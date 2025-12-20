Hera Lind: Ein Schicksal, wie es zu viele gibt

DIE STILLE HELDIN ist nach einer wahren Begebenheit verfasst.

Bestsellerautorin Hera Lind hat ein neues Buch verfasst, "Die stille Heldin". Darin dreht sich alles um das Leben der jungen Helene , die Anfang des 20. Jahrhunderts gegen ihren Willen mit dem gewalttätigen Großbauern Otto verheiratet wird. Es ist eine lieblose Ehe, sie und die Söhne müssen bis zum Umfallen schuften. Otto fällt im ersten Weltkrieg, Helene steht mit sechs Kindern alleine da, muss sich um den Hof kümmern. Grenzsoldat Erwin ist ihre große Liebe, sie bekommen sechs weitere Kinder. Der Zweite Weltkrieg und Unfälle rauben der Mutter fünf Kinder, doch das ist noch nicht alles...

Autorin Lind hat einmal mehr – inspiriert von einer wahren Lebensgeschichte – einen packenden, sehr heftigen Roman verfasst. Dass Frauen und Kinder immer die Leidtragenden von Kriegen sind, die sie nicht angezettelt haben, wird hier eindrucksvoll bewiesen. Wie unnötig und tieftraurig jeder Tod ist, der aus sinnlosen Konflikten entsteht. Trotzdem Helenes Schicksal hart und fast unerträglich ist, macht sie unerschrocken weiter. Wieso? Weil sie neben all der Härte im Leben früh auch Liebe erfahren durfte und die hat sie für immer gestärkt.

Hera Lind zählt zu den erfolgreichsten Autor:innen ihres Genres. Sie schreibt seit den frühen 1990er Jahren, anfänglich heitere Liebesromane (u. a. Das Superweib), doch hat sich mittlerweile auf ernstere Themen mit Bezug auf reale Hintergründe spezialisiert. Immer im Fokus dabei: Frauen und ihre bemerkenswerten Schicksale.