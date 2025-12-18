Alles zu oe24VIP
© ORF

Abschied

TV-Beben: ORF-Aus für Karim El-Gawhary

18.12.25, 12:43
Der mit 30. Juni 2026 auslaufende Vertrag mit dem Journalisten als freier Mitarbeiter wird nicht verlängert.

Nach Kriegsreporter Christian Wehrschütz, Ö3-Star Robert Kratky und Wetter-Lady Christa Kummer geht nun die nächste bekannte ORF-Persönlichkeit: Der Vertrag mit Nahost-Korrespondent Karim El-Gawhary (63) als freier Mitarbeiter wird vom ORF nicht verlängert werden.

Karim El-Gawhary, der seit 30 Jahren als freier Korrespondent für den ORF tätig ist, gilt längst nicht mehr als unumstritten. Der Nahost-Korrespondent sorgte mit seinen oftmals einseitigen Berichten über die Situation in Gaza immer wieder für Kritik. So bezeichnete der ORF-Reporter Israelis in Tweets konsequent als "Besatzer" und die Palästinenser als "Besetzte".

Seit 2004 leitete der Deutsch-Ägypter auch das Nahostbüro des ORF in Kairo. Dieser Standort dürfte aufgelöst werden. Die Nachfolge Karim El-Gawharys ist noch unbekannt.

