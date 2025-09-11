Herzhafte Knödel-Rezepte: Köstlich und einfach zuzubereiten

Wann haben Sie das letzte Mal Knödel gegessen? Sollten Sie nun etwas am Grübeln sein, lautet die Devise: Ran an die folgenden kugelrunden Exemplare!
Speckknödel mit Krautsalat
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
Für die Knödel:
- 500 g mehligkochende Erdäpfel
- 50 g Stärke
- 50 g Mehl
- 60 g Grieß
- 1 Ei
- Salz
- Muskat
- 1/2 Stange Lauch
- 50 g Champignons
- 50 g Räucherspeck
- 1 EL Pflanzenöl
- Pfeffer
- 150 g Frischkäse
- 2 Eier
- 100 g Obers
Für den Krautsalat:
- 600 g Spitzkraut
- 1 gelbe Paprika
- 1 rote Paprika
- 1 EL Pflanzenöl
- 2 TL Kümmel
- Salz
- 100 ml Gemüsefond
- 3 EL Weißweinessig
- 2 Stängel Dill
- 30 g Walnüsse
ZUBEREITUNG *LEICHT *2 H 05 MIN
- Die Erdäpfel waschen und ca. 30 Minuten gar dämpfen. Dann schälen, durch die Erdäpfelpresse drücken und ausdampfen lassen. Mit Stärke, Mehl, Grieß, Ei, Salz und Muskat gut vermengen und abgedeckt ruhen lassen.
- Inzwischen für die Füllung den Lauch abbrausen, putzen und klein schneiden. Die Pilze putzen und ebenfalls klein würfeln. Den Speck würfeln und alles zusammen in einer Pfanne in 1 EL heißem Öl ca. 5 Minuten goldbraun braten. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und abkühlen lassen.Den Ofen auf 180 °C Ober-und Unterhitze vorheizen.
- Die Masse in 8 Portionen teilen, jeweils f lach drücken und mit etwa 1 EL der Füllung belegen. Zu Knödeln formen und in eine große ofenfeste Form legen. Frischkäse, Eier und Obers glatt rühren, mit Salz und Pfeffer würzen und darübergießen. Etwa 30 Minuten überbacken.
- Inzwischen für den Salat das Kraut und die Paprika abbrausen und putzen. Das Kraut in Streifen schneiden und die Paprika klein würfeln. Das Gemüse in einer Pfanne in 1 EL heißem Öl kurz anschwitzen. Mit 1 TL Kümmel und Salz würzen und den Fond mit dem Essig angießen. Einige Minuten ziehen lassen, dann abschmecken und in eine Schüssel füllen.
- Den Dill abbrausen, trockenschütteln, die Blätter abzupfen, hacken und darüberstreuen. Die Walnüsse klein hacken und mit dem übrigen Kümmel über die Knödel streuen. Mit dem Krautsalat servieren.
Garnelen-Süßkartoffel-Knödel mit Kokos-Gröstl
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
- 800 g Süßkartoffeln
- 600 g Weißkraut
- Salz
- 1 TL brauner Zucker
- 200 g küchenfertige und geschälte Garnelen
- 2 Eier
- 100 g Mehl oder nach Bedarf
- 1 TL Ingwerpulver
- Pfeffer
- 1 rote Paprika
- 1 Mango
- 1 Handvoll Koriandergrün
- 2 EL Limettensaft
- 3 EL Sweet-Chili-Sauce
- 40 g Kokosraspeln
- 1 EL Kokosöl
- 1 TL Szechuanpfeffer
ZUBEREITUNG *LEICHT * 1 H 30 MIN
- Die Süßkartoffeln waschen und ca. 30 Minuten gar dämpfen. Das Weißkraut abbrausen, putzen und in feine Streifen hobeln. Mit etwas Salz und Zucker gut verkneten und ziehen lassen.
- Die Garnelen abbrausen, trockentupfen und fein würfeln. Die Süßkartoffeln schälen, durch die Erdäpfelpresse drücken und ausdampfen lassen. Mit den Eiern und Mehl zu einer gut formbaren Masse verkneten. Mit Ingwer, Salz und Pfeffer würzen und die Garnelen untermischen. Daraus ca. 8 kleine Bällchen formen und in siedendem Salzwasser 15-20 Minuten gar ziehen lassen.
- Die Paprikaschote waschen, putzen und in feine Streifen schneiden. Die Mango schälen, das Fruchtf leisch vom Kern und in kleine Würfel schneiden. Das Koriandergrün abbrausen, trockenschütteln und einige Blätter zum Garnieren beiseitelegen. Den Rest fein hacken und mit Paprika, Mango, Limettensaft und Chili-Sauce unter das Kraut mischen und abschmecken.
- Die Kokosraspel in einer Pfanne im heißen Kokosöl goldbraun rösten. Mit Szechuanpfeffer würzen. Die Knödel gut abtropfen lassen und auf dem Salat anrichten. Mit Kokos und Koriandergrün bestreut servieren.
Überbackene Quinoaknödel
ZUTATEN FÜR 4-6 PERSONEN
- 2 Karotten
- 300 g grüne Bohnen
- 1 Kohlrabi
- Salz
- 200 g bunte Quinoa
- 400 ml Gemüsefond
- 200 g Feta
- 1 Bund Petersilie
- 4 Zweige Thymian
- 1 EL Butter für die Form
- 4 Eier
- 200 g Creme fraiche
- Pfeffer
- Paprikapulver
- 125 g Mozzarella
- 1 Bund Schnittlauch
- 1 Kästchen bunte Kresse
ZUBEREITUNG * LEICHT *1 H 20 MIN
- Karotten schälen und in Scheiben schneiden. Bohnen putzen, waschen und quer halbieren. Kohlrabi schälen und in Würfel oder Streifen schneiden.
- Alles in kochendem Salzwasser ca. 7 Minuten vorkochen. Abgießen und abtropfen lassen. Quinoa nach Packungsangabe im Fond kochen und abtropfen lassen. Den Backofen auf 180 °C Ober-und Unterhitze vorheizen.
- Den Feta zerkrümeln. Petersilie und Thymian waschen, trockenschütteln und fein hacken. Zwei EL zum Garnieren beiseitelegen, den Rