„Stranger Things" wird zum Kino-Hit
© Netflix

Paukenschlag

„Stranger Things" wird zum Kino-Hit

Von
26.10.25, 12:32
Teilen

Am 27. November startet auf Netflix die 5. und letzte Staffel von „Stranger Things" Das Grande Finale wird zu Silvester sogar im Kino übertragen! 

Das gab es noch nie! Die fünfte und letzte Staffel der erfolgreichen Netflix-Kultserie „Stranger Things" wird im November ausgestrahlt. Bisher wurde bestätigt, dass die Staffel in drei Teile aufgeteilt wird. Die ersten vier neuen Folgen erscheinen am 27. November, der zweite Teil am 26. Dezember um 1 Uhr. Und das Grande Finale wird dann zu Silvester ausgestrahlt. Und das sogar erstmals im Kino!

„Stranger Things“ wird zum Kino-Hit
© Netflix

„Stranger Things“ wird zum Kino-Hit
© Netflix


Wie die Branchenseite „Deadline" berichtet wird das Finale in über 350 Kinos in den USA und Großbritannien seine Premiere feiern. Die Vorführungen beginnen am 31. Dezember um 17:00 Uhr PT – zur gleichen Zeit, zu der es in Nordamerika und dem Rest der Welt auf Netflix erscheint. Also um 2 Uhr früh bei uns. Heimische Kinos sind für die Netflix-Premiere bislang noch nicht gebucht, werden aber wohl noch folgen.

„Stranger Things“ wird zum Kino-Hit
© Netflix

„Stranger Things" im Kino ist eine absolute Premiere für eine Fernsehserie, denn das gab es noch nie zuvor, dass eine Folge einer Fernsehserie gleichzeitig im Kino und im Streaming-Angebot gezeigt wird. Episoden von HBOs „Game of Thrones" und der vorherigen Staffel von „Stranger Things" wurden zwar schon früher im Kino gezeigt, aber nie gleichzeitig mit ihrer Ausstrahlung.

