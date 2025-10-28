Kerzengläser retten: So entfernen Sie Wachsreste ohne Aufwand

Was gibt es Gemütlicheres im Herbst, als sich bei Kerzenschein zu entspannen? Doch wenn die Flamme erloschen ist, bleibt oft nur ein unschöner Rest Wachs im Glas zurück. Die Behälter wegschmeißen, müssen Sie trotzdem nicht: Mit einfachen Tipps bekommen Sie Ihr Glas im Nu wieder sauber.

Warum die schönen Behälter entsorgen, wenn sie noch zu so viel mehr taugen? Wenn die Tage kürzer und die Abende kühler werden, ist nichts gemütlicher, als sich mit einer Duftkerze und einem guten Buch einzukuscheln. Besonders Kerzen in hübschen Glasbehältern sorgen für stimmungsvolle Lichtakzente. Doch was tun, wenn der letzte Rest Wachs zurückbleibt? Wir verraten Ihnen super einfache Methoden, mit denen Sie das lästige Wachs im Nu entfernen, ganz ohne Schrubben und großen Aufwand.

© Getty Images

Heißes Wasser

Die einfachste Methode, um das Wachs schnell loszuwerden! Gießen Sie einfach kochendes Wasser aus dem Wasserkocher ins Glas und warten Sie, bis das Wachs an der Oberfläche schwimmt. Die Wärme lässt das Wachs schmelzen, ohne dass es eine große Sauerei gibt. Lassen Sie das Glas nun abkühlen und holen Sie die Wachsreste aus dem Wasser. Falls noch ein paar hartnäckige Reste übrig sind, können diese problemlos mit Essig, Öl oder Zitronensäure abgewischt werden.

Wasserbad

Für kleine Duftkerzengläser gibt es einen genialen Trick: Füllen Sie den Topf mit Wasser und stellen Sie den Kerzenbehälter hinein, sodass dieser vollständig von Wasser umgeben ist – aber nicht überläuft! Erwärmen Sie das Wasser, bis das Wachs schmilzt. Sobald es flüssig ist, können Sie das Wachs vorsichtig mit einem Löffel abheben. Danach bleibt nur noch, den Behälter mit einem Papiertuch oder Lappen abzuwischen.

Im Backofen

Für größere Gläser eignet sich auch der Backofen. Legen Sie ein Backblech mit Backpapier aus und stellen Sie die Gläser umgedreht darauf. Schieben Sie das Blech bei niedriger Temperatur (ca. 40°C) für ein paar Minuten in den Ofen. Das Wachs beginnt zu schmelzen und sammelt sich auf dem Papier. Sobald das Glas abgekühlt ist, lassen sich die Reste ganz einfach entfernen.

Im Gefrierfach

Stellen Sie das Glas mit den Wachsresten für mindestens eine Stunde ins Gefrierfach. Die Kälte lässt das Wachs zusammenziehen und es löst sich leicht vom Glas. Mit einem Messer oder einem anderen spitzen Gegenstand können Sie die Wachsreste dann vorsichtig abkratzen. Für hartnäckige Stellen reicht es oft, ein mit Essig oder Öl getränktes Baumwolltuch zu verwenden, um die letzten Rückstände zu entfernen.

Mit dem Föhn

Wenn’s mal schnell gehen muss, ist der Föhn Ihre Geheimwaffe: Schalten Sie den Föhn auf höchste Stufe und blasen Sie die heiße Luft auf das Wachs. Das Wachs beginnt zu schmelzen und lässt sich dann mühelos mit einem Papiertuch oder Lappen abwischen. Diese Methode ist besonders praktisch, wenn Sie nur kleine Wachsreste entfernen möchten.

Bonus-Tipp: Ihre neue DIY-Kerze

© Getty Images

Wussten Sie, dass Sie das geschmolzene Wachs wiederverwenden können? Sammeln Sie einfach die Reste aus den verschiedenen Methoden, schmelzen Sie sie erneut ein und gießen Sie sie in neue Behälter – voilà, Ihre nächste DIY-Kerze ist fertig!