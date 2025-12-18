Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Studentenparty eskalierte
© Getty

Videos gesucht

Ermittlungen nach "L'amour toujours"-Gegröle an Linzer Uni

18.12.25, 12:51
Teilen

Die Ermittlungen lauf "Wegen Verhetzung gegen unbekannt". Es werden dringend Beweisvideos gesucht. 

Linz. Nachdem Gäste auf dem Mensafest der Johannes Kepler Universität Linz Gigi D'Agostinos Partyhit "L'amour toujours" in der Textversion "Deutschland den Deutschen, Ausländer raus!" gesungen haben, ermittelt nun das Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE). Laut Polizei werden Ermittlungen wegen des Verdachts der Verhetzung gegen vorerst unbekannte Personen geführt. Es gab auch schon Zeugeneinvernahmen.

In einem ähnlichen Fall in Gosau laufen laut Staatsanwaltschaft Wels ebenfalls Ermittlungen gegen unbekannte Täter, nicht nur wegen Verhetzung, sondern auch wegen Paragraf 3g Verbotsgesetz. In einem Lokal hatten Ende November ebenfalls Gäste das Lied gegrölt, im Raum steht auch ein möglicher Hitlergruß. Um wie viele Täter es sich handelt, ist noch Gegenstand von Ermittlungen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden