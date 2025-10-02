Kürbis richtig wählen: Welche Sorte passt zu welchem Gericht?

Kürbis ist nicht gleich Kürbis: Wir zeigen, welche Sorte sich für welches Rezept eignet – damit Ihr Herbstmenü garantiert gelingt.
Herbstzeit ist Kürbiszeit – und da stapeln sich die orangenen, gelben und grünen Schönheiten nicht nur auf dem Wochenmarkt, sondern auch in unseren Küchen. Aber Hand aufs Herz: Wissen Sie eigentlich immer, welcher Kürbis für welche Rezepte am besten taugt? Keine Sorge, wir räumen auf im Kürbis-Dschungel.
Hokkaido – der Allrounder
- Beste Verwendung: Suppe, Ofengerichte, Risotto
- Rezepte: klassische Kürbiscremesuppe mit Kokosmilch, Ofenkürbis mit Rosmarin & Feta, cremiges Kürbis-Risotto
- Warum? Hokkaido ist der Klassiker schlechthin. Er muss nicht geschält werden (yes, weniger Arbeit!) und hat ein angenehm nussiges Aroma.
Butternut – cremig & mild
- Beste Verwendung: Püree, Aufläufe, Pasta-Soßen
- Rezepte: Butternut-Püree als Beilage, überbackene Kürbis-Lasagne, Ravioli mit Butternut-Füllung und Salbeibutter
- Warum? Der Birnen-förmige Butternut hat zartes, buttriges Fleisch mit leicht süßlichem Geschmack. Perfekt für alle, die es cremig mögen.
Muskatkürbis – der Edle
- Beste Verwendung: Süßspeisen, Currys, Ofenkürbis
- Rezepte: Pumpkin Pie amerikanischer Art, orientalisches Kürbis-Curry mit Kichererbsen, ofengeröstete Muskatwürfel mit Zimt und Honig
- Warum? Der große, meist grünlich-braune Muskatkürbis schmeckt würzig und leicht süß – ein Alleskönner für Feinschmecker:innen.
Spaghettikürbis – die Low-Carb-Alternative
- Beste Verwendung: „Nudel“-Ersatz
- Rezepte: Spaghettikürbis mit Tomatensauce und Parmesan, Low-Carb-Bolognese im Kürbis serviert, Spaghettikürbis mit Pesto
- Warum? Nach dem Garen zerfällt sein Fruchtfleisch in spaghettiartige Fasern – perfekt als gesunder Ersatz für Pasta.
Patisson – der Unterschätzte
- Beste Verwendung: Füllen & Überbacken
- Rezepte: gefüllter Patisson mit Quinoa-Gemüse-Mix, Patisson mit Hackfleisch und Käse überbacken, kleine Patissons als Mini-Pizza-Variante
- Warum? Sieht aus wie ein Ufo, schmeckt mild-nussig und macht beim Servieren richtig was her.
Halloween-Kürbis – nicht nur zum Schnitzen
- Beste Verwendung: Suppe, Püree
- Rezepte: würzige Kürbissuppe mit Curry, Kürbisgnocchi mit Salbeibutter, Kürbisbrot
- Warum? Auch wenn er oft nur für Gruselgesichter herhält, kann man ihn gut verwerten – aber: kräftig würzen lohnt sich.
Kürbis ist nicht gleich Kürbis – und genau darin liegt der Zauber. Ob cremige Suppe, süßer Kuchen oder sogar Low-Carb-Pasta: Für jedes Gericht gibt es die perfekte Sorte. Probieren Sie sich durch, mixen Sie mutig – und genießen Sie den Herbstlöffel für Löffel.