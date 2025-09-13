Köstliche Kürbis-Rezepte: So zaubern Sie den Herbst auf den Teller

Die Freude ist groß, denn die Kürbis-Saison hat begonnen und diese wird sowas von ausgekostet - in gerösteter Form, als Belag, Suppe und vielen weiteren köstlichen Varianten!
Gerösteter Kürbis mit Koriander-Kardamom-Sauce
ZUTATEN FÜR 4-6 PERSONEN
Für den Kürbis:
- 1 1/2 kg Hokkaidokürbis
- 4 EL Olivenöl
- 2 TL Honig
- 4 EL Limettensaft
Für die Sauce:
- 100 g Haselnusskerne
- 3 Knoblauchzehen
- 1 grüne Chili
- 1 TL Kardamomkapseln
- 1 Bund Koriander
- 1 Bund Petersilie
- 4 EL Limettensaft
- 6 EL Olivenöl
- 2 Prisen Zucker
Außerdem:
- Salz
- Pfeffer
- 2 Bio-Limetten
- 2 EL Olivenöl zum Beträufeln
ZUBEREITUNG *LEICHT *40 MIN
- Den Backofen auf 200 °C Heißluft vorheizen. Den Kürbis waschen, halbieren und die Kerne herauslösen. Den Kürbis in ca. 2 cm breite Spalten schneiden. Kürbisspalten nebeneinander auf ein mit Backpapier belegtes Backblech geben. Olivenöl mit Honig, Limettensaft, Salz und Pfeffer mischen. Kürbisspalten damit bestreichen. Im Ofen 15-20 Minuten backen, bis der Kürbis gar und leicht gebräunt ist.
- Inzwischen für die Sauce die Haselnüsse in einer Pfanne ohne zusätzliches Öl kurz anrösten, bis die Häutchen aufplatzen, dann in ein Tuch geben, die Häutchen abreiben und die Nüsse abkühlen lassen. Anschließend grob hacken. Knoblauch abziehen und grob hacken. Chili waschen, halbieren, entkernen und grob hacken.
- Die Samen aus den Kardamomkapseln herauslösen. Koriander und Petersilie waschen, trockenschütteln, die groben Stängel abschneiden, feine Stängel und Blättchen grob hacken. 1 EL Korianderblätter beiseitestellen. Chili, Kardamomsamen, übrige Kräuter, Limettensaft, Olivenöl und die Hälfte der Haselnüsse mit dem Pürierstab fein mixen. Die Sauce mit Salz und Zucker abschmecken.
- Die Limetten heiß abwaschen, trockenreiben und in Stücke schneiden. Die Kürbisspalten mit Limetten auf Tellern anrichten. Mit der Koriandersauce und Olivenöl beträufeln. Mit den übrigen Nüssen und übrigem Koriander bestreuen.
Kürbis-Feta-Pizza
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
Für den Teig:
- 15 g Germ
- 450 g Pizzamehl und zum Arbeiten
- 1 TL Salz
- 1 Prise Zucker
- 2 EL Olivenöl
- Für den Belag:
- 400 g Kürbis
- 300 ml Paradeisersauce
- 4 EL Olivenöl
- 200 g Feta
- 2 Handvoll Rucola
ZUBEREITUNG *LEICHT * 2 H 05 MIN
- Für den Teig den Germ mit ca. 250 ml lauwarmem Wasser verrühren. Das Pizzamehl mit Salz und Zucker in einer Schüssel mischen. In die Mitte eine Mulde drücken, Germwasser und Öl hineingeben und alles zu einem glatten Teig kneten. Auf einer bemehlten Arbeitsfläche kräftig durchkneten, in die Schüssel zurückgeben und abgedeckt an einem warmen Ort ca. 1 Stunde gehen lassen.
- Inzwischen für den Belag den Kürbis ggf. schälen und entkernen. Das Fruchtfleisch in feine Streifen schneiden oder hobeln. Den Backofen mit eingeschobenem Backblech auf 240 °C Ober-und Unterhitze vorheizen.
- Den Teig vierteln und auf einer bemehlten Arbeitsfläche jeweils zu einem dünnen Fladen ausrollen. Je 2 auf einen Bogen Backpapier legen und dünn mit Paradeisersauce bestreichen, dabei ringsum einen 1-2 cm breiten Rand freilassen.
