Vor "Stranger Things"-Finale: Millie Bobby Brown erhebt schwere Vorwürfe gegen Co-Star

In Kürze startet die letzte Staffel der beliebten Serie "Stranger Things". Doch nun überschatten schwere Vorwürfe von Schauspielerin Millie Bobby Brown die Vorfreude. Sie wirft ihrem Serien-Vater David Harbour vor, sie am Set belästigt und gemobbt zu haben!

Laut der "Daily Mail" soll sich Millie Bobby Brown über das Verhalten ihres Co-Stars beschwert haben. Dabei soll es um David Harbour gehen. Er spielt seit dem Serienstart 2016 den ehemaligen Polizeichef Jim Hopper. In der Serie wird er nach dem Tod seiner eigenen Tochter der Ersatzvater von Eleven, gespielt von Millie Bobby Brown.

Schwere Vorwürfe

In "Stranger Things" ist die Beziehung zwischen den beiden nicht immer einfach. Sie ist trotzdem gezeichnet von Zuneigung und Liebe. Doch hinter der Kamera sieht die Beziehung komplett anders aus.

© Getty Images

Ein namentlich nicht genannter Insider verriet gegenüber der "Daily Mail": "Millie Bobby Brown reichte vor Beginn der Dreharbeiten zur letzten Staffel eine Beschwerde wegen Belästigung und Mobbing ein". Weiter erzählte dieser: "Es gab seitenweise Anschuldigungen. Die Ermittlungen dauerten Monate."

Keine Stellungnahmen

Offizielle Untersuchungsergebnisse wurden noch nicht veröffentlicht. Laut der Quellen aus dem Serienumfeld gehe es nicht um sexuelle Übergriffe, sondern um unangemessenes Verhalten von David Harbour gegenüber Millie Bobby Brown am Set. Während der Dreharbeiten für die letzte Staffel habe die Schauspielerin einen persönlichen Aufpasser bei sich gehabt.

© Netflix

Bisher haben sich weder Netflix noch David Habour zu den Vorwürfen geäußert. Laut Insidern wird sich das auch erst mal nichts passieren. Die internen Untersuchungen sollen die Aufmerksamkeit vom großen Serienfinale ablenken. Vertreter von Millie Bobby Brown lehnten eine öffentliche Stellungnahme gegenüber der "Daily Mail" ab.

Das Serien-Finale ist drei geteilt. Die ersten vier Episoden kommen am 26. November 2025. Fast ein Monat später erscheinen drei Folgen am 25. Dezember 2025. Das große Finale wird am 31. Dezember 2025 auf Netflix ausgestrahlt.