Simone Ballack: Neue Liebe & sie ist schon bei ihm eingezogen

Simone Ballack soll extrem verliebt sein und schon mit ihm wohnen.

Liebesglück für Simone Ballack (49). Seit vergangenem Jahr lebt sie in Italien, hat sich am Gardasee ein neues Leben aufgebaut.

Nun ist die Ex-Frau von Michael Ballack frisch verleibt! Der Glückliche ist ein italienischer Hotelier, heißt Gabriele Terzi. Er ist Mitte 60 und führt das Hotel "Baia D'Oro", das in der malerischen Gemeinde Gargnano liegt.

Die beiden sollen bereits zusammen wohnen, berichtet die Bild, will sich aber nicht zu ihrer neuen Liebe äußern. Für Ballack soll Terzi ein Ankerpunkt sein, besonders, nachdem ihre letzte Beziehung zu Heiko Grote, ebenfalls Hotelier, nach nur einem Jahr scheiterte.