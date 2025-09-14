Kürbis-Desserts für den Herbst: Von Kürbiskuchen bis Tiramisu

Nach den herzhaften Köstlichkeiten mit Kürbis gönnen wir uns natürlich auch das Dessert mit dem Saisonliebling. Freuen Sie sich auf Süßes mit WOW-Effekt!
Kürbis-Cheesecake mit Brownieboden
ZUTATEN FÜR 1 FORM (24 CM)
Für den Boden:
- 70 g Zartbitter-Schokolade
- 120 g Butter in Stücken
- 130 g Zucker
- 1 Prise Salz
- 2 Eier
- 70 g Mehl
- 1 EL Kakaopulver
- 50 g geröstete und sehr fein gehackte Walnüsse
Für die Füllung:
- 400 g Kürbispüree (Raumtemperatur)
- 500 g Frischkäse (Raumtemperatur)
- 140 g Zucker
- 2 EL Vanillezucker
- 150 ml Obers
- 4 Eier
- 1 TL Bio-Orangenabrieb
- 1/2 TL Zimtpulver
- 2 Prisen gemahlener Macis
Außerdem:
- 150 ml Karamellsauce
- 2 Feigen
- 4-5 EL Sanddornbeeren nach Belieben
- 2 EL Kürbiskerne
ZUBEREITUNG *LEICHT *2 H 30 MIN +12 H KÜHLEN
- Den Backofen auf 180 °C Ober-und Unterhitze vorheizen. Eine Springform (ca. 24 cm ø) mit Backpapier auslegen.
- Für den Boden die Schokolade hacken und mit der Butter über einem heißen Wasserbad schmelzen, dann kurz abkühlen lassen. Zucker und Salz hinzufügen und gut untermischen. Eier einzeln zugeben und gut unterrühren. Mehl mit Kakaopulver darübersieben und unterziehen.
- Zum Schluss die Walnüsse untermengen. Den Teig in die vorbereitete Form geben und im Ofen ca. 20 Minuten backen. Form herausnehmen und den Boden abkühlen lassen. Den Backofen auf 140 °C Ober-und Unterhitze einstellen.
- Für die Füllung Kürbispüree und Frischkäse in eine Rührschüssel geben und auf niedrigster Stufe vermengen. Dann den Zucker, Vanillezucker und das Obers untermischen. Die Eier einzeln nacheinander zufügen und gut unterrühren. Orangenabrieb, Zimt und Macis untermischen, die Masse in die Form füllen und glattstreichen. In den Ofen schieben und ca. 1,5 Stunden backen.
- Den Kuchen im ausgeschalteten Ofen bei geöffneter Ofentüre abkühlen lassen, dann über Nacht in den Kühlschrank stellen. Am nächsten Tag den Kürbis-Cheesecake auf eine Platte setzen und die Oberfläche mit Karamellsauce beträufeln, sodass diese seitlich herabläuft.
- Feigen waschen, trockentupfen und in Spalten schneiden. Kuchen oben ringsum mit Sanddornbeeren, Feigenspalten und Kürbiskernen garnieren und servieren.
Kürbistarte
ZUTATEN FÜR 1 FORM (24 CM)
Für den Teig:
- 200 g Mehl und zum Arbeiten
- 50 g gemahlene Mandeln
- 60 g Zucker
- 1 Prise Salz
- 130 g weiche Butter und für die Form
- 1 Ei
- 1/2 TL Bio-Zitronenabrieb
Für den Belag:
- 400 g Kürbisfruchtfleisch
- 150 g Crème fraîche
- 100 ml Milch
- 170 g brauner Zucker
- 1/2 TL Zimtpulver
- 1/4 TL Nelkenpulver
- 1/4 TL Ingwerpulver
- 3 Eier
ZUBEREITUNG *LEICHT *2 H 45 MIN
- Das Mehl mit Mandeln, Zucker, Salz, Butter, Ei und Zitronenschale rasch zu einem glatten Teig verkneten. Zu einer Kugel formen, in Folie wickeln und 1 Stunde im Kühlschrank ruhen lassen.
- Für den Belag das Kürbisfruchtfleisch klein würfeln, mit 100 ml Wasser in einen Topf geben und in 15 bis 20 Minuten weich kochen, dann mit dem Mixstab fein pürieren. Das Kürbispüree durch ein Sieb streichen, mit Crème fraîche, Milch, Zucker und den Gewürzen vermischen, dann die Eier unterquirlen.
- Den Backofen auf 180 °C Ober-und Unterhitze vorheizen. Eine Tarteform (ca. 24 cm ø) mit Butter fetten. Ein kleines Blech mit Backpapier belegen.
- Vom gekühlten Teig etwa ein Sechstel abnehmen, den Rest auf einer bemehlten Arbeitsfläche etwas größer als die Form ausrollen. Die Tarteform damit auskleiden, dabei auch einen Rand andrücken. Den Teigboden mit einer Gabel mehrmals einstechen. Übrigen Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche dünn ausrollen, Blätter ausstechen und auf das Blech legen.
