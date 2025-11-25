Bald ist es endlich soweit und das Finale der Hitserie startet auf Netflix!

Fans, aufgepasst! Die mit Spannung erwartete fünfte und letzte Staffel von "Stranger Things" erscheint in drei Ausgaben auf Netflix: Ausgabe 1 (vier Folgen) feiert am 27. November Premiere, Ausgabe 2 (drei Folgen) erscheint am 26. Dezember und das Finale wird am 1. Januar veröffentlicht. Jede Ausgabe startet jeweils um 2:00 Uhr MEZ.

© Netflix

DAS cashen die Stars!

In Staffel eins der Serie waren für die Hauptdarstellenden noch 20.000 bis 30.000 Dollar pro Folge angesagt. Plus einem Bonus, so der Branchendienst IMDb.

waren für die Hauptdarstellenden noch 20.000 bis 30.000 Dollar pro Folge angesagt. Plus einem Bonus, so der Branchendienst IMDb. Jetzt, im Finale gab es satte Nachverhandlungen : Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Noah Schnapp, Finn Wolfhard und Gaten Matarazzo – für ihre Arbeit in Staffel 5 jeweils einen Scheck über mehr als 7 Millionen Dollar mit nach Hause nehmen.

: Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Noah Schnapp, Finn Wolfhard und Gaten Matarazzo – für ihre Arbeit in Staffel 5 jeweils einen Scheck über mehr als 7 Millionen Dollar mit nach Hause nehmen. Joe Keery, Natalia Dyer, Maya Hawke und Charlie Heaton haben mit ihren neuen Verträgen, die ein Gehalt von jeweils 6 Millionen Dollar vorsehen, den größten Sprung in ihren Gehältern erlebt. In Staffel 1 wurden sie schlechter bezahlt als die jüngeren Hauptdarsteller.

haben mit ihren neuen Verträgen, die ein Gehalt von jeweils 6 Millionen Dollar vorsehen, den größten Sprung in ihren Gehältern erlebt. In Staffel 1 wurden sie schlechter bezahlt als die jüngeren Hauptdarsteller. Millie Bobby Brown war davon ausgeschlossen. Denn sie hat einen Extradeal mit dem Streamer Netflix, soll nochmal einen Batzen mehr Kohle einnehmen.

war davon ausgeschlossen. Denn sie hat einen Extradeal mit dem Streamer Netflix, soll nochmal einen Batzen mehr Kohle einnehmen. Die bestbezahlten Darsteller sind zweifellos die Hollywood-Granden Winona Ryder und David Harbour, die aufgrund ihrer besonderen Schauspielkarrieren von Anfang an höhere Gagen verlangten. Laut Hypebeast erhielten sie zu Beginn der Serie jeweils 100.000 bzw. 80.000 Dollar. Jetzt werden ihre Gagen laut IMDb mit einem abgeschlossenen Vertrag über 9,5 Millionen Dollar mit Netflix für die achtteilige letzte Staffel noch großzügiger ausfallen.

© Getty Images

Darum geht's in der letzten Staffel

Wir schreiben das Jahr 1987. Es ist Herbst. Hawkins ist von Rissen zwischen der realen Welt und der anderen Seite gezeichnet und unsere Held*innen haben nur ein Ziel: Vecna finden und ihn töten. Doch Vecna ist spurlos verschwunden und niemand weiß, was er im Schilde führt.

© Netflix

Was die Mission zusätzlich erschwert, ist die Tatsache, dass die Regierung die Stadt unter Quarantäne gestellt und ihre Jagd auf Elfi verschärft hat, die deshalb wieder untertauchen muss. Der Jahrestag von Wills Verschwinden kommt näher und damit stellt sich ein beklemmendes, altbekanntes Grauen ein. Die letzte Schlacht steht bevor und damit müssen sich die Freund*innen einer Dunkelheit stellen, die noch mächtiger und tödlicher ist, als alles, was sie zuvor erlebt haben. Um dem Albtraum ein Ende zu bereiten, müssen alle – alle in der Gruppe – ein letztes Mal zusammenhalten.