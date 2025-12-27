Winterurlaub im Raurisertal: Naturgenuss, Skifahren und stille Schneewelten im SalzburgerLand

Abseits großer Skizentren entfaltet das Raurisertal seine ganze winterliche Magie: weite Schneelandschaften, geschichtsträchtige Berge und ursprüngliche Natur im Herzen des Nationalparks Hohe Tauern. Zwischen Sonnblick, Hocharn und Ritterkopf erleben Wintersportler Ruhe, Vielfalt und alpinen Genuss

Einst lockte das schimmernde Metall im Boden Menschen aus halb Europa hierher. Über 600 Jahre lang wurde im hintersten Hüttwinkltal Gold abgebaut, das den Salzburger Erzbischöfen einst großen Reichtum bescherte. Heute folgen die Besucher einem anderen Schatz: der Stille, der weiten weiß verschneiten Landschaft und der intakten Natur zwischen Sonnblick, Hocharn und Ritterkopf. Das Raurisertal ist die größte Gemeinde im SalzburgerLand, die sich ihre Ursprünglichkeit bewahrt hat – mit fünf wildromantischen Seitentälern.

Waldalm. Lassen Sie sich in der urigen Hütte mit Schmankerln aus der Region verwöhnen. © Creatina

Die Rauriser Hochalmbahnen – Skigenuss mit Nachhaltigkeit

Seit 140 Jahren wird in Rauris Ski gefahren, lange bevor die erste Bergbahn gebaut wurde. Heute erschließen die Rauriser Hochalmbahnen ein Skigebiet, das zu den landschaftlich schönsten im Alpenraum zählt. Mit der 8er-Gipfelbahn taucht man direkt in die Welt der Zweitausender ein, wo breite Hänge zu weiten Carvingschwüngen einladen. Sportliche Fahrer nehmen die schwarze Piste an der Hochalmbahn, Familien bevorzugen die sanften Abfahrten Richtung Heimalm oder die abwechslungsreichen Pisten an der Waldalmbahn. Fun Slope, Rennstrecke und Nugget Park sorgen für spielerische Trainingseinheiten. Alle paar Pistenkilometer laden urige Skihütten mit typischen Pinzgauer Spezialitäten zum Einkehrschwung ein. Dazu kommt eine besondere Nachhaltigkeitsnote: Die Bergbahnen sind Klimabündnis-Partner und Österreichs erstes Seilbahnunternehmen mit eigenem Wasserkraftwerk.

FAmily Slope. Leichte, breite Pisten und gute Übungsmöglichkeiten für Kinder und Anfänger. © Hochalmbahnen AG

International vernetzt Rauris als Partner im Skipassverbund „Indy Pass“

Ab der Wintersaison 2025/26 ist das Skigebiet Rauriser Hochalmbahnen offizieller Partner des internationalen Skipassverbunds Indy Pass – und damit das neue Skigebiet Österreichs, das Teil dieser wachsenden Community unabhängiger Skigebiete wird. Der aus den USA stammende Indy Pass ermöglicht es Wintersportlern, in über 260 Skigebieten in den USA, Kanada, Südamerika, Japan und Europa Ski zu fahren– und nun eben auch im Herzen des Nationalparks Hohe Tauern. Für Inhaber des Indy Pass bedeutet das: Zwei Tage Skivergnügen im Raurisertal pro Saison sind bereits inkludiert – ganz ohne Aufpreis.

Panoramaskifahren in Rauris. Winterparadies im Herzen der Hohen Tauern. © TVB Rauris

Fersenfrei in die Höhe - Skitouren und Tourengehen

Für Skitouren-Geher gilt das Raurisertal als „Schatzkiste“. Die Touren auf Rosskopf, Rührkübel, Ritterkopf, Silberpfennig, Hocharn oder Hohen Sonnblick verlangen Erfahrung, Planung und eine stabile Lawinenlage – belohnen aber mit Ausblicken, die nur wenige kennen.

Wer seine ersten Schritte im Tourengehen macht, findet im Skitourencenter am Rand des Hochalm-Skigebiets ideale Bedingungen: Zwei markierte Anstiege führen entlang der Kreuzboden- und Waldalmbahn bergwärts, immer mit der Möglichkeit, frühzeitig abzuschwingen. Auch die Abfahrt erfolgt über gesicherte, präparierte Pisten.

Schneeschuhwandern eröffnet stille Wege abseits der Pisten © TVB Rauris/Florian Bachmeier

Schritt für Schritt durch die Stille

Zu den eindrucksvollsten Erlebnissen gehört eine Schneeschuhwanderung durch den Rauriser Urwald, einen jahrhundertealten, naturbelassenen Bergsturzwald auf 1.600 Metern. Zwischen knorrigen Fichten und mächtigen Zirben geht es rund 300 Höhenmeter hinauf Richtung Kolm Saigurn – ein Weg in die Stille, auf dem man nur das leise Knirschen unter den Schuhen hört.

Geführte Touren mit Nationalpark-Rangern finden jede Woche statt, ein kostenloser Shuttlebus bringt Wanderer bis zum Ausgangspunkt Bodenhaus. Die Natur präsentiert sich hier wie in Watte gepackt: still, weiß, überwältigend schön.

