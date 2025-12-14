Alles zu oe24VIP
Vincent Bueno und Beatrice Turin
© Mr. Knips

Weihnachts-Konzert

Musical-Star Vincent Bueno feiert 40er mit Beatrice Turin

14.12.25, 11:52 | Aktualisiert: 14.12.25, 12:59
Beim Da Capo des traditionellen Weihnachtskonzerts "Christmas Melody" von Beatrice Turin stand die bildhübsche Sängerin auch mit Vincent Bueno auf der Bühne und feierte mit ihm seinen 40.Geburtstag.

Bereits letztes Jahr begeisterte diese Show bei zwei ausverkauften Vorführungen das Publikum. Nur 25 Minuten von der Wiener City entfernt fanden auch heuer wieder in Gerasdorf und Wolkersdorf zwei Charity-Weihnachtsshows mit zahlreichen Stars statt.

Beatrice und Heimo Turin

© Tischler

Heimo und Beatrice Turin mit Vincent Bueno

© Günter Leitner

Schon letzte Woche Samstag stand Sängerin und Model Beatrice Turin in Gerasdorf auf der Bühne und sorgte mit zahlreichen Gaststars für Weihnachtsstimmung Dieses Wochenende trat Bea in Wolkersdorf mit ihrer "Christmas Melody" auf und durfte sich über einen besonderen Gast freuen.

Maria Gschwandtner und Pablo Grande

© Tischler

Musical-Star Vincent Bueno stand ebenfalls auf der Bühne und hatte gleich doppelten Grund zum Feiern. Vor kurzem wurde der sympathische ESC-Star nämlich 40 Jahre alt und beging seinen runden Geburtstag beim Weihnachtskonzert. Von Bea gab's natürlich eine Torte für den Jubilar.

Vincent Bueno und Beatrice Turin

© Mr. Knips

Beatrice Turin, Klaus Biedermann und Heribert Kasper

© Tischler

Am Ende gab es Standing Ovations für Bea, Vincent und alle Stars unter anderem von Simone Lugner, "Wildsau" Lydia Kelovits, Mr. Austria Christopher Dengg, Mr. Ferrari Heribert Kasper, Musik-Produzent und Künstler Klaus Biedermann und allen anderen Gästen des ausverkauften Quartiers in Wolkersdorf.

