Helene Fischer
© NDR/Thorsten Jander

Wieder da

Helene Fischer: Liebeserklärung bei TV-Comeback nach Babypause

14.12.25, 11:33
Teilen

Die Schlagerpop-Queen überraschte die Zusehenden mit einigen Details!

Bei "Klein gegen Groß" der großen ARD-Show am Samstagabend gab es ein besonderes  Comeback  zu sehen.

Auftritt nach Babypause

Helene Fischer  kehrte nach der Babypause wieder auf die Bühne zurück. Zumindest für einen Abend! Bis nächstes Jahr dann eine große Tournee anlässlich des 20. Bühnenjubiläums ansteht.

Helene Fischer in

Helene Fischer in "Klein gegen Groß"

© ORF/NDR/Thorsten Jander

So glücklich

Kai Pflaume nutzte die Vorstellung seines Gastes auch gleich dafür, Fischer zur Geburt ihrer zweiten Tochter im Sommer zu gratulieren. Die entgegnete: "Ich bin ganz, ganz beseelt", so Fischer strahlend. Die ganze Familie sei überwältigt von ihrem Glück und dass alle gesund seien.

Intime Einblicke

"Ich habe den besten Mann", streute Fischer ihrem Thomas Seitel dann noch Blumen und gab Einblick in das Leben mit zwei Kleinkindern: "Es sind neue Herausforderungen: Das zweite Kind bringt neue Aufgaben mit sich", so die 41-Jährige. Die Ruhe und gemeinsame Zeit vor der großen Tour 2026 genieße sie sehr: "Es ist wunderschön, einfach nur zu Hause zu sein." 

Fischer performte zusammen mit Kinderliederkultsänger Rolf Zuckowski und einem Kinderchor den Song "Bald ist Weihnachten".

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

