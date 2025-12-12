Last-Minute ins Winterwunderland: Wo Sie im Dezember sparen – und wo nicht

Eine aktuelle Analyse des Ferienhausportals Holidu zeigt: An diesen Reisezielen sind Ferienunterkünfte im Dezember am günstigsten!

Die Wochen vor Weihnachten haben ihren ganz eigenen Zauber: Städte erstrahlen im Lichterglanz, Christkindlmärkte duften nach Zimt und Maroni, und plötzlich stellt sich die alljährliche Frage – wohin entfliehen wir dieses Jahr dem Trubel? Viele nutzen die Feiertage für eine kurze Auszeit, sei es für ein paar Tage Winterromantik im Schnee, einen kulturellen Städtetrip oder sogar für einen spontanen Sprung in den Süden, wo das Thermometer zumindest ein wenig Erbarmen zeigt.

Gerade in dieser Phase boomen die Last-Minute-Suchen. Der Wunsch nach einer ruhigen, festlichen Pause ist groß, ebenso der Drang, dem Alltag noch einmal vor Jahresende zu entkommen. Doch wer jetzt auf Unterkunftssuche geht, merkt schnell: Die Preislage gleicht einem Adventkalender – hinter jedem „Türchen“ lauert eine Überraschung, manches verlockend günstig, anderes überraschend kostspielig.

Damit die Reiseplanung nicht zur logistischen Stressprobe wird, hat Holidu die beliebtesten Ziele für Dezember 2025 analysiert und zeigt: Die Preisspanne könnte kaum größer sein. Während einige Winterziele mit charmanten Preisen locken, verlangen andere Regionen Summen, bei denen man kurz überlegt, ob nicht doch die Verwandtschaft zu Hause der günstigere Urlaub wäre.

Die günstigsten Dezember-Hotspots

Deutschland dominiert 2025 klar den Budget-Bereich. Hier finden sich gleich mehrere winterliche Destinationen, die mit stimmungsvollen Kulissen und moderaten Preisen überzeugen:

© Getty Images

Top 5 der preiswertesten Ziele (Preis pro Unterkunft pro Nacht)

Goslar – 105 €: Historisches Flair im Harz zum niedrigsten Preis des Rankings. Heiligenhafen – 106 €: Ein Hauch Ostsee im Winter – ideal für ruhige Küstentage. Sankt Englmar – 108 €: Wintersport und Familienfreundlichkeit im Bayerischen Wald. Bad Harzburg – 108 €: Wellness, Wandern, Winteridylle – perfekt für Erholungssuchende. Braunlage – 111 €: Harz-Klassiker mit viel Natur und entspannter Preisgestaltung.

Die teuersten Ziele: Winterluxus, der seinen Preis hat

Am anderen Ende der Skala warten Destinationen, die auch preislich im Höhenflug sind:

© Getty Images

Top 5 der teuersten Dezember-Ziele

Rovaniemi (Finnland) – 696 €: Die Heimat des Weihnachtsmannes – und zugleich teuerster Ort im gesamten Ranking. Lech (Österreich) – 614 €: Exklusives Skigebiet mit entsprechend exklusiven Übernachtungspreisen. Obergurgl (Österreich) – 489 €: Schneesichere Höhenlage, hochpreisiges Niveau. St. Anton am Arlberg – 445 €: Traditionsreicher Skiort für anspruchsvolle Wintersportler. Kitzbühel – 441 €: Der mondäne Klassiker der Alpenregion.

Die Differenz zwischen Goslar und Rovaniemi? Fast 600 Euro pro Nacht – ein beeindruckender Beleg dafür, wie vielfältig der europäische Winterurlaub ausfallen kann.

Ski-Alternativen für deutlich weniger Geld

Wer Pistenspaß sucht, aber nicht bereit ist, Spitzenpreise zu zahlen, findet in diesen Orten attraktive Alternativen:

© Getty Images

Sankt Englmar (108 €) – günstiges Familienskigebiet

Mittenwald (130 €) – Bilderbuchalpen mit viel Tradition

Gérardmer (128 €) – französische Vogesen als charmante Alternative zu den Alpen

Winterzauber ohne Skipass

Für alle, die lieber flanieren, entspannen oder Sonne tanken:

Wismar – 119 € – Kultur, Geschichte und hanseatischer Glanz

Heiligenhafen – 106 € – maritime Ruhe an der winterlichen Ostsee

Nerja (Spanien) – 118 € – milde Temperaturen und Mittelmeerstimmung

Bad Harzburg – 108 € – Wellness und Natur für eine erholsame Auszeit

Fazit: Der Dezember bietet mehr Möglichkeiten, als man denkt

Ob günstiges Winterglück im Harz, exklusive Skiabenteuer in den Alpen oder sonnige Oasen im Süden – die Auswahl für Dezember 2025 ist breit gefächert. Wer flexibel bleibt und Preise vergleicht, kann zwischen Adventzauber und Jahresausklang echte Schnäppchen finden.