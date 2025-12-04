Dickes Ding! Kate trägt Riesen-Tiara, die Unglück gebracht haben soll

Kate strahlte mit einem ganz besonderen, geschichtsträchtigen Schmuckstück.

Was für ein Auftritt! Prinzessin Kate glänzte beim Staatsbankett auf Windsor Castle mit der größten Tiara, die sie bisher getragen hat.

Die 43-jährige Prinzessin von Wales trug am Mittwochabend die Oriental Circlet-Tiara von Königin Victoria, als sie und die königliche Familie den deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender zu ihrem Staatsbesuch empfingen.

An der edlen Veranstaltung in Abendgarderobe nahmen auch Prinz William, König Charles, Königin Camilla und weitere Mitglieder der Königsfamilie teil. Die Krone wurde zuvor bereits von der Königinmutter und Königin Elizabeth getragen. Die im September 2022 verstorbene Königin trug sie jedoch während ihrer Regierungszeit nur einmal, nämlich 2005 bei einer Reise nach Malta.

Queen Victoria

Prinzessin Kate ist die erste , die die Krone seitdem in der Öffentlichkeit trägt. Die Tiara soll „1853 unter der Leitung ihres geliebten Ehemanns und Gemahls, Prinz Albert, für Königin Victoria angefertigt" worden sein.

Dachte, sie bringen Unglück!

„Der Oriental Circlet war ursprünglich mit einer Sammlung von Opalen, einem der Lieblingsedelsteine Alberts, und 2.600 Diamanten besetzt. Später, in der Überzeugung, dass Opale Unglück bringen, ersetzte Königin Alexandra sie durch Rubine.“ keine schlechte Entscheidung, denn so strahlt die Trägerin noch mehr!