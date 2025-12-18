Ermittlungen nach "L'amour toujours"-Gegröle an Linzer Uni

Die Ermittlungen lauf "Wegen Verhetzung gegen unbekannt". Es werden dringend Beweisvideos gesucht.

Linz. Nachdem Gäste auf dem Mensafest der Johannes Kepler Universität Linz Gigi D'Agostinos Partyhit "L'amour toujours" in der Textversion "Deutschland den Deutschen, Ausländer raus!" gesungen haben, ermittelt nun das Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE). Laut Polizei werden Ermittlungen wegen des Verdachts der Verhetzung gegen vorerst unbekannte Personen geführt. Es gab auch schon Zeugeneinvernahmen.

In einem ähnlichen Fall in Gosau laufen laut Staatsanwaltschaft Wels ebenfalls Ermittlungen gegen unbekannte Täter, nicht nur wegen Verhetzung, sondern auch wegen Paragraf 3g Verbotsgesetz. In einem Lokal hatten Ende November ebenfalls Gäste das Lied gegrölt, im Raum steht auch ein möglicher Hitlergruß. Um wie viele Täter es sich handelt, ist noch Gegenstand von Ermittlungen.