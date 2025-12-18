Alles zu oe24VIP
Mann rauchte beim Hantieren mit Böller: schwer verletzt
© GettyImages InfinitumProdux

Explosion in Hütte

Mann rauchte beim Hantieren mit Böller: schwer verletzt

18.12.25, 10:02
Teilen

Die Zigarette entzündete einen pyrotechnischen Gegenstand und löste die Detonation aus.

Stmk. Zu der Explosion kam es am Mittwochabend in Wartberg im Mürztal (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag). Ein 33 Jahre alter Steirer hielt sich gegen 19.20 Uhr in der Gartenhütte neben seinem Wohngebäude auf und hantierte offenbar mit einem Böller. Gleichzeitig rauchte er - die "Tschick" entzündete den pyrotechnischen Gegenstand. Daraufhin kam es zu einer heftigen Explosion.

Der 33-Jährige erlitt dabei Verletzungen im Bereich des Kopfes, der Hände sowie eines Oberschenkels. Er wurde noch an Ort und Stelle von den alarmierten Rettungskräften erstversorgt und anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus nach Graz gebracht.

Das Opfer gab an, dass er die Böller von einem Bekannten geschenkt bekommen habe, der diese in Tschechien gekauft haben soll. Durch die Explosion kam es zu erheblichen Schäden an der Gartenhütte. "Die zuständige Behörde sowie die Gemeinde wurden über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Weitere Erhebungen sind im Gange", so die Polizei in einer Aussendung.

