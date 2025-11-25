Alles zu oe24VIP
Weihnachtszeit ist brandgefährlich: So vermeiden Sie ein Flammen-Fiasko
© Getty Images

Sicherheitstipps

Weihnachtszeit ist brandgefährlich: So vermeiden Sie ein Flammen-Fiasko

25.11.25, 14:15
Teilen

Bereits ein kleiner Funke kann Adventkranz und Christbaum entflammen. Mit diesen Tipps schützen Sie sich.

Bereits ein kleiner Funke kann genügen und die in den gut geheizten Wohnzimmern schnell trockenen Adventkränze und Christbäume stehen in wenigen Sekunden in Flammen. Wie jedes Jahr zu Beginn der Adventzeit hat auch heuer die Brandverhütungsstelle Oberösterreich (BVS Oö.) wieder auf die Gefahren, die von Kerzen ausgehen, hingewiesen. 

© Getty Images
© Getty Images

Erhöhtes Risiko von Bränden und Brandwunden

Im Dezember steigt aber nicht nur die Gefahr von Bränden in den eigenen vier Wänden. Auch das Risiko von Brandwunden wächst. Auch Frauen mit langen Haaren sollten beim Ausblasen einer Kerze aufpassen, dass diese nicht Feuer fangen. 

Weihnachtszeit ist brandgefährlich: So vermeiden Sie ein Flammen-Fiasko
© Getty Images

So schützen Sie sich

Alle Jahre wieder ist es daher wichtig, auf die Sicherheitstipps aufmerksam zu machen. Grundsätzlich bieten Lichterketten mit LED eine sichere Alternative zu Kerze. Wer sich dennoch für Wachskerzen entscheidet, sollte diese nie unbeaufsichtigt lassen.

Weihnachtszeit ist brandgefährlich: So vermeiden Sie ein Flammen-Fiasko
© Getty Images

Zudem sei auf ausreichend Abstand zu brennbaren Materialien zu achten. Besondere Vorsicht wegen erhöhter Brandgefahr von trockenem Reisig gelte ab der zweiten Dezemberhälfte beim Adventkranz, beim Christbaum rund um den Dreikönigstag.

Ein Krug oder Kübel Wasser in Griffbereitschaft, besser noch seien Löschdecke und Feuerlöscher. Rauchmelder bieten zusätzlichen Schutz und können im Notfall Leben retten.

