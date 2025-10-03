Etiketten entfernen leicht gemacht: Dieser Küchen-Hack rettet Ihre Einmachgläser

Herbstzeit ist Einmachzeit! Doch die größte Challenge sind oft nicht die Rezepte, sondern die fiesen Etiketten auf alten Gläsern. Keine Sorge: Mit einem simplen Küchen-Hack aus Öl und Backpulver werden Sie Klebereste im Nu los – ganz ohne Schrubben oder Chemie.

Der Herbst ist da, die Einmach- und Marmeladen-Saison läuft auf Hochtouren. Kürbis süß-sauer, Omas Zwetschgenmarmelade oder Apfelmus – alles will hübsch ins Glas. Und weil Nachhaltigkeit voll im Trend liegt, sammeln viele von uns fleißig alte Gläser. Günstig, praktisch, umweltfreundlich. Wäre da nicht dieses eine Problem: die verdammten Etiketten.

© Getty Images

Wer schon mal versucht hat, mit bloßen Fingern und etwas Spüli ein Glas von seiner klebrigen Vergangenheit zu befreien, weiß: Das ist eine Geduldsprobe. Klebereste halten sich hartnäckiger als Herbstlaub auf der Terrasse. Aber keine Sorge – wir haben den Hack, der Sie ganz schnell zur Etiketten-Queen (oder -King) macht.

Der Trick: Öl + Backpulver = Dreamteam

Das Zaubermittel gegen fiese Klebereste haben Sie höchstwahrscheinlich schon in der Küche: Pflanzenöl und Backpulver.

Und so geht es:

Mischen Sie etwas Öl (z. B. Sonnenblumen- oder Olivenöl) mit Backpulver zu einer Paste. Diese Mischung auf die Klebereste schmieren und ca. 10–15 Minuten einwirken lassen. Mit einem Schwamm oder Küchenpapier abreiben – schwupps, sauber!

Das Öl löst den Kleber, das Backpulver wirkt wie ein sanftes Scheuermittel. Und das Beste: völlig ohne aggressive Chemie.

Extra-Hack für Viel-Einmacher:innen

Wenn Sie gleich einen Schwung Gläser reinigen wollen, können Sie die Etiketten erstmal im heißen Wasserbad einweichen (ein Tropfen Spüli dazu schadet nicht). Nach dem Abziehen kümmert sich die Öl-Backpulver-Mischung um den Rest.

So haben Sie im Handumdrehen blitzsaubere Gläser, die aussehen wie frisch aus dem Laden – perfekt für Ihre selbstgemachten Herbstschätze.