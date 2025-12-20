LAMETTA LEICHEN UND LIKÖR - 24 mörderisch gute Kurzgeschichten.

Wer noch rasch ein Mitbringsel sucht, das thematisch passt und bestimmt viele Lesende , die es gerne spannend mögen, erfreut, liegt mit der Anthologie Lametta, Leichen und Likör genau richtig.

Buchhändlerin Rotraud Schöberl lud die österreichische Krimi-Creme-de-la-Creme einmal mehr zum Morden ein. In 24 Kurzgeschichten wird mehrfach und extravagant vergiftet oder unauffällig ein fataler Unfall inszeniert.

Feindseligkeiten beim Feiern

Konflikte. Alle Texte drehen sich um das Fest der Feste, das so besinnlich oft gar nicht über die Bühne geht. Denn gar zu oft werden Familienstreitigkeiten, zwischenmenschliche Konflikte ausgetragen oder lang angestaute Befindlichkeiten kommen zu Tage.

Darum geht's

Thriller-Autor Bernhard Aichner bringt die Matriarchin beim Essen um die Ecke, Beate Maly bleibt ihrer erfolgreichen Linie treu und steuert eine historische Krimi-Episode bei, Unilektor und Autor Stefan Kutzenberger widmet sich einem schwelenden Konflikt mit Schwiegereltern und René Laffite verrät in der gleichnamigen Geschichte Was Mamie zu Weihnachten tat. Weiters sind bei dieser mörderisch guten Melange: Ellen Dunne, Christian Klinger, Gudrun Lerchbaum, Tatjana Kruse oder Herbert Dutzler mit dabei.