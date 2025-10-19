"Die bittersüße Rache vom Montmartre" ist der neue Band der beliebten Paris-Reihe.

Band vier ist schon hier, mon dieu! René Laffite haut die „Commissaire Morel“-Bände raus, wie französische Bäcker knusprige Croissants. Dieses Mal geht es um die bittersüße Rache vom Montmartre.

Nächste Idee steht bereits

Vielschreiber. Die Frequenz ist kein Wunder, wenn man weiß, wer hinter dem Pseudonym Laffite steckt. Christian Schleifer, Journalist und mittlerweile beständiger Bestsellerautor, hat viel Übung beim Schreiben. Seine andere Krimi-Reihe ist mit dem aktuellen Teil – Perchtoldsdorfer Rache – bereits auf sechs Bände angewachsen. Und bei seiner Lesung Anfang dieser Woche hat Laffite verraten, dass die nächste Idee bereits in Ausführung ist. Der Inhalt ist noch streng geheim, doch sei so viel verraten: Es geht um etwas ganz anderes, vom Genre her.

© Sebastian Räuchle/tiefenscharf.at

Weihnachtliches Frankreich

Kidnapper. Gewohnt rasant geht’s für Commissaire Morel in der bittersüßen Rache zu. Bald ist Weihnachten, die Zeit der Besinnlichkeit und stillen Einkehr, jedoch nicht für die Ermittlerin. Die jagt durch halb Frankreich, um das Leben ihres Bruders zu retten, der sich in den Fängen eines Kidnappers befindet.Laffite schenkt uns hier die schönsten Orte Frankreichs in Verbindung mit kitzelnder Hochspannung.