourengeher und Schneeschuhwanderer. Besonders empfehlenswert sind die geführten Erlebnis-Schneeschuhtouren und die zwei Kilometer lange unpräparierte Abfahrt für Profis. Der Kasberg im Almtal (23 Pistenkilometer) mit Kinderskiarena und dem größten Freestyle-Park Oberösterreichs laden zum Carven ein.

Schneesicher, abwechslungsreich und modern präsentiert sich die Tauplitzalm. Breite Abfahrten und ein Winter-Höhenwanderweg machen die Alm zum Paradies für Skifahrer und Langläufer. Und der Postalm Winterpark soll absolut lawinensicher sein – ideal für Familien und Anfänger. Hier kann man perfekt Bewegung im Schnee mit uriger Hüttenromantik kombinieren.

Loser, Dachstein West & Postalm: Pistenspaß ohne Massentourismus

34 Pistenkilometer, Freeride-Areas, Funpark und die längste Familienabfahrt der Steiermark findet man am Loser. Hier ist Pistenspaß ohne Massenandrang garantiert. Am Dachstein West (Gosau, Russbach, Annaberg) warten 160 Pistenkilometer, Buckelpisten, ein Family Park und die Marcel-Hirscher-Rennstrecke für Adrenalinjunkies – natürlich mit Zeitnehmung.

Last but not least das Skigebiet Feuerkogel-Hochplateau: Optimal für Skitouren, mit traumhafter Aussicht und vielfältigen Trails für Anfänger und Fortgeschrittene.

Eine Schneeschuhwanderung aufs Spitzplaneck am Kasberg eröffnet weite Ausblicke abseits der Piste. © VTraunseeAlmtal/MonikaLoeff

Schneeschuhwandern im Salzkammergut

Wintertauchen im Attersee gilt unter Profis als eines der intensivsten Naturerlebnisse © Salzkammergut/ KatrinKerschbaumer

Unter den Füßen knirscht der Schnee, die Luft ist klar und die Landschaft glitzert. Im Salzkammergut führen sechs markierte Schneeschuhtrails durch unberührte Natur – vom Feuerkogel über den Kasberg bis zum Dachstein West. Geführte Touren bieten Einsteigern wie Profis die Chance, winterliche Stille, Aussichten und Natur hautnah zu erleben. Ein Erlebnis, das Körper und Seele erfrischt.

Eistauchen im Attersee und Hallstätter See: Magie unter dem Eis

Eistauchen im Attersee oder Hallstätter See ist für Abenteuerlustige ein Winterhighlight. Durch kristallklares Wasser und Sichtweiten bis zu 25 Metern eröffnet sich eine surreal-schöne Unterwasserwelt: versunkene Wälder, Eisformationen und stille Seenlandschaften. Wer sich ins eiskalte Wasser wagt, erlebt eine märchenhafte Stille und die Magie eines der klarsten Seen Europas – nur nach gründlicher Einschulung und Sicherheitscheck.

Eisklettern in gefrorenen Wasserfällen im Inneren Salzkammergut

Eisstockschießen gehört zur Wintergeselligkeit. © Salzkammergut/KatrinKerschbaumer

Adrenalin und Eis treffen beim Bezwingen von gefrorenen Wasserfällen aufeinander: Sie bieten rund um Hallstatt, Bad Goisern und Gosau verschiedene Schwierigkeitsgrade. Anfänger sollten sich Profis anschließen, während erfahrene Kletterer ihre Technik an Eisfällen wie Simple Bach, Schleierfall oder Mordillo perfektionieren. Helm, Steigeisen, Eispickel und Lawinenpiepser sind Pflicht, doch wer die frostige Vertikale meistert, erlebt Gänsehautmomente und wird mit einer unvergleichlichen Aussicht belohnt.

Komfort und Winter - Wellness im Salzkammergut

Hotel Royal ****s/Bad Ischl. Wellnessbereich „Sky Lounge“ am Dach, die Salzkammergut-Therme über beheizten Panoramagang direkt zu erreichen. Verwöhn-Halbpension mit Frühstück und Fünf-Gänge-Menü am Abend. „Kuscheltage“ 2 ÜN für 2 Pers. inkl. Verwöhn-HP ab 680 Euro. www.eurothermen.at/bad-ischl

GOLDENES SCHIFF/Bad Ischl. Modern elegantes Stadthotel zwischen Katrin und Traun. Spa-Bereich mit Saunen und Dampfbad. Doppelzimmer Classic ab 73 Euro p. P./Nacht. www.goldenes-schiff.at

Waldhof Fuschlsee Resort****s/Fuschl. Direkt am See gelegenes familiengeführtes Resort. Kulinarik auf Haubenniveau. Spa mit 7 Pools, Saunalandschaft, Treatments. Jänner-Deal: 3 Nächte ab 453 Euro p. P. www.waldhof-fuschlsee.at

Landhotel Grünberg am See***s/Gmunden. Am Ostufer des Traunsees gelegener Familienbetrieb. Kulinarik aus regionalen Zutaten, Kochkurse in der Schauküche. DZ ab 95 Euro p. P./Nacht. www.gruenberg.at

Landhotel Post***s/ Ebensee. Klassisch moderne Zimmer, Suiten und Ferienwohnungen. Bio-Alpensalz-Sauna. DZ inkl. Frühstück ab 53 Euro p. P./Nacht. www.hotel-post-ebensee.at

Hotel Eichingerbauer****s/Mondsee. Romantisch eingerichtete Zimmer. À la Carte-Restaurant. Eich Spa mit beheiztem Außenpool und Saunalandschaft. Private Spa, Day Spa, Anwendungen. DZ ab 142 Euro p. P./Nacht inkl. HP. www.eichingerbauer.at

Ein Blick auf die Hotel-Websites lohnt sich.