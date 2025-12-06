Alles zu oe24VIP
Andreas Gruber
© Penguin Random House

"Herzfluch"

Andreas Gruber: Alt und neu als Hits

Von
06.12.25, 13:27
Teilen

Andreas Gruber hat einen neuen Thriller veröffentlicht. 

Rund 13 Jahre sind seit dem ersten Band, Herzgrab, vergangen, nun endlich folgt der zweite, Herzfluch. Thriller-Autor Andreas Gruber hat seine Fans ganz schön lange auf die Folter gespannt. Andere Krimi-Reihe hat ihn beschäftigt.

Gute Ausreden hatte Gruber zumindest, denn mit seiner anderen Reihe, jener um den niederländischen Profiler Maarten S. Sneijder, hatte er gut zu tun. Die soll bald, nach Band neun, zu Ende gehen. Denn der Autor will laut Interview mit seinem Verlag: „Die Reihe mit einem epischen Finale enden lassen.“

Aber zurück zu Herzfluch: Darin dreht sich alles um die Wiener Privatdetektivin Elena Gerink. Sie ist auf der schwierigen Suche nach einem zu Unrecht freigesprochenen Mörder, landet in Griechenland. Vor Ort sind auch ihr Mann und dessen Kollege Dino vom BKA – zusammen versuchen sie dringend, eine vermisste junge Urlauberin zu finden... Derzeit sind gleich beide Gruber-Bücher in den Taschenbuchcharts zu finden. Eines wird deutlich: Das Warten auf den neuen Wurf hat sich gelohnt. Es wird wieder rasant, mit einigen zackigen Wendungen.

