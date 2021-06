Nehammer erklärt, warum straffälliger Tatverdächtiger nicht abgeschoben wurde

''Die Polizei kann nur dann handeln, wenn tatsächlich auch alle Gerichtsverfahren abgeschlossen sind.''

Nach dem Fund der Leiche eines 13-jährigen Mädchens in der Erzherzog-Karl-Straße in Wien-Donaustadt hat die Polizei am Montagabend zwei Männer festgenommen. Die beiden afghanischen Staatsbürger, 16 und 18 Jahre alt, werden verdächtigt, das Mädchen getötet zu haben.



Innenminister Karl Nehammer sprach mit oe24.TV über den aktuellen Ermittlungsstand, über die Diskussion um die politische Verantwortung in der Causa und darüber, warum die straffälligen, afghanischen Tatverdächtigen nicht abgeschoben wurden.



