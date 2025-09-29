Chips ohne Reue: So machen Sie kalorienarme Kürbischips zu Hause

Knusprig, lecker und trotzdem kalorienarm – Kürbischips sind der Snack-Hit des Herbstes! Wer auf gesunde Nascherei steht, sollte unbedingt ausprobieren, wie man sie selbst macht. Ein kleiner Trick sorgt für extra Crunch und großen Genuss.

Herbstzeit ist Kürbiszeit – und die zeigt sich nicht nur in Suppenschüsseln oder Pumpkin Spice Lattes. Nein, auch als Chips macht der Kürbis eine ziemlich gute Figur! Und das Beste: Kürbischips sind deutlich kalorienärmer als die üblichen Kartoffelchips aus der Tüte.

Während herkömmliche Chips oft frittiert und voller Öl sind, kommt die Kürbisvariante mit wenig Fett und viel Geschmack daher. Das heißt: Sie können knuspern, ohne gleich an den nächsten Winterspeck zu denken.

© Getty Images

Warum Kürbischips so gesund sind

Kalorienarm: Kürbis hat deutlich weniger Kalorien als Kartoffeln.

Ballaststoffreich: Sättigt angenehm, ohne schwer im Magen zu liegen.

Vitaminbombe: Reich an Beta-Carotin, Vitamin A und Antioxidantien – gut für Haut, Augen und Immunsystem.

Ofen statt Fritteuse: Keine unnötigen Fettmengen, dafür voller Geschmack.

So machen Sie Kürbischips selbst

Zutaten (für 2 Portionen):

1 kleiner Hokkaido-Kürbis (oder Butternut)

2 EL Olivenöl

Salz & Pfeffer

Gewürze nach Lust (z. B. Paprikapulver, Chili, Knoblauchpulver oder Rosmarin)

Zubereitung:

Kürbis vorbereiten: Den Kürbis waschen, entkernen und in sehr dünne Scheiben schneiden (am besten mit einer Mandoline oder einem scharfen Messer). Je dünner, desto knuspriger! Marinieren: Die Scheiben mit Olivenöl, Salz und Gewürzen in einer Schüssel vermischen. Backen: Die Scheiben auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen (nicht überlappen!) und bei 150–160 Grad Umluft ca. 25–30 Minuten knusprig backen. Zwischendurch einmal wenden. Abkühlen lassen: Auf einem Gitter auskühlen lassen – dabei werden die Chips noch knackiger.

Tipp: Wenn Sie es noch kalorienärmer wollen, können Sie die Kürbisscheiben auch im Airfryer machen – dauert meist nur 10–15 Minuten und kommt mit noch weniger Öl aus.

Kürbischips sind die perfekte Herbst-Snack-Alternative: gesund, knusprig und überraschend lecker. Und das Beste: Sie wissen genau, was drinsteckt – nämlich nur Kürbis, ein bisschen Öl und jede Menge Geschmack.