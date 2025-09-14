Kürbis-Desserts für den Herbst: Von Kürbiskuchen bis Tiramisu

Nach den herzhaften Köstlichkeiten mit Kürbis gönnen wir uns natürlich auch das Dessert mit dem Saisonliebling. Freuen Sie sich auf Süßes mit WOW-Effekt!

Kürbis-Cheesecake mit Brownieboden

ZUTATEN FÜR 1 FORM (24 CM)

Für den Boden:

70 g Zartbitter-Schokolade

120 g Butter in Stücken

130 g Zucker

1 Prise Salz

2 Eier

70 g Mehl

1 EL Kakaopulver

50 g geröstete und sehr fein gehackte Walnüsse

Für die Füllung:

400 g Kürbispüree (Raumtemperatur)

500 g Frischkäse (Raumtemperatur)

140 g Zucker

2 EL Vanillezucker

150 ml Obers

4 Eier

1 TL Bio-Orangenabrieb

1/2 TL Zimtpulver

2 Prisen gemahlener Macis

Außerdem:

150 ml Karamellsauce

2 Feigen

4-5 EL Sanddornbeeren nach Belieben

2 EL Kürbiskerne

ZUBEREITUNG *LEICHT *2 H 30 MIN +12 H KÜHLEN

Den Backofen auf 180 °C Ober-und Unterhitze vorheizen. Eine Springform (ca. 24 cm ø) mit Backpapier auslegen. Für den Boden die Schokolade hacken und mit der Butter über einem heißen Wasserbad schmelzen, dann kurz abkühlen lassen. Zucker und Salz hinzufügen und gut untermischen. Eier einzeln zugeben und gut unterrühren. Mehl mit Kakaopulver darübersieben und unterziehen. Zum Schluss die Walnüsse untermengen. Den Teig in die vorbereitete Form geben und im Ofen ca. 20 Minuten backen. Form herausnehmen und den Boden abkühlen lassen. Den Backofen auf 140 °C Ober-und Unterhitze einstellen. Für die Füllung Kürbispüree und Frischkäse in eine Rührschüssel geben und auf niedrigster Stufe vermengen. Dann den Zucker, Vanillezucker und das Obers untermischen. Die Eier einzeln nacheinander zufügen und gut unterrühren. Orangenabrieb, Zimt und Macis untermischen, die Masse in die Form füllen und glattstreichen. In den Ofen schieben und ca. 1,5 Stunden backen. Den Kuchen im ausgeschalteten Ofen bei geöffneter Ofentüre abkühlen lassen, dann über Nacht in den Kühlschrank stellen. Am nächsten Tag den Kürbis-Cheesecake auf eine Platte setzen und die Oberfläche mit Karamellsauce beträufeln, sodass diese seitlich herabläuft. Feigen waschen, trockentupfen und in Spalten schneiden. Kuchen oben ringsum mit Sanddornbeeren, Feigenspalten und Kürbiskernen garnieren und servieren.

Kürbistarte

ZUTATEN FÜR 1 FORM (24 CM)

Für den Teig:

200 g Mehl und zum Arbeiten

50 g gemahlene Mandeln

60 g Zucker

1 Prise Salz

130 g weiche Butter und für die Form

1 Ei

1/2 TL Bio-Zitronenabrieb

Für den Belag:

400 g Kürbisfruchtfleisch

150 g Crème fraîche

100 ml Milch

170 g brauner Zucker

1/2 TL Zimtpulver

1/4 TL Nelkenpulver

1/4 TL Ingwerpulver

3 Eier

ZUBEREITUNG *LEICHT *2 H 45 MIN

Das Mehl mit Mandeln, Zucker, Salz, Butter, Ei und Zitronenschale rasch zu einem glatten Teig verkneten. Zu einer Kugel formen, in Folie wickeln und 1 Stunde im Kühlschrank ruhen lassen. Für den Belag das Kürbisfruchtfleisch klein würfeln, mit 100 ml Wasser in einen Topf geben und in 15 bis 20 Minuten weich kochen, dann mit dem Mixstab fein pürieren. Das Kürbispüree durch ein Sieb streichen, mit Crème fraîche, Milch, Zucker und den Gewürzen vermischen, dann die Eier unterquirlen. Den Backofen auf 180 °C Ober-und Unterhitze vorheizen. Eine Tarteform (ca. 24 cm ø) mit Butter fetten. Ein kleines Blech mit Backpapier belegen. Vom gekühlten Teig etwa ein Sechstel abnehmen, den Rest auf einer bemehlten Arbeitsfläche etwas größer als die Form ausrollen. Die Tarteform damit auskleiden, dabei auch einen Rand andrücken. Den Teigboden mit einer Gabel mehrmals einstechen. Übrigen Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche dünn ausrollen, Blätter ausstechen und auf das Blech legen. Die Kürbiscreme in die Form füllen, glatt streichen und den Kuchen im Ofen 40 bis 45 Minuten backen. Herausnehmen und den Kuchen auf einem Kuchengitter auskühlen lassen. Die Teigblätter im Ofen nach Sicht in 5 bis 10 Minuten hellbraun backen, herausnehmen und auskühlen lassen. Mit Staubzucker bestäuben und den Kürbiskuchen damit verzieren.

