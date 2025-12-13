Filzmoos: Adventromantik, Wintersport & alpine Ruhe im Salzburger Land

Zwischen Dachstein und Bischofsmütze entfaltet Filzmoos im Winter seinen ganz besonderen Zauber. Das kleine Bergdorf im Salzburger Land begeistert mit Adventromantik, familiärem Skigebiet, traumhaften Winterlandschaften und gelebter Tradition – ein Rückzugsort für Genießer und Wintersportfans.

Filzmoos begeistert im Winter mit Skifahren, Langlaufen, Schneeschuh- und Winterwandern, sowie traumhaften Tourenski-Abenteuern.

Weihnachtsidylle am Fuße der Bischofsmütze. © TVB Filzmoos

Ein Winter, der bleibt: Die klare Luft, die glitzernden Schneefelder, der Klang der Schlittenkufen, die Herzlichkeit der Menschen – all das macht Filzmoos zu einem Winterziel, das mehr ist als ein Urlaubsort: Es ist ein Gefühl. Ein Moment der Ruhe in einer hektischen Zeit. Ein Platz, an den man immer wieder zurückkehren will. Filzmoos – rund 70 Kilometer südlich von Salzburg gelegen und Heimat von knapp 1.500 Einwohnern – wirkt in der kalten Jahreszeit wie eine liebevoll arrangierte Filmkulisse.

Zwischen den schroffen Felstürmen der Bischofsmütze (2.458 m) und dem mächtigen Dachstein (2.995 m) breitet sich ein weiß strahlendes Paradies aus, das gleichermaßen Sportler, Romantiker und Ruhesuchende anzieht. Der Ferienort ist Teil der Salzburger Sportwelt und liegt mitten im Herzen von Ski amadé, einem der größten Wintersportgebiete Österreichs. Doch der besondere Reiz von Filzmoos liegt nicht allein in den Pisten und Loipen – er liegt in seiner unverwechselbaren Mischung aus Ursprünglichkeit, alpinem Charme und entschleunigter Gelassenheit.

Filzmooser Weihnachtsidylle auf den Hofalmen ist eines der ursprünglichsten Adventerlebnisse. © TVB Filzmoos

Filzmooser Weihnachtsidylle: Adventromantik auf der Hofalm

Wenn im Tal die ersten Schneeflocken fallen, verwandelt sich Filzmoos in ein Märchendorf. Seit über 30 Jahren steht die „Filzmooser Weihnachtsidylle“ auf der Hofalm für ein Adventerlebnis, das man heute kaum noch findet: ruhig, stimmungsvoll, ohne Kitsch und Kommerz. Die Hofalm liegt auf 1.300 Metern Seehöhe, am Ende des Tales – dort, wo der Verkehr verstummt. Erreichen kann man sie nur per Bustaxi, zu Fuß oder – besonders romantisch – im Pferdeschlitten, der leise durch den verschneiten Winterwald gleitet. Vom Parkplatz bei der Mautstelle führt ein rund einstündiger Winterwanderweg nach oben, nur begleitet vom Knirschen des Schnees. Oben angekommen erwartet die Besucher eine märchenhafte Welt: leuchtende Fackeln, verschneite Almböden, Almsee, Weihnachtskrippe mit lebensgroßen Figuren und ein riesiger Scherenschnitt, der die Heilige Familie zeigt. An offenen Feuerstellen wärmt man sich mit Glühwein oder Tee, Weisenbläser sorgen für feierliche Stimmung. Und plötzlich – ganz wie aus einem alten Sagenbuch – tauchen die Filzmooser Perchten aus dem Wald auf. Gruselig-schön, urtümlich, faszinierend.

Bergdorf Advent Filzmoos: Tradition & Handwerk erleben

Wer lieber im Dorf bleibt, wird auf dem Bergdorf Advent am Filzmooser Dorfplatz fündig. An allen vier Adventwochenenden (Freitag bis Sonntag, 16–20 Uhr) duftet es hier nach Vanillekipferln, Weihrauch und heißen Maroni. Zwischen kunstvoll geschmückten Ständen trifft man Einheimische, Handwerker und Genießer. Die Palette reicht von Holzschnitzereien über bäuerliche Spezialitäten bis hin zu traditionellem Christbaumschmuck. Nur wenige Schritte entfernt liegt die Wallfahrtskirche mit dem berühmten „Filzmooser Kindl“, eine der seltenen erhaltenen Pilgerstätten des Jesuskindes.

