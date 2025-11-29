Alles zu oe24VIP
Neue "Stranger-Things"-Staffel: Doch wann kommt das Finale?
Neue "Stranger-Things"-Staffel: Doch wann kommt das Finale?

29.11.25, 19:44
Stranger Things Staffel 5: Wann erscheint Folge 5 – und wie viele Episoden hat das Finale? 

Nach rund dreieinhalb Jahren Wartezeit ist es endlich so weit: Die ersten vier Folgen der 5. Staffel von Stranger Things sind bei Netflix erschienen.

Seit dem 27. November stehen sie ab 2:00 Uhr morgens zum Streamen bereit – und sie liefern gleich mehrere schockierende Wendungen. Verständlich also, dass Fans brennend wissen wollen, wie und wann es weitergeht.

Wann erscheint Folge 5?

Das große Serienfinale von Stranger Things wird in drei Teilen veröffentlicht. Nach dem Auftakt mit den ersten vier Episoden müssen sich Fans allerdings noch etwas gedulden:

Die nächsten Folgen kommen pünktlich zu Weihnachten.

Release-Termine von Teil 2 und dem Finale:

  • Ausgabe 2 (Folgen 5 bis 7): 26. Dezember 2025, 02:00 Uhr
  • Finale (Folge 8): 1. Januar 2026, 02:00 Uhr

Nach der langen Wartezeit auf Staffel 5 dürften diese vier Wochen jedoch für die meisten Fans gut verkraftbar sein.