Kürbis-Sandwich-Cookies

ZUTATEN FÜR 14-16 STÜCK

Für die Cookies:

150 g Kürbisfruchtfleisch

120 g weiche Butter

100 g Zucker

2 EL Vanillezucker

1 Ei

300 g Mehl

2 TL Backpulver

orange Lebensmittelfarbe

Für die Füllung:

150 g Obers

1/2 Päckchen Sahnesteif

40 g Staubzucker und zum Bestäuben

150 g Frischkäse

ZUBEREITUNG *LEICHT * 1 H 40 MIN

Kürbis klein schneiden und mit wenig Wasser in einem Topf auf kochen. Mit Deckel 10-15 Minuten weichgaren. Offen abkühlen lassen und fein pürieren. Butter mit Zucker und Vanillezucker schaumig schlagen. Ei und Kürbispüree untermischen. Mehl und Backpulver mischen und alles zu einem glatten Teig verrühren. Mit der Lebensmittelfarbe kräftig orange färben. Abgedeckt ca. 20 Minuten kühlen. Den Backofen auf 180 °C Ober-und Unterhitze vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier auslegen. Mithilfe eines Teelöffels 28-32 kleine Teig-Häufchen auf das Backblech setzen (etwa 5 cm Abstand lassen) und leicht f lachdrücken. Etwa 15 Minuten goldbraun backen. Auf dem Backblech 5 Minuten abkühlen lassen, dann auf einem Kuchengitter vollkommen auskühlen lassen. Für die Creme das Obers mit Sahnesteif und Staubzucker steif schlagen. Frischkäse glatt rühren und Schlagobers unterziehen. In einen Spritzbeutel füllen und auf die Unterseite der Hälfte der Kekse spritzen. Jeweils mit einem zweiten Keks zusammensetzen und die Sandwich-Cookies mit Staubzucker bestäuben.

Kürbismuffins

ZUTATEN FÜR 6 STÜCK

2 Eier

1 Prise Salz

120 g weiche Butter und für die Form

75 g Zucker

2 EL Vanillezucker

120 g Frischkäse

120 g Kürbispüree

120 g Mehl und für die Form

1 TL Backpulver

150 g Schokoladenglasur 6 Salzstangen

ZUBEREITUNG *LEICHT *60 MIN

Den Ofen auf 170 °C Ober-und Unterhitze vorheizen. Zwölf Mulden einer Form für Minikuchen (oder 12 kleine Backförmchen) mit Butter fetten und mit Mehl ausstreuen. Eier trennen und Eiweiß mit Salz steif schlagen. Butter mit Zucker, Vanillezucker und Eigelb schaumig schlagen. Frischkäse und Kürbispüree untermixen. Mehl mit Backpulver darübersieben und unterziehen. Eischnee unterheben und den Teig in die Förmchen füllen. Etwa 30 Minuten goldbraun backen (Stäbchenprobe). Abkühlen lassen, aus den Förmchen stürzen und auf einem Gitter vollständig auskühlen lassen. Unterseiten der Hälfte der Küchlein nach Bedarf begradigen, damit sie stabil stehen. Glasur schmelzen lassen. Jeweils einen Klecks auf die Unterseite der Hälfte aller Küchlein geben und mit einem zweiten Küchlein zusammensetzen. Mit der übrigen Glasur beträufeln und mit je 1/2 Salzstange als Stiel fixieren.

Kürbis-Brownies

ZUTATEN FÜR 1 BLECH (30 X 40 CM)

200 g Zartbitter-Kuvertüre

200 g Butter

5 Eier

200 g Zucker

1 Prise Salz

300 g Mehl

1 EL Kakaopulver

1 TL Backpulver

150 g Kürbispüree

250 g Frischkäse

2 EL Staubzucker

1 EL Vanillepuddingpulver

ZUBEREITUNG *LEICHT *60 MIN

Den Ofen auf 180 °C Ober-und Unterhitze vorheizen. Das Backblech mit Backpapier auslegen. Die Kuvertüre hacken. Die Butter mit der Kuvertüre über einem heißen Wasserbad schmelzen und anschließend wieder leicht abkühlen lassen. Vier Eier mit dem Zucker und Salz in einer Schüssel weiß-cremig rühren. Das Mehl mit dem Kakao und Backpulver auf die Ei-Buttercreme sieben und unterrühren. Zuletzt 100 g Kürbispüree unterziehen und den Teig auf das Blech füllen. Den Frischkäse mit dem Staubzucker, übrigem Ei und Puddingpulver glatt rühren. Das restliche Kürbispüree darauf geben und nur leicht marmoriert untermengen. Auf den Schokoladenteig geben und glatt streichen. Im Ofen ca. 35 Minuten backen. Auskühlen lassen und in Stücke schneiden.