- Die Pizzen mit den Kürbisstreifen belegen und jeweils mit 1 EL Olivenöl beträufeln. Den Feta zerbröckeln und aufstreuen. Zwei Pizzen mitsamt dem Backpapier auf das heiße Blech ziehen und im Ofen in 10-15 Minuten goldbraun backen. Übrige Pizzen ebenso backen.
- Den Rucola verlesen, waschen und trockenschütteln. Die fertigen Pizzen mit Rucola garnieren, mit Pfeffer übermahlen und servieren.
Gefüllter Butternusskürbis
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
- 1 großer Butternusskürbis
- 3 EL Olivenöl
- Salz
- Pfeffer
- 150 g rote und weiße Quinoa
- 100 g frisch oder TK-Cranberries
- 1 rote Zwiebel
- 1/2 TL Korianderpulver
- 1/2 TL Kreuzkümmelpulver
- 300 ml Gemüsefond
- 100 g Kichererbsen aus der Dose
- 1/2 Handvoll gewaschener Rucola zum Garnieren
ZUBEREITUNG *LEICHT *1 H 15 MIN
- Den Backofen auf 200 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier belegen.
- Den Kürbis waschen, trockentupfen, längs halbieren und entkernen. Die Schnittf lächen mit der Hälfte des Öls bestreichen und mit Salz und Pfeffer würzen. Kürbishälften auf das vorbereitete Blech legen und im Ofen ca. 30 Minuten backen.
- Inzwischen die Quinoa in einem Sieb abbrausen und abtropfen lassen. Cranberries waschen oder auftauen und abtropfen lassen. Die Zwiebel abziehen und fein würfeln. In einer Pfanne das übrige Öl erhitzen und die Zwiebel darin glasig anschwitzen. Quinoa kurz mitgaren, dann mit Salz, Pfeffer, Koriander und Kreuzkümmel würzen.
- Den Fond angießen. Kichererbsen abgießen, abtropfen lassen, untermengen und alles ca. 15 Minuten köcheln lassen. Das Blech herausnehmen. Die Quinoa-Mischung abschmecken, Cranberries untermischen und die Kürbishälften damit füllen.
- Wieder in den Ofen schieben und in ca. 10 Minuten fertigbacken. Die Kürbishälften herausnehmen, mit Rucola garnieren und servieren.
Kürbis-Apfel-Suppe
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
- 1 Zwiebel
- 1 Knoblauchzehe
- 500 g Hokkaidokürbis
- 2 Äpfel
- 3 EL Olivenöl
- 1 TL Currypulver
- 150 ml Weißwein
- 1 l Gemüsefond (bei Bedarf etwas mehr)
- Salz
- Pfeffer
- 1/2 Handvoll Gartenkräuter wie z.B. Petersilie, Basilikum, Minze, Salbei
- 100 g Sauerrahm
- 2 EL Obers
ZUBEREITUNG *LEICHT * 45 MIN
- Zwiebel und Knoblauch abziehen und fein würfeln. Den Kürbis waschen, halbieren, entkernen und das Kürbisfruchtfleisch klein schneiden. Äpfel waschen, schälen, halbieren, das Kerngehäuse entfernen und die Apfelhälften ebenfalls klein schneiden. Alles im Olivenöl in einem Topf anschwitzen. Von der Mischung 4 EL abnehmen und zum Garnieren beiseitestellen.
- Den Rest im Topf mit Currypulver bestreuen und mit Weißwein ablöschen. Kurz einkochen lassen, den Fond angießen und mit Salz und Pfeffer würzen. Etwa 20 Minuten köcheln lassen, anschließend die Suppe im Mixer fein pürieren und abschmecken. Bei Bedarf noch etwas mehr Fond ergänzen.
- Die Kräuter waschen, trockenschütteln, die Blättchen abzupfen und in feine Streifen schneiden oder hacken. Die Suppe in Schalen anrichten. Sauerrahm mit dem Obers vermischen und die Suppe damit beträufeln. Apfel-Kürbis-Mischung und Kräuter auf die Suppe streuen, mit Pfeffer übermahlen und servieren.
