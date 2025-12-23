Stranger Things Finale bringt „brutalsten Tod der ganzen Serie“

Ab 26.Dezember laufen die allerletzten Folgen von “Stranger Things“. mit dem „brutalsten Tod der ganzen Serie“ Der Hype ist enorm: neuer Rekord für den Staffelstart.

Jetzt startet das „Stranger Things“-Finale: Ab Freitag (26. Dezember) um 2 Uhr früh kommen die Folgen 5 ( „Der Stromschlag“), 6 („Die Flucht von Camazotz“) und 7 („Die Brücke“) der 5. und letzten Staffel. Am 1. Jänner ab 2 Uhr früh wird dann das Grande Finale mit der 128 Minuten (!) langen Episode „Zurück in die reale Welt“ auf Netflix gestellt. Als Warm-Up gibt’s für Millie Bobby Brown (Eleven), Noah Schnapp (Will), Gaten Matarazzo (Dustin) und Co. viel Grund zur Freude, denn die ersten Folgen legten zu Thanksgiving in den USA einen absoluten Traumstart hin.

© Netflix

© Netflix



Nielsen meldet 8,46 Milliarden Sehminuten in der ersten Woche (24.-30.November). Damit lag die Serie in den Streaming-Charts weit vor allen anderen Streamingangeboten und stellte einen neuen Rekord auf. Mehr als eine Milliarde über der Premiere der 4. Staffel von „Stranger Things“, die im Jahr 2022 7,2 Milliarden Sehminuten erreicht hatte.

Und das obwohl die 4.Staffel damals an einem Freitag und mit gleich 7 Episoden gestartet war. Jetzt gab es die 5. Staffel an einem normalerweise schwächeren Mittwoch und mit nur vier Folgen.

© Netflix

© Netflix

Der Inhalt der letzten vier Folgen ist natürlich noch streng geheim, so könnte u.a. eine Figur zurückkommen, die seit Jahren vergessen wird. Aber mit Sicherheit darf man mit dem §brutalsten Tod der ganzen Serie“ rechnen. Das haben zumindest das Showrunner-Duo Matt und Ross Duffer in einem Interview mit der Times“ durchklingen lassen: „Staffel 5 wird nicht so brutal wie Staffel 4, aber sie enthält den brutalsten Tod der ganzen Serie. Hoffentlich rasten die Eltern nicht aus.!“