- Die Kürbiscreme in die Form füllen, glatt streichen und den Kuchen im Ofen 40 bis 45 Minuten backen. Herausnehmen und den Kuchen auf einem Kuchengitter auskühlen lassen. Die Teigblätter im Ofen nach Sicht in 5 bis 10 Minuten hellbraun backen, herausnehmen und auskühlen lassen. Mit Staubzucker bestäuben und den Kürbiskuchen damit verzieren.
Kürbis-Sandwich-Cookies
ZUTATEN FÜR 14-16 STÜCK
Für die Cookies:
- 150 g Kürbisfruchtfleisch
- 120 g weiche Butter
- 100 g Zucker
- 2 EL Vanillezucker
- 1 Ei
- 300 g Mehl
- 2 TL Backpulver
- orange Lebensmittelfarbe
Für die Füllung:
- 150 g Obers
- 1/2 Päckchen Sahnesteif
- 40 g Staubzucker und zum Bestäuben
- 150 g Frischkäse
ZUBEREITUNG *LEICHT * 1 H 40 MIN
- Kürbis klein schneiden und mit wenig Wasser in einem Topf auf kochen. Mit Deckel 10-15 Minuten weichgaren. Offen abkühlen lassen und fein pürieren.
- Butter mit Zucker und Vanillezucker schaumig schlagen. Ei und Kürbispüree untermischen. Mehl und Backpulver mischen und alles zu einem glatten Teig verrühren. Mit der Lebensmittelfarbe kräftig orange färben. Abgedeckt ca. 20 Minuten kühlen.
- Den Backofen auf 180 °C Ober-und Unterhitze vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier auslegen. Mithilfe eines Teelöffels 28-32 kleine Teig-Häufchen auf das Backblech setzen (etwa 5 cm Abstand lassen) und leicht f lachdrücken. Etwa 15 Minuten goldbraun backen. Auf dem Backblech 5 Minuten abkühlen lassen, dann auf einem Kuchengitter vollkommen auskühlen lassen.
- Für die Creme das Obers mit Sahnesteif und Staubzucker steif schlagen. Frischkäse glatt rühren und Schlagobers unterziehen. In einen Spritzbeutel füllen und auf die Unterseite der Hälfte der Kekse spritzen. Jeweils mit einem zweiten Keks zusammensetzen und die Sandwich-Cookies mit Staubzucker bestäuben.
Kürbismuffins
ZUTATEN FÜR 6 STÜCK
- 2 Eier
- 1 Prise Salz
- 120 g weiche Butter und für die Form
- 75 g Zucker
- 2 EL Vanillezucker
- 120 g Frischkäse
- 120 g Kürbispüree
- 120 g Mehl und für die Form
- 1 TL Backpulver
- 150 g Schokoladenglasur 6 Salzstangen
ZUBEREITUNG *LEICHT *60 MIN
- Den Ofen auf 170 °C Ober-und Unterhitze vorheizen. Zwölf Mulden einer Form für Minikuchen (oder 12 kleine Backförmchen) mit Butter fetten und mit Mehl ausstreuen.
- Eier trennen und Eiweiß mit Salz steif schlagen. Butter mit Zucker, Vanillezucker und Eigelb schaumig schlagen. Frischkäse und Kürbispüree untermixen. Mehl mit Backpulver darübersieben und unterziehen.
- Eischnee unterheben und den Teig in die Förmchen füllen. Etwa 30 Minuten goldbraun backen (Stäbchenprobe). Abkühlen lassen, aus den Förmchen stürzen und auf einem Gitter vollständig auskühlen lassen. Unterseiten der Hälfte der Küchlein nach Bedarf begradigen, damit sie stabil stehen.
- Glasur schmelzen lassen. Jeweils einen Klecks auf die Unterseite der Hälfte aller Küchlein geben und mit einem zweiten Küchlein zusammensetzen. Mit der übrigen Glasur beträufeln und mit je 1/2 Salzstange als Stiel fixieren.
Kürbis-Brownies
ZUTATEN FÜR 1 BLECH (30 X 40 CM)
- 200 g Zartbitter-Kuvertüre
- 200 g Butter
- 5 Eier
- 200 g Zucker
- 1 Prise Salz
- 300 g Mehl
- 1 EL Kakaopulver
- 1 TL Backpulver
- 150 g Kürbispüree
- 250 g Frischkäse
- 2 EL Staubzucker
- 1 EL Vanillepuddingpulver
ZUBEREITUNG *LEICHT *60 MIN
- Den Ofen auf 180 °C Ober-und Unterhitze vorheizen. Das Backblech mit Backpapier auslegen. Die Kuvertüre hacken. Die Butter mit der Kuvertüre über einem heißen Wasserbad schmelzen und anschließend wieder leicht abkühlen lassen.