Kürbis-Panna Cotta

ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN

Für die Panna Cotta:

200 g Kürbisfruchtfleisch

200 g Obers

250 ml Milch

60 g Zucker

1 TL Kurkumapulver

1 Vanilleschote

5 Blatt Gelatine

Für die Sauce und zum Garnieren:

150 g Zucker

100 ml Obers

60 g Butter

1 Feige

1 Stängel Minze

ZUBEREITUNG *LEICHT *50 MIN + 3 H KÜHLEN

Das Kürbisfruchtfleisch klein würfeln und mit Obers, Milch, Zucker, Kurkuma und aufgeschnittener Vanilleschote in einem Topf aufkochen. Etwa 10 Minuten köcheln, bis der Kürbis weich ist. Die Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Vier kleine Puddingförmchen (à ca. 150 ml) mit Backtrennspray aussprühen. Die Vanilleschote aus dem Topf nehmen und alles fein pürieren. Die ausgedrückte Gelatine darin auf lösen. Die Masse in die Förmchen füllen, abkühlen lassen und mindestens 3 Stunden kalt stellen. Für die Sauce den Zucker mit 4 EL Wasser in einem Topf braun karamellisieren. Mit dem Obers ablöschen und die Butter unterrühren. Abkühlen lassen. Die Feige vierteln. Die Panna Cotta aus den Förmchen auf Teller stürzen, mit einem Stück Feige belegen und etwas Sauce darüber geben. Den Rest dazu servieren. Mit Minze garnieren.

Kürbis-Crumble

ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN

100 g Butter

170 g Mehl

140 g brauner Zucker

Salz

450 g Kürbisfruchtfleisch

4 Stücke eingelegter Ingwer

1 1/2 TL Zimt

2 EL grob gehackte Rosinen

2 TL Speisestärke

2 EL Zitronensaft

ZUBEREITUNG *LEICHT * 60 MIN

Die Butter in einem Topf schmelzen, ohne sie zu bräunen. Mehl mit 110 g Zucker und 1 Msp. Salz in einer Schüssel mit der flüssigen Butter vermengen, mit einem Kochlöffel zu einem bröseligen Teig verrühren und kurz kühl stellen. Den Backofen auf 200 °C Ober-und Unterhitze vorheizen. Den Kürbis in ca. 1,5 cm große Würfel schneiden. Den Ingwer fein hacken, mit Kürbis, 1 TL Zimtpulver, Rosinen, übrigem Zucker, Stärke, Zitronensaft und einer Prise Salz verrühren. Die Kürbismischung in 4 ofenfeste Portionsförmchen (ca. 12 cm ø) füllen, die Bröselmasse darauf verteilen und mit dem übrigen Zimt bestreuen. Die Crumbles im Ofen 25-30 Minuten goldbraun backen, bis die Oberfläche knusprig ist.

Kürbis-Tiramisu

ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN

400 g Kürbisfruchtfleisch

100 ml Orangensaft

1 Zimtstange

3 EL Honig

100 g Mascarpone

100 g Obers

1/2 TL Vanilleextrakt

1 EL Staubzucker

20 g Biskotten

150 ml weißer Traubensaft 1/2 TL Zimtpulver 4 Feigen

ZUBEREITUNG *LEICHT *40 MIN

Kürbisfruchtfleisch würfeln und mit Orangensaft, Zimt und 1 EL Honig in einem Topf auf kochen. Mit Deckel ca. 15 Minuten weich garen.



Anschließend offen abkühlen lassen, Zimt entfernen und den Kürbis pürieren.



Mascarpone mit Obers, Vanille und Staubzucker cremig aufschlagen.



Etwa 1/3 der Biskotten in Stücke brechen und auf 4 Gläser (à ca. 300 ml) verteilen. Mit etwas Traubensaft tränken. Darauf die Hälfte vom Kürbispüree geben, den Vorgang wiederholen und die letzte getränkte Biskottenschicht mit der Mascarponecreme toppen.



Mit Zimt bestäuben. Feigen vierteln und auf die Creme setzen. Mit dem übrigen Honig beträufeln und nach Belieben mit Zimtstangen garnieren.