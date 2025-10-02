Alles zu oe24VIP
Kürbis richtig wählen: Welche Sorte passt zu welchem Gericht?
Ein Überblick

Kürbis richtig wählen: Welche Sorte passt zu welchem Gericht?

02.10.25, 12:47
Kürbis ist nicht gleich Kürbis: Wir zeigen, welche Sorte sich für welches Rezept eignet – damit Ihr Herbstmenü garantiert gelingt. 

Herbstzeit ist Kürbiszeit – und da stapeln sich die orangenen, gelben und grünen Schönheiten nicht nur auf dem Wochenmarkt, sondern auch in unseren Küchen. Aber Hand aufs Herz: Wissen Sie eigentlich immer, welcher Kürbis für welche Rezepte am besten taugt? Keine Sorge, wir räumen auf im Kürbis-Dschungel. 

Hokkaido – der Allrounder

  • Beste Verwendung: Suppe, Ofengerichte, Risotto
  • Rezepte: klassische Kürbiscremesuppe mit Kokosmilch, Ofenkürbis mit Rosmarin & Feta, cremiges Kürbis-Risotto
  • Warum? Hokkaido ist der Klassiker schlechthin. Er muss nicht geschält werden (yes, weniger Arbeit!) und hat ein angenehm nussiges Aroma. 

Kürbis richtig wählen: Welche Sorte passt zu welchem Gericht?
Butternut – cremig & mild

  • Beste Verwendung: Püree, Aufläufe, Pasta-Soßen
  • Rezepte: Butternut-Püree als Beilage, überbackene Kürbis-Lasagne, Ravioli mit Butternut-Füllung und Salbeibutter
  • Warum? Der Birnen-förmige Butternut hat zartes, buttriges Fleisch mit leicht süßlichem Geschmack. Perfekt für alle, die es cremig mögen. 

Kürbis richtig wählen: Welche Sorte passt zu welchem Gericht?
Muskatkürbis – der Edle

  • Beste Verwendung: Süßspeisen, Currys, Ofenkürbis
  • Rezepte: Pumpkin Pie amerikanischer Art, orientalisches Kürbis-Curry mit Kichererbsen, ofengeröstete Muskatwürfel mit Zimt und Honig
  • Warum? Der große, meist grünlich-braune Muskatkürbis schmeckt würzig und leicht süß – ein Alleskönner für Feinschmecker:innen. 

Kürbis richtig wählen: Welche Sorte passt zu welchem Gericht?
Spaghettikürbis – die Low-Carb-Alternative

  • Beste Verwendung: „Nudel“-Ersatz
  • Rezepte: Spaghettikürbis mit Tomatensauce und Parmesan, Low-Carb-Bolognese im Kürbis serviert, Spaghettikürbis mit Pesto
  • Warum? Nach dem Garen zerfällt sein Fruchtfleisch in spaghettiartige Fasern – perfekt als gesunder Ersatz für Pasta. 

Kürbis richtig wählen: Welche Sorte passt zu welchem Gericht?
Patisson – der Unterschätzte

  • Beste Verwendung: Füllen & Überbacken
  • Rezepte: gefüllter Patisson mit Quinoa-Gemüse-Mix, Patisson mit Hackfleisch und Käse überbacken, kleine Patissons als Mini-Pizza-Variante
  • Warum? Sieht aus wie ein Ufo, schmeckt mild-nussig und macht beim Servieren richtig was her. 

Kürbis richtig wählen: Welche Sorte passt zu welchem Gericht?
Halloween-Kürbis – nicht nur zum Schnitzen

  • Beste Verwendung: Suppe, Püree
  • Rezepte: würzige Kürbissuppe mit Curry, Kürbisgnocchi mit Salbeibutter, Kürbisbrot
  • Warum? Auch wenn er oft nur für Gruselgesichter herhält, kann man ihn gut verwerten – aber: kräftig würzen lohnt sich. 

Kürbis richtig wählen: Welche Sorte passt zu welchem Gericht?
Kürbis ist nicht gleich Kürbis – und genau darin liegt der Zauber. Ob cremige Suppe, süßer Kuchen oder sogar Low-Carb-Pasta: Für jedes Gericht gibt es die perfekte Sorte. Probieren Sie sich durch, mixen Sie mutig – und genießen Sie den Herbstlöffel für Löffel.

