Arbeiter (53) von Lastenaufzug zerquetscht

Bei einem dramatischen Unfall verlor ein 53-jähriger Arbeiter sein Leben.

Wien. Zu der Tragödie kam es am Mittwochabend in einem Lager eines Lebensmittelherstellers in der Hermann-Gebauer-Straße im 22. Wiener Gemeindebezirk. Ein 53-Jähriger wurde gegen 20.45 Uhr von einem Lastenaufzug erdrückt. Seine Kollegen hörten die Hilfeschreie und versuchten, den Lastenaufzug zu bewegen, waren jedoch erfolglos. Anschließend alarmierten die Angestellten die Einsatzkräfte.

"Am Einsatzort befand sich bereits die Berufsfeuerwehr Wien, die den Lastenaufzug mit technischen Mitteln anhob und den 53-jährigen österreichischen Staatsbürger barg. Die ebenfalls anwesende Berufsrettung Wien übernahm den mutmaßlich Verunfallten. Ein Notarzt konnte jedoch nur mehr den Tod des Mannes feststellen", so die Polizei in einer Aussendung.

Das zuständige Arbeitsinspektorat wurde über den Vorfall informiert. Eine Arbeitsinspektorin begab sich daraufhin zum Unfallort. Die Ermittlungen laufen.

Bereits Anfang Dezember kam es zu einem ähnlichen Unfall im Tiroler Neustift im Stubaital. Aus unbekannter Ursache riss das Tragseil des Lastenaufzuges und traf einen 41-jährigen Forstarbeiter. Das Opfer verstarb an Ort und Stelle.