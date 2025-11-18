Lilly Becker macht Trennung auf Instagram offiziell

Die Dschungel-Queen lässt ihre Fans wissen, dass sie in Zukunft ihren eigenen Weg gehen wird. Dann postet sie noch ein kryptisches Posting.

Lilly Becker (49) sorgt mit neuen Instagram-Stories für Gesprächsstoff. In einem schwarzen Textposting erklärt sie die Trennung von ihrer langjährigen Agentur. „Neues Kapitel. Meine Agentur und ich haben unsere Zusammenarbeit offiziell beendet. Wir haben gemeinsam tolle Dinge erreicht, und jetzt gehen wir beide neue Wege.“ Dazu verweist sie auf eine neue Mailadresse für geschäftliche Anfragen.

Wenige Stunden später folgt ein zweites Posting – ein deutlich schärferer Unterton inklusive. Es zeigt den Satz: „The word of the day is: FUCKTOSE INTOLERANT (…) The condition of being completely unable to tolerate other people’s bullshit.” Auf Deutsch bedeutet das sinngemäß: „Das Wort des Tages: Fucktose intolerant – der Zustand, in dem man den Bullshit anderer Menschen nicht mehr erträgt.“

Ob Becker damit lediglich ihren aktuellen Gemütszustand beschreibt oder die Anspielung einer bestimmten Person gilt, lässt sie offen. Die zeitliche Nähe zu ihrer Agentur-Meldung sorgt jedoch für Spekulationen.

Becker bleibt TV-präsent – nächstes Format steht an

Parallel zu dieser beruflichen Neuordnung ist Becker erneut im Reality-Bereich zu sehen. Sie nimmt an „Surviving Amazonas – Die Prüfung der Shanenawa“ teil, einem TV-Format, in dem Prominente mehrere Tage mit einem indigenen Stamm im Amazonas leben und deren Alltag und Rituale miterleben.