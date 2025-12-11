SO wird Helene Fischers großes TV-Comeback

Helene Fischer feiert bei „Klein gegen Groß“ ihre Rückkehr auf die TV-Schriem und stellt dabei Songs aus ihrem neuen Weihnachtsalbum vor. Gemeinsam mit Rolf Zuckowski und einem Kinderchor präsentiert sie erstmals zwei Titel aus dem Projekt.

Am Samstag (13.12.25) ab 20.15 Uhr zeigt der ORF die neueste Ausgabe von "Klein gegen Groß", in der Helene Fischer ihren ersten TV-Auftritt nach der Babypause hat. Sie präsentiert ihr Weihnachtsalbum und tritt gemeinsam mit Rolf Zuckowski auf. Helene Fischer kehrt nach einem Jahr Pause auf die Showbühne zurück. Bei ihrem Duell mit der zwölfjährigen Louise müssen beide bekannte Weihnachtshits allein an der Betonung des Wortes "Christmas" im Songtext erkennen.

Helene Fischer in "Klein gegen Groß" © ORF/NDR/Thorsten Jander

Als TV-Premiere zeigt Fischer zwei Songs aus dem Album "Die schönsten Kinderlieder – Winter- und Weihnachtszeit". Unterstützung erhält sie dabei von Rolf Zuckowski und dem Kinderchor Blankenäschen aus Hamburg.

Helene Fischer in "Klein gegen Groß" © ORF/NDR/Thorsten Jander

Prominente Herausforderungen

Christoph Maria Herbst tritt in einem Bagger-Minigolf-Duell gegen den 13-jährigen Julian an. Moritz Bleibtreu muss gemeinsam mit Julian (12) Filme allein anhand von Armbanduhren erkennen. Richard David Precht und die neunjährige Sophia ordnen einzelne Federn den richtigen Vogelarten zu.

Helene Fischer in "Klein gegen Groß" © ORF/NDR/Thorsten Jander

Lotte (9) und Sarah (9) fordern Miriam und Felix Neureuther im Ball-Stab-Duell heraus. Jan Josef Liefers spielt mit Anna Loos gegen den siebenjährigen Gustav, der behauptet, mehr Staubsauger-Geräusche richtig erkennen zu können. Insgesamt warten zehn Duelle auf die Zuschauer.

Helene Fischer in "Klein gegen Groß" © ORF/NDR/Thorsten Jander

2026 wird Helenes Jahr

Im nächsten Jahr soll es dann wieder mehr von Helene Fischer zu hören und zu sehen geben.. "Ihr Lieben, 2026 wird unser Sommer", schrieb sie an ihre Fans. "Seit 20 Jahren stehe ich voller Leidenschaft auf der Bühne. So viele unvergessliche Momente und Songs, die mich seither begleiten. Das muss gefeiert werden, und zwar mit Euch." Am 11. Juli 2026 gastiert Fischer im Wiener Ernst-Happel-Stadion.

© ORF/ZDF/Sascha Baumann

Insgesamt wird sie im Juni und Juli vor rund 750.000 Fans auftreten. Details will die 41-Jährige in München bekanntgeben. Aber soviel wurde schon verraten: Es soll in den Stadien eine 360-Grad-Bühne und Laufstege geben. "Die nächste Tour wird definitiv eine Verneigung und mein ganz großes Dankeschön an die Fans, die mich über 20 Jahre begleitet haben. Natürlich sind viele auch erst vor ein paar Jahren dazugekommen, aber es gibt tatsächlich auch welche von aller erster Stunde an. Und ich möchte dieses Ergebnis, wie gesagt, so intim feiern, wie es nur irgendwie geht in einem Stadion. 20 Jahre, das ist unfassbar. Wir wollen die größte Party feiern, die wir hoffentlich bisher irgendwie gefeiert haben. Viele Emotionen werden mich wahrscheinlich durch den Abend führen."