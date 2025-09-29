Lilly Becker: "Ich hatte nur mehr 5 Euro auf dem Konto"

Lilly Becker (49) spricht offen über ihre härteste Zeit: In London hatte sie nur noch fünf Euro auf dem Konto – heute startet sie in Deutschland mit Sohn Amadeus neu durch.

Lilly Becker lebte mehrere Jahre in London, doch die Kosten in der britischen Hauptstadt wurden für sie als alleinerziehende Mutter untragbar. Im Podcast "Driven Women" schildert sie: "Ich war 48 und hatte fünf Euro auf meinem Konto, es war so peinlich. Ich werde nie vergessen, wie es ist, hungrig zu sein und das eigene Kind hat auch Hunger." Für Becker war klar, dass ein Umzug notwendig wurde. "Es ist extrem hart, und ich möchte weiterhin auf dem gewohnten Niveau leben, das ich und mein Sohn gewohnt sind. Im Moment bieten sich mir in Deutschland die besten Möglichkeiten."

Lilly Becker und ihr Verlobter Thorsten Weck. © Getty Images

Neuanfang mit Amadeus

Die Rückkehr nach Deutschland beschreibt sie als bewussten Neustart. "Es ist ein neues Kapitel für uns beide. Ich habe es ihm erklärt, und er ist neugierig und offen. Auch schulisch wird es gut für ihn sein, weil es seinen Horizont erweitert", so Becker. Ihr Sohn Amadeus begleitet sie beim Schritt zurück in die Heimat.

Boris Becker mit Amadeus und seiner Lilian © Instagram

Wendepunkt im Dschungel

Mittlerweile hat sich ihre Lage deutlich verbessert. Anfang 2025 gewann sie Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! und wurde zur Dschungelkönigin gekrönt – ein Sieg, der auch ihre finanzielle Situation spürbar veränderte.

© Sabine Liewald für PLAYBOY Deutschland Oktober 2025

Seit der Scheidung von Boris Becker im Jahr 2018 durchlebt Lilly Becker schwierige Zeiten, geprägt von Rechtsstreitigkeiten und einem Bruch mit dem früheren Glamourleben. Trotzdem zeigt sie sich kämpferisch und blickt mit ihrem Neustart in Deutschland nach vorn.