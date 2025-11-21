In der Wiener City strahlt die Weihnachtsbeleuchtung

Am Freitagabend haben Bürgermeister Michael Ludwig und Margarete Kriz-Zwittkovits, Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Wien, die Weihnachtsbeleuchtung in Wien eingeschaltet und damit die festliche Saison in 32 Einkaufsstraßen offiziell eröffnet.

Der Startschuss für die Wiener Weihnachtsbeleuchtung fiel in diesem Jahr erstmals am Neuen Markt. Der Platz ist seit 2023 mit einer festlichen Illumination geschmückt, die neben Baumlichtern auch 48 Sisi-Sterne umfasst – inspiriert von den Diamanten, die Kaiserin Elisabeth von Österreich trug. Diese zieren heuer erstmals die Wiener Innenstadt und verleihen der Stadtmitte eine besonders festliche Atmosphäre.

Doch nicht nur am Neuen Markt erstrahlt Wien in festlichem Glanz: In den kommenden Wochen können sowohl Wienerinnen und Wiener als auch Touristinnen und Touristen in insgesamt 32 Einkaufsstraßen und Grätzln das weihnachtliche Lichtermeer genießen. „Die Weihnachtsbeleuchtung ist weit mehr als eine Dekoration. Sie zeigt die Lebendigkeit unseres Handels und bringt die Strahlkraft unserer Grätzl zum Leuchten“, erklärte Bürgermeister Ludwig.

Neuerungen bei der Weihnachtsbeleuchtung

Ein Highlight dieses Jahr ist die erstmalige Beleuchtung der Döblinger Hauptstraße. Hier wurden 30 Bäume mit warmweißen LED-Lichterketten festlich geschmückt, wodurch eine besonders stimmungsvolle Atmosphäre geschaffen wird. Zudem bereichern 30 beleuchtete Christbäume vor den Geschäften das weihnachtliche Flair.

Auch in der Hütteldorfer Straße gab es Änderungen: Die traditionelle Weihnachtsbeleuchtung wurde durch eine Teilerneuerung mit neuen Sternen-Motiven und größeren Kugeln ergänzt, die die Einkaufsstraße nun noch prachtvoller erscheinen lassen.