Früher oder später - Wann sollte man am besten den Christbaum kaufen?

Der erste Advent steht vor der Tür und damit die alljährliche Frage: Wann kauft man eigentlich am besten den Christbaum? Mitte Dezember? Kurz vor dem 24.? Wir erklären, warum Timing hier wirklich alles ist und wie Sie den frischesten Baum der Saison erwischen.

Der erste Advent klopft schon an die Tür, Lebkuchenduft liegt in der Luft und plötzlich steht wieder diese alljährliche Frage im Raum: Wann kaufen wir eigentlich den Christbaum? Und vor allem: Ab wann darf er aufgestellt werden, ohne dass er vor Heiligabend die Nadeln wirft wie Konfetti?

Der richtige Kaufzeitpunkt: früher ist nicht immer besser

Damit Sie entspannt durch die Tannenbaum-Saison kommen, hier die klare Antwort: Je später, desto frischer - aber Mitte Dezember ist der sweet spot. Warum nicht zu früh kaufen? Auch wenn es verlockend ist, schon am 1. Advent ein perfekt dekoriertes Instagram-Wunder stehen zu haben: Die Realität heißt Nadelregen. Ein zu früh gekaufter Baum trocknet schnell aus, besonders in warmen Wohnungen.

© Getty Images

Viele Bäume, die Anfang Dezember verkauft werden, sind bereits im November geschlagen worden. Auch wenn sie gut gelagert werden, verlieren sie früher die Spannkraft.

Wann sind Christbäume am frischesten?

Erfahrungsgemäß sind die Bäume rund um die Zeit Mitte Dezember am frischesten. Warum?

Viele Händler lassen erst dann die großen Mengen schlagen.

Die Nachfrage zieht an, die Bäume haben weniger Lagerzeit.

Die Chance ist hoch, ein richtig frisches Exemplar zu erwischen - bevor die besten Stücke weg sind.

Mitte Dezember ist also perfekt für alle, die:

einen frischen Baum wollen

aber beim Angebot noch wählerisch sein möchten

Der perfekte Zeitpunkt zum Aufstellen

© Getty Images

Hier scheiden sich die Geister und die Traditionen. Die Klassiker unter den Weihnachtsfans stellen den Baum erst am 23. oder 24. Dezember ins Wohnzimmer. Das ist ideal, um ihn frisch bis zum 6. Januar oder sogar länger zu halten. Die Early-Bird-Dekorateur:innen (wir kennen sie alle) holen ihn gerne schon zum 1. oder 2. Advent rein. Dürfen Sie das? Natürlich! Müssen Sie dann öfter fegen? Höchstwahrscheinlich.

Unser Tipp - Wenn der Baum lange halten soll:

Erst wenige Tage vor Weihnachten aufstellen,

regelmäßig gießen (ja, Christbäume trinken überraschend viel!),

und weit weg von Heizkörpern und Kamin platzieren.

Der beste Zeitpunkt für den Christbaumkauf ist Mitte Dezember, das Aufstellen wenige Tage vor Weihnachten.