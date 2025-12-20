Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Kultur
Schöberl
© Katharina Schiffl

Anthologie

Schöberl: Weihnachten des Todes

Von
20.12.25, 07:30
Teilen

LAMETTA LEICHEN UND LIKÖR - 24 mörderisch gute Kurzgeschichten.

Wer noch rasch ein Mitbringsel sucht, das thematisch passt und bestimmt viele  Lesende , die es gerne spannend mögen, erfreut, liegt mit der Anthologie Lametta, Leichen und Likör genau richtig.

Mehr zum Thema


Buchhändlerin Rotraud Schöberl lud die österreichische Krimi-Creme-de-la-Creme einmal mehr zum Morden ein. In 24 Kurzgeschichten wird mehrfach und extravagant vergiftet oder unauffällig ein fataler Unfall inszeniert.

Feindseligkeiten beim Feiern

Konflikte. Alle Texte drehen sich um das Fest der Feste, das so besinnlich oft gar nicht über die Bühne geht. Denn gar zu oft werden Familienstreitigkeiten, zwischenmenschliche Konflikte ausgetragen oder lang angestaute Befindlichkeiten kommen zu Tage.

Darum geht's

Thriller-Autor Bernhard Aichner bringt die Matriarchin beim Essen um die Ecke, Beate Maly bleibt ihrer erfolgreichen Linie treu und steuert eine historische Krimi-Episode bei, Unilektor und Autor Stefan Kutzenberger widmet sich einem schwelenden Konflikt mit Schwiegereltern und René Laffite verrät in der gleichnamigen Geschichte Was Mamie zu Weihnachten tat. Weiters sind bei dieser mörderisch guten Melange: Ellen Dunne, Christian Klinger, Gudrun Lerchbaum, Tatjana Kruse oder Herbert Dutzler mit dabei.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden