Windsors enthüllen Weihnachtsdeko: So elegant feiert die britische Royal-Family

Das britische Königshaus putzt sich für die Weihnachtszeit heraus. Die Royal Family gewährt Besucher:innen einen Blick in ihr Anwesen und ihre opulenten Dekorationen.

Vor einigen Tagen berichteten wir über die opulente, stellenweise fast schon zu kitschige Weihnachtswelt der Trumps im Weißen Haus. Doch jetzt zeigt das britische Königshaus, wie es auch gehen kann – elegant, stilvoll und mit jener royalen Zurückhaltung, die dennoch festliche Magie versprüht. Die Windsors öffnen wieder ihre prachtvollen Anwesen und laden Besucher:innen in eine Weihnachtskulisse ein, die man so nur aus historischen Filmen kennt – nur eben in echt.

Weihnachtlicher Glanz auf Schloss Windsor

© Getty Images

Windsor Castle verwandelt sich einmal mehr in ein luxuriöses Winterwunderland. Das Herzstück: Eine beeindruckende, rund sechs Meter hohe Nordmanntanne in der St. George’s Hall, dem größten Raum des Schlosses. Der Baum stammt direkt aus dem Windsor Great Park – royaler geht’s kaum – und wurde mit etwa 3.000 Lichtern und Ornamenten geschmückt. Tagelang war das Personal damit beschäftigt, den Baum perfekt zu inszenieren und die Räume für die bevorstehenden Besucher:innen vorzubereiten.

© Getty Images

Ebenfalls für Royal-Fans geöffnet: der atmosphärische Crimson Drawing Room, das ikonische „Rote Wohnzimmer“ der Windsors, das traditionell nur in den Wintermonaten für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Dort wartet ein weiterer XL-Weihnachtsbaum – rund 4,80 Meter hoch – verziert mit burgunderroten Kugeln, Schleifen und Girlanden, perfekt abgestimmt auf das historische Interieur des Raumes. Bis zum 5. Jänner können Besucher:innen die prachtvolle Deko bestaunen.

© Getty Images

König Charles lässt Holyrood House erstrahlen

Auch Holyrood House in Edinburgh präsentiert sich in festlichem Zauber. Schon seit dem 20. November stehen hier zwei große Tannen im Throne Room, liebevoll dekoriert und königlich in Szene gesetzt. In der Großen Galerie ragt zusätzlich ein weiterer gigantischer Baum in die Höhe – ebenfalls bis 5. Jänner für Besucher:innen zu bewundern.

© Getty Images

So feiert die Royal Family Weihnachten

Während Windsor und Holyrood im Lichterglanz erstrahlen, feiert die Königsfamilie ihr eigenes Weihnachtsfest traditionell im privaten Rahmen in Sandringham. König Charles, Königin Camilla, Prinz William und Princess Catherine, ihre Kinder sowie enge Familienmitglieder verbringen die Feiertage auf dem familiengeführten Anwesen. Dazu gehören der gemeinsame Kirchenbesuch sowie das Austauschen von Geschenken am Heiligabend.