- Vier Eier mit dem Zucker und Salz in einer Schüssel weiß-cremig rühren. Das Mehl mit dem Kakao und Backpulver auf die Ei-Buttercreme sieben und unterrühren. Zuletzt 100 g Kürbispüree unterziehen und den Teig auf das Blech füllen.
- Den Frischkäse mit dem Staubzucker, übrigem Ei und Puddingpulver glatt rühren. Das restliche Kürbispüree darauf geben und nur leicht marmoriert untermengen. Auf den Schokoladenteig geben und glatt streichen. Im Ofen ca. 35 Minuten backen. Auskühlen lassen und in Stücke schneiden.
Kürbis-Panna Cotta
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
Für die Panna Cotta:
- 200 g Kürbisfruchtfleisch
- 200 g Obers
- 250 ml Milch
- 60 g Zucker
- 1 TL Kurkumapulver
- 1 Vanilleschote
- 5 Blatt Gelatine
Für die Sauce und zum Garnieren:
- 150 g Zucker
- 100 ml Obers
- 60 g Butter
- 1 Feige
- 1 Stängel Minze
ZUBEREITUNG *LEICHT *50 MIN + 3 H KÜHLEN
- Das Kürbisfruchtfleisch klein würfeln und mit Obers, Milch, Zucker, Kurkuma und aufgeschnittener Vanilleschote in einem Topf aufkochen. Etwa 10 Minuten köcheln, bis der Kürbis weich ist. Die Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Vier kleine Puddingförmchen (à ca. 150 ml) mit Backtrennspray aussprühen.
- Die Vanilleschote aus dem Topf nehmen und alles fein pürieren. Die ausgedrückte Gelatine darin auf lösen. Die Masse in die Förmchen füllen, abkühlen lassen und mindestens 3 Stunden kalt stellen.
- Für die Sauce den Zucker mit 4 EL Wasser in einem Topf braun karamellisieren. Mit dem Obers ablöschen und die Butter unterrühren. Abkühlen lassen.
- Die Feige vierteln. Die Panna Cotta aus den Förmchen auf Teller stürzen, mit einem Stück Feige belegen und etwas Sauce darüber geben. Den Rest dazu servieren. Mit Minze garnieren.
Kürbis-Crumble
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
- 100 g Butter
- 170 g Mehl
- 140 g brauner Zucker
- Salz
- 450 g Kürbisfruchtfleisch
- 4 Stücke eingelegter Ingwer
- 1 1/2 TL Zimt
- 2 EL grob gehackte Rosinen
- 2 TL Speisestärke
- 2 EL Zitronensaft
ZUBEREITUNG *LEICHT * 60 MIN
- Die Butter in einem Topf schmelzen, ohne sie zu bräunen. Mehl mit 110 g Zucker und 1 Msp. Salz in einer Schüssel mit der flüssigen Butter vermengen, mit einem Kochlöffel zu einem bröseligen Teig verrühren und kurz kühl stellen.
- Den Backofen auf 200 °C Ober-und Unterhitze vorheizen. Den Kürbis in ca. 1,5 cm große Würfel schneiden. Den Ingwer fein hacken, mit Kürbis, 1 TL Zimtpulver, Rosinen, übrigem Zucker, Stärke, Zitronensaft und einer Prise Salz verrühren.
- Die Kürbismischung in 4 ofenfeste Portionsförmchen (ca. 12 cm ø) füllen, die Bröselmasse darauf verteilen und mit dem übrigen Zimt bestreuen. Die Crumbles im Ofen 25-30 Minuten goldbraun backen, bis die Oberfläche knusprig ist.
Kürbis-Tiramisu
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
- 400 g Kürbisfruchtfleisch
- 100 ml Orangensaft
- 1 Zimtstange
- 3 EL Honig
- 100 g Mascarpone
- 100 g Obers
- 1/2 TL Vanilleextrakt
- 1 EL Staubzucker
- 20 g Biskotten
- 150 ml weißer Traubensaft 1/2 TL Zimtpulver 4 Feigen
ZUBEREITUNG *LEICHT *40 MIN
Kürbisfruchtfleisch würfeln und mit Orangensaft, Zimt und 1 EL Honig in einem Topf auf kochen. Mit Deckel ca. 15 Minuten weich garen.
Anschließend offen abkühlen lassen, Zimt entfernen und den Kürbis pürieren.
Mascarpone mit Obers, Vanille und Staubzucker cremig aufschlagen.
Etwa 1/3 der Biskotten in Stücke brechen und auf 4 Gläser (à ca. 300 ml) verteilen. Mit etwas Traubensaft tränken. Darauf die Hälfte vom Kürbispüree geben, den Vorgang wiederholen und die letzte getränkte Biskottenschicht mit der Mascarponecreme toppen.
Mit Zimt bestäuben. Feigen vierteln und auf die Creme setzen. Mit dem übrigen Honig beträufeln und nach Belieben mit Zimtstangen garnieren.