Nach Lilly Becker ist sie die nächste Powerfrau im Dschungel - obwohl sie sich sonst sehr privat gibt.

Dieser Name auf der möglichen Teilnehmer:innenliste ist äußerst überraschend! Aber es wäre nicht das Dschungelcamp aka "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus", wenn es nicht äußerst spannend bleibt bis zur offiziellen Verkündung.

Neue Staffel ab 2026

Einige Promis werden seit Wochen immer wieder kommuniziert. So sollen unter anderem die Reality-Stars Eva Benetatou und Samira Yavuz in der kommenden Staffel (wird ab Anfang 2026 ausgestrahlt) mit dabei sein. Das wäre äußerst pikant, hatte die eine (Eva) doch was mit dem Mann (Serkan) der anderen (Samira).

Anscheinend schon fix

Doch nun gab es ein Namedropping, mit dem niemand gerechnet hätte: Simone Ballack (49) soll mit an Bord sein. Die Ex-Frau von Michael Ballack scheint bereits alle Verträge unterzeichnet zu haben und soll der Fixstarter sein. Das heißt es jedenfalls laut der Bild.

Simone hätte viel zu erzählen. Einerseits aus ihrer Ehe mit Michael, oder über ihre neue Liebe zu Hotel-Manager Gabriele Terzi, mit dem sie jüngst ihr Glück fand. Auch sehr traurig könnte es werden, wenn Simone über ihren Sohn Emilio spricht. Der starb 2021 im Sommer mit nur 18 Jahren nach einem Unfall mit einem Quad.