Familienskigebiet. 20 abwechslungsreiche Pistenkilometer – ideal für Genießer und Familien. © Tourismus Filzmoos

Skifahren in Filzmoos: Genussvolles Skigebiet in Ski amadé

Natürlich hat Filzmoos noch weit mehr zu bieten als Adventromantik. Das Skigebiet von Filzmoos liegt im Herzen der Salzburger Sportwelt, eingebettet in die weite Winterkulisse von Ski amadé. Rund 20 Pistenkilometer erstrecken sich über zwei sonnige Skiberge: Im Süden lockt der Rossbrand auf 1.600 Metern mit seinem Panorama, im Norden erwartet der Grossberg alle, die breite Hänge und viel Licht lieben. Ob sanfte Übungshänge für Einsteiger, genussvolle rote Abfahrten oder knackige schwarze Pisten – Filzmoos überrascht mit einer Vielfalt, die jedem Fahrstil gerecht wird. Die weitläufigen Pisten bieten reichlich Platz, um schwungvoll und entspannt durch den Schnee zu cruisen, ohne Gedränge und mit einem Gefühl von Freiheit. Gerade Familien und Anfänger schätzen die Übersichtlichkeit und die hohe Sicherheit des Skigebiets. Die Kombination aus Raum, Ruhe und perfekter Präparierung macht Filzmoos zu einem kleinen, feinen Skidiamanten mit großem Genussfaktor.

Eislaufen. Treffpunkt für Groß ud Klein ist der Eislaufplatz in Filzmoos. © Toursmus Filzmoos

Abseits der Pisten: Rodeln, Schneeschuhwandern & Pferdeschlitten

Langläufer finden rund um Filzmoos traumhafte Loipen, darunter die malerische Panoramaspur am Roßbrand, eine 16 Kilometer lange, bestens präparierte Langlauf- und Skating-Loipe. Hier oben können Besucher nicht nur unvergessliche Langlauferlebnisse genießen, sondern auch entspannte Winterspaziergänge unternehmen und das atemberaubende 360-Grad-Panorama bewundern. Eislaufen, Rodeln, Ballonfahren und Pferdeschlittenfahrten gehören ebenso zum Winterrepertoire wie Schneeschuh- und Winterwandern.

Rossbrand-Höhenloipe. Langlaufen mit spektakulärem 360°-Panorama . © Tourismus Filzmoos

Skitouren rund um Filzmoos: Natur & Sicherheit

Für Ambitionierte und Naturverliebte bietet sich das Skitourengehen an – allerdings sollte man hier unbedingt auf Technik und Sicherheit achten. Ein paar Stunden mit einem Skilehrer wirken oft wahre Wunder, und wer sich einer geführten Tour mit staatlich geprüften Berg- und Skiführern anschließt, erlebt nicht nur unvergessliche Schneehänge, sondern auch alles Wissenswerte zu Schnee-, Wetter- und Lawinenlage.

Hüttenschmankerl. Frischenr Kaiserschmarrn serviert die Oberhofalm. © Tourismus Filzmoos

Hüttengenuss & regionale Küche

Wer in Filzmoos auf den Pisten unterwegs ist, darf sich auch auf echte regionale Hüttenkulinarik freuen. Statt Pommes warten Kasnocken, Kaiserschmarrn und regionale Schmankerln. Acht gemütliche Hütten laden zum Genießen ein – Filzmoos serviert Winterglück weit über den Tellerrand hinaus und macht jede Pause zum alpinen Genussmoment für hungrige Wintersportler. Egal ob Kurzurlaub oder ausgedehnte Ferien: Das kleine Bergdorf zeigt das Salzburger Land von seiner schönsten Seite.