Hüttwinkeltal. Spuren ziehen, Ruhe genießen: Langlaufen durch verschneite Landschaften. © TVB Rauris/Florian Bachmeier

Langlaufen im schneesicheren Hüttwinkltal

Rauris bietet rund 30 Kilometer Loipen, die dank der Höhenlage bis ins Frühjahr befahrbar bleiben. Die schneesicheren Strecken zwischen Bucheben und Bodenhaus gelten als besonders reizvoll. Die einfache Sonnenloipe führt mit zwei sanften Schleifen tief ins Hüttwinkltal, während Bucheben- und Hüttwinklloipe etwas sportlicher ausfallen. Direkt im Ort lädt zudem die Marktloipe zu schnellen Runden ein. Linien- und Shuttlebusse erleichtern die Anreise zu allen Einstiegen. Ein Linienbus fährt täglich von Rauris bis Bucheben, ein Shuttlebus bis zum Alpengasthof Bodenhaus und dem Startpunkt der längeren Loipen.

winterwandern. Kleine Schritte und große Abenteuer im Schnee – eine gemeinsame Zeit, die die ganze Familie nicht vergisst. © Hochalmbahnen AG

Winterfreude für Groß und Klein

Für Familien ist das Raurisertal ein echtes Winterparadies. 85 Prozent der 33 Pistenkilometer sind leicht bis mittelschwer und damit perfekt für Anfänger. Drei Skischulen bringen Kindern spielerisch Sicherheit auf Skiern bei, während die Family Slope, der Nugget Park und der Fun-Bereich für Abwechslung sorgen. Besonders attraktiv: das Frühbucherangebot „Echt.Fair.Ticket“, mit dem Skipässe bis zu 30 Prozent günstiger werden.

Ein Höhepunkt für Groß und Klein ist die zwei Kilometer lange Rodelbahn am Kreuzboden. Sie wird zweimal pro Woche beleuchtet, wenn die Sesselbahn abends (von 19 bis 20.30 Uhr) in Betrieb geht – ein stimmungsvoller Rutsch ins Tal. Nostalgisch wird es bei Tillys Ziachschlittenfahrt, die an alte Transportwege erinnert.

WinterTraum. Mit dem Pferdeschlitten durch verschneite Landschaften gleiten. © TVB Rauris/Florian Bachmeier

Romantische Pferdeschlittenfahrten in die Seitentäler und die wöchentliche Fackelwanderung durch das historische Rauris runden den Familienwinter ab. Besonders mystisch: die Rauriser Perchten, die rund um Weihnachten durch das Tal ziehen.



Die besten Tipps für den Winterurlaub in Rauris

Schlafen

Carpe Solem Rauris by Alps Resorts. Ski in/Ski out Unterkunft. Apartments mit Schlafzimmer und voll ausgestatteter Küche. Restaurant, ein Spa- und Wellnesscenter mit Innenpool, Fitnessraum und Sauna. 2N in der Ferienwohnung mit 2 Schlafzimmern für 2 Erw. +2 Ki. ab 831 Euro.

https://alps-resorts.com

Wander-Hotel Rauriserhof****s. Das Hotel ist nur 80 m von den Pisten des Skigebiets Rauris entfernt. Geräumige Zimmer im alpinen Stil mit Balkon. Café, Bar; im Restaurant genießen Sie Gerichte der österreichischen und internationalen Küche. Tennisplatz und Wellnessbereich mit Innenpool. Skiraum mit Skischuhtrockner. 1N im DZ Deluxe „Kreuzboden“ für 2 Erw. inkl 3/4 Pension ab 390 Euro. www.rauriserhof.at

Hotel Alpina Rauris****. Familiengeführtes Hotel mit 4.000 m2 großem Garten. Der Kreuzboden Skilift, die Rodelbahn und das Zentrum von Rauris sind nur 3 Gehminuten entfernt. Gemütliche Zimmer mit Balkon. Restaurant serviert typische Salzburger Spezialitäten und internationale Küche. 3 bis 4N in der Natura Suite L für 2 Erw. inkl. HP ab 2.208 Euro. www.hotel-alpina-rauris.at

Hotel Sonnhof Rauris***. Familiengeführtes ungarisches Hotel auf einem kleinen Hügel im Zentrum von Rauris, 500 m von der Hochalmbahn entfernt. Innenpool, Sauna und Squashplatz. Massagen werden ebenfalls angeboten. Geführte Ski- und Bergtouren werden regelmäßig organisiert. 3N im Comfort DZ mit Balkon inkl. HP für 2 Erw. ab 711 Euro. https://sonnhofrauris.at

Erleben

Nationalpark Exkursionen. „Zauberhaftes Wintererlebnis“ – jeden Mittwoch (31.12.25 - 1.4.26), „Winterlicher Urwald“– jeden Freitag (2.1. - 3. 4. 26) und „Goldene Aussichten Rauris“ am 22.1., 20.2. und 21. 3. 2026. www.raurisertal.at

Rauriser Talmuseum. 17 Schauräume mit interessanten Ausstellungsstücken u. a. aus der Ortsgeschichte und rund um den Bau der höchsten Wetterwarte am Sonnblick. Ermäßigter Eintritt mit der Gästekarte. www.raurisertal.at

verfasst von Irene Stelzmüller