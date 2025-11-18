Ex-DSDS-Star Sarah Joelle Jahnel löst Baby-Chaos aus: Wer ist der Vater?

Die Reality-Darstellerin spricht beim Sommhaus-Wiedersehen endlich Klartext und verrät, wer der Vater ihres ungeborenen Kindes ist.

Sarah Joelle Jahnel sorgt für Schlagzeilen: Die 36-jährige Ex-Dschungel-Kandidatin erwartet wieder ein Kind – und der Vater ist nicht Ersin, mit dem sie im „Sommerhaus der Stars“ zu sehen war.

Die Reality-Show wurde bereits im Frühjahr aufgezeichnet, doch erst am Dienstag, 18. November 2025, lief die Wiedersehenssendung. Seither hat sich im Leben der Kandidatinnen und Kandidaten einiges verändert. Für Sarah Joelle Jahnel bedeutet das vor allem: Trennung von Ersin und ein neues Liebesglück – samt Baby im Anmarsch.





Sarah spricht Klartext

„Da in den letzten Wochen zahlreiche Gerüchte und falsche Behauptungen über meine private Situation aufgekommen sind, spreche ich nun selbst. Ich bin schwanger“, erklärte Jahnel kürzlich in einer ausführlichen Instagram-Story. Da sie „derzeit gemeinsam mit meinem Ex-Partner in einer TV-Produktion zu sehen“ sei, könne dies leicht für Verwirrung sorgen.

Die 36-Jährige wollte eigentlich noch abwarten, um die Schwangerschaft öffentlich zu machen, fühlte sich aber zum vorzeitigen Schritt gezwungen: „Ich sehe mich gezwungen, meine Geschichte, gerade wenn sie so privat ist, selbst zu erzählen und Spekulationen vorzubeugen.“

Ersin ist nicht der Vater

Bereits bei der Verkündung machte Jahnel klar: Ersin ist nicht der Vater des Kindes. „Ich habe im Ausland jemanden kennengelernt und in ihm den Halt gefunden, der mir jahrelang gefehlt hat.“ In der Wiedersehensshow des „Sommerhauses“ ließ sich Jahnel auf Nachfrage von Moderatorin Frauke Ludowig (61) weiter aus: „Ich bin mit dem Vater meines Kindes jetzt seit vier Monaten liiert. Ich bin sehr glücklich, danke der Nachfrage.“

Weitere Details zur Identität des Partners oder zu ihrem zweiten Kind möchte die Ex-DSDS-Kandidatin nicht öffentlich machen. Schon bei der ersten Bekanntgabe betonte sie: „Ich habe es die letzten fünf Jahre geschafft, meine Familie und meine Tochter aus der Öffentlichkeit herauszuhalten, und so wird es auch bei meinem zweiten Kind sein.“