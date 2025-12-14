Helene Fischer: Auftritt in ARD-Show mit 1.000-Euro-Pullover

Mit einem Fernsehauftritt hat Helene Fischer am Samstagabend bei der ARD-Show „Klein gegen Groß“ für Aufmerksamkeit gesorgt – und das gleich in mehrfacher Hinsicht.

Die Schlagerikone zeigte sich ungewohnt privat, sprach offen über ihr Familienglück und setzte zugleich ein modisches Statement, das vielen Zuschauern nicht entging.

Helene im Luxus-Pulli:

Helene Fischer in "Klein gegen Groß" © ORF/NDR/Thorsten Jander

Die 41-Jährige wirkte entspannt, nahbar und emotional. Im Gespräch mit Moderator Kai Pflaume gewährte sie Einblicke in ihr Leben als zweifache Mutter. Erst im Sommer hatte Fischer ihre zweite Tochter zur Welt gebracht. Sie sei „überwältigt" von diesem Glück, sagte sie sichtlich bewegt und beschrieb ihre aktuelle Lebensphase als „beseelt“.

Es sind Worte, die man von der sonst eher zurückhaltenden Sängerin selten hört.

© Getty

Auch über ihren Partner Thomas Seitel sprach Helene Fischer ungewöhnlich offen. Als Pflaume das Thema Unterstützung im Alltag ansprach, antwortete sie ohne Zögern: „Ich habe den besten Mann!“ Ein Satz, der im Studio für spürbare Wärme sorgte – und bei vielen Fans für Begeisterung.

Luxusmarke mit Symbolkraft

Doch nicht nur ihre persönlichen Worte sorgten für Gesprächsstoff. Auch ihr Outfit rückte in den Fokus: Helene Fischer trug einen eleganten Rollkragenpullover des französischen Luxuslabels Balmain. Das körpernahe Strickmodell ist mit je drei goldfarbenen Zierknöpfen auf Schulterhöhe versehen – ein typisches Detail der Marke, die für klare Linien, militärische Anleihen und luxuriöse Akzente bekannt ist.

Das Markenprestige

Der Preis des Pullovers liegt bei rund 1.119 Euro. Gefertigt wurde er in Italien, die Materialzusammensetzung – 83 Prozent Viskose, 17 Prozent Polyester – ist hingegen vergleichsweise unspektakulär. Der hohe Preis erklärt sich daher weniger durch das Material als vielmehr durch das Markenprestige. Balmain gilt seit Jahren als Symbol für modernen Luxus und ist besonders im internationalen Celebrity-Umfeld beliebt.

Nicht mehr erhältlich

Auf der offiziellen Website des Modehauses ist das Modell inzwischen nicht mehr erhältlich. In Online-Shops werden derzeit nur noch vereinzelte Reststücke angeboten – ein Umstand, der den exklusiven Charakter des Pullovers zusätzlich unterstreicht.

Stimmiger Gesamtlook – mit geteilter Meinung

Kombiniert wurde das Oberteil mit einer dunkelblauen, leicht ausgestellten Jeans. Insgesamt wirkte der Look elegant, reduziert und bewusst erwachsen – ein Stil, der gut zu Fischers aktueller Lebensphase passt.

Die Mode-Ikone

Längst gilt die Sängerin auch abseits der Schlagerwelt als Mode-Ikone. Ob auf der Bühne, bei Events oder in TV-Shows: Helene Fischer setzt regelmäßig Trends – und polarisiert damit zugleich. Erst kürzlich hatte ein Kollege ihre freizügigeren Bühnenoutfits kritisch kommentiert.