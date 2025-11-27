Dschungelcamp 2026: Promi-Cast rund um Gil Ofarim sorgt für Shitstorm

Die Fans sind enttäuscht über die Teilnahme einiger Reality-TV-Sternchen. Manche fragen gar: "Wie tief kann man sinken?"

Ein angeblicher Cast-Leak für das Dschungelcamp 2026 sorgt derzeit online für große Aufmerksamkeit – und ebenso große Debatten. Obwohl RTL die Teilnehmerliste bislang nicht bestätigt hat, wird eine mutmaßliche Besetzungsliste in den sozialen Netzwerken bereits intensiv diskutiert. Auffällig: Die Reaktionen fallen diesmal ungewöhnlich kritisch aus.

„Red Flags ohne Ende“ – Diskussion um Reality-Namen

Laut der kursierenden Liste sollen Umut Tekin („Die Abrechnung“), Eva Benetatou, Samira Yavuz und Patrick Romer zu den möglichen Camp-Bewohnern gehören. Besonders Tekin wird in den Kommentarspalten häufig erwähnt. Unter einem Beitrag bringt eine Nutzerin ihre Skepsis knapp auf den Punkt: „Red Flags ohne Ende.“

Mehrere Zuschauerinnen und Zuschauer äußern generell Zurückhaltung, was das potenzielle Teilnehmerfeld betrifft. Manche kündigen sogar an, die kommende Staffel ausfallen zu lassen – zumindest, sollte sich der Leak bestätigen.

Kritik an möglicher Teilnahme von Gil Ofarim

Für zusätzliche Dynamik sorgt ein weiterer Name: Gil Ofarim. Der Musiker geriet 2023 aufgrund eines Gerichtsprozesses zu Verleumdung und falscher Verdächtigung in die Schlagzeilen und polarisiert seitdem stark. Dass er nun in der viralen Liste auftaucht, sorgt bei vielen Fans für deutliche Ablehnung.





Unter mehreren Instagram-Beiträgen wird die Enttäuschung offen formuliert. Ein Kommentar lautet etwa: „Gil Ofarim. Dann werde ich die Sendung NICHT schauen!“ Andere Nutzerinnen und Nutzer schließen sich dem Tenor an und bewerten eine mögliche Teilnahme kritisch.

Wie viel steckt im Leak? RTL hält sich bedeckt

Der Sender hat sich bisher nicht zu den kursierenden Informationen geäußert. Damit bleibt offen, ob der geleakte Cast tatsächlich der Realität entspricht oder ob sich RTL für andere Namen entscheidet.

Das Dschungelcamp 2026 sorgt jedenfalls bereits lange vor dem Start für rege Diskussionen. Ob der finale Cast ähnlich kontrovers aufgenommen wird wie die aktuelle Spekulation, bleibt abzuwarten.