Kürbis richtig wählen: Welche Sorte passt zu welchem Gericht?

Kürbis ist nicht gleich Kürbis: Wir zeigen, welche Sorte sich für welches Rezept eignet – damit Ihr Herbstmenü garantiert gelingt.

Herbstzeit ist Kürbiszeit – und da stapeln sich die orangenen, gelben und grünen Schönheiten nicht nur auf dem Wochenmarkt, sondern auch in unseren Küchen. Aber Hand aufs Herz: Wissen Sie eigentlich immer, welcher Kürbis für welche Rezepte am besten taugt? Keine Sorge, wir räumen auf im Kürbis-Dschungel.

Hokkaido – der Allrounder

Beste Verwendung: Suppe, Ofengerichte, Risotto

Suppe, Ofengerichte, Risotto Rezepte: klassische Kürbiscremesuppe mit Kokosmilch, Ofenkürbis mit Rosmarin & Feta, cremiges Kürbis-Risotto

klassische Kürbiscremesuppe mit Kokosmilch, Ofenkürbis mit Rosmarin & Feta, cremiges Kürbis-Risotto Warum? Hokkaido ist der Klassiker schlechthin. Er muss nicht geschält werden (yes, weniger Arbeit!) und hat ein angenehm nussiges Aroma.

Butternut – cremig & mild

Beste Verwendung: Püree, Aufläufe, Pasta-Soßen

Püree, Aufläufe, Pasta-Soßen Rezepte: Butternut-Püree als Beilage, überbackene Kürbis-Lasagne, Ravioli mit Butternut-Füllung und Salbeibutter

Butternut-Püree als Beilage, überbackene Kürbis-Lasagne, Ravioli mit Butternut-Füllung und Salbeibutter Warum? Der Birnen-förmige Butternut hat zartes, buttriges Fleisch mit leicht süßlichem Geschmack. Perfekt für alle, die es cremig mögen.

Muskatkürbis – der Edle

Beste Verwendung: Süßspeisen, Currys, Ofenkürbis

Süßspeisen, Currys, Ofenkürbis Rezepte: Pumpkin Pie amerikanischer Art, orientalisches Kürbis-Curry mit Kichererbsen, ofengeröstete Muskatwürfel mit Zimt und Honig

Pumpkin Pie amerikanischer Art, orientalisches Kürbis-Curry mit Kichererbsen, ofengeröstete Muskatwürfel mit Zimt und Honig Warum? Der große, meist grünlich-braune Muskatkürbis schmeckt würzig und leicht süß – ein Alleskönner für Feinschmecker:innen.

Spaghettikürbis – die Low-Carb-Alternative

Beste Verwendung: „Nudel“-Ersatz

„Nudel“-Ersatz Rezepte: Spaghettikürbis mit Tomatensauce und Parmesan, Low-Carb-Bolognese im Kürbis serviert, Spaghettikürbis mit Pesto

Spaghettikürbis mit Tomatensauce und Parmesan, Low-Carb-Bolognese im Kürbis serviert, Spaghettikürbis mit Pesto Warum? Nach dem Garen zerfällt sein Fruchtfleisch in spaghettiartige Fasern – perfekt als gesunder Ersatz für Pasta.

Patisson – der Unterschätzte

Beste Verwendung: Füllen & Überbacken

Füllen & Überbacken Rezepte: gefüllter Patisson mit Quinoa-Gemüse-Mix, Patisson mit Hackfleisch und Käse überbacken, kleine Patissons als Mini-Pizza-Variante

gefüllter Patisson mit Quinoa-Gemüse-Mix, Patisson mit Hackfleisch und Käse überbacken, kleine Patissons als Mini-Pizza-Variante Warum? Sieht aus wie ein Ufo, schmeckt mild-nussig und macht beim Servieren richtig was her.

Halloween-Kürbis – nicht nur zum Schnitzen

Beste Verwendung: Suppe, Püree

Suppe, Püree Rezepte: würzige Kürbissuppe mit Curry, Kürbisgnocchi mit Salbeibutter, Kürbisbrot

würzige Kürbissuppe mit Curry, Kürbisgnocchi mit Salbeibutter, Kürbisbrot Warum? Auch wenn er oft nur für Gruselgesichter herhält, kann man ihn gut verwerten – aber: kräftig würzen lohnt sich.

Kürbis ist nicht gleich Kürbis – und genau darin liegt der Zauber. Ob cremige Suppe, süßer Kuchen oder sogar Low-Carb-Pasta: Für jedes Gericht gibt es die perfekte Sorte. Probieren Sie sich durch, mixen Sie mutig – und genießen Sie den Herbstlöffel für Löffel.