Herzhafte Knödel-Rezepte: Köstlich und einfach zuzubereiten

Die Eierschwammerl-Saison ist eröffnet: 3 schnelle & einfache Rezepte Eierschwammerl haben Saison – Zeit, die goldenen Waldpilze kreativ in Szene zu setzen! Ob als cremiges Risotto mit Bohnen, überbacken mit Tortellini oder in fluffigen Ofenkartoffeln: Diese drei Rezepte zeigen, wie vielseitig und köstlich der Wald schmecken kann.