Perlcouscous-Salat mit Butternusskürbis
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
- 600 g Butternusskürbis
- 7 EL Olivenöl und für das Blech
- Salz
- Pfeffer
- 2 Prisen Paprikapulver
- 1 Prise Cayennepfeffer
- 1 rote Zwiebel
- 1 Knoblauchzehe
- 300 g Perl-Couscous
- 200 g Halloumi
- 2 EL Zitronensaft
- 1 EL Weißweinessig
- 1 Handvoll gehackte Kräuter wie z. B. Basilikum, Petersilie
- 1 TL Chiliflocken
ZUBEREITUNG *LEICHT *55 MIN
- Backofen auf 200 °C Ober-und Unterhitze vorheizen. Kürbis entkernen, schälen und in Spalten schneiden. Mit 2 EL Öl, Salz, Pfeffer, Paprikapulver und Cayennepfeffer mischen und auf einem geölten Backblech verteilen.
- Zwiebel und Knoblauch abziehen. Zwiebel halbieren, in dünne Scheiben schneiden und auf dem Blech verteilen. Im Ofen 15-20 Minuten backen, bis der Kürbis gar ist. Perl-Couscous nach Packungsanweisung in kochendem Salzwasser bissfest garen. Abgießen, mit kaltem Wasser abschrecken und abtropfen lassen.
- In einer Pfanne 2 EL Öl erhitzen. Halloumi in Scheiben schneiden und von beiden Seiten goldbraun braten. Zitronensaft, Essig, Salz, Pfeffer und das restliche Öl verrühren. Knoblauch dazupressen, gehackte Kräuter und Chiliflocken unterrühren.
- Couscous, Kürbis und Zwiebeln auf einer Platte oder auf Tellern anrichten. Halloumi darauf verteilen, mit Kräuterdressing beträufeln und servieren.
Scharfes Kürbis-Curry
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
Für den Kürbis:
- 1 kg Butternusskürbis oder Muskatkürbis
- 1 EL Currypulver
- 1 TL Chilipulver
- Salz
- 2 EL Pflanzenöl
Außerdem:
- 300 g Basmatireis
- 3 Schalotten
- 2 Knoblauchzehen
- 1-2 rote Chilischoten
- 2 EL Pflanzenöl
- 1 TL Kurkumapulver
- 1 TL Kreuzkümmelpulver
- 1 TL Korianderpulver
- 1 EL Garam Masala
- 1 EL Currypulver
- 1/2 TL Chilipulver
- Pfeffer
- 400 ml Kokosmilch
- 1 Lorbeerblatt
- 2 EL schwarzer Sesam
- 4 Stängel Basilikum (Blätter und Spitzen gewaschen)
ZUBEREITUNG *LEICHT *1 H 15 MIN
- Den Backofen auf 200 °C Ober-und Unterhitze vorheizen. Ein Backblech (ca. 30 x 40 cm) mit Backpapier belegen. Den Kürbis schälen, entkernen, das Fruchtfleisch in Spalten schneiden und grob würfeln. In einer Schüssel mit den Gewürzen und dem Öl vermischen. Die Kürbisstücke auf dem Blech verteilen und im Ofen ca. 30 Minuten garen.
- Inzwischen den Reis nach Packungsangabe in Salzwasser garen. Schalotten schälen und in feine Ringe schneiden. Knoblauch abziehen und fein würfeln. Chilischoten waschen, putzen und fein hacken, dabei die Kerne entfernen. In einer Pfanne das Öl erhitzen und die Schalotten darin langsam goldgelb anschwitzen.
- Gewürze dazugeben und unter Rühren 1-2 Minuten braten, bis sie zu duften beginnen. Knoblauch und Chili zufügen und unter Rühren kurz mitbraten, dann mit der Kokosmilch ablöschen. Das Lorbeerblatt einlegen und alles ca. 10 Minuten köcheln lassen.
- Den gebackenen Kürbis kurz abkühlen lassen und unterrühren. Alles bei geringer Hitze weitere 10 Minuten köcheln lassen und bei Bedarf noch etwas Wasser angießen. Den Reis ggf. abgießen und in tiefe Teller verteilen. Das Kürbis-Curry abschmecken und auf dem Reis anrichten. Alles mit schwarzem Sesam bestreuen und mit Basilikum garniert servieren.
Rezepte von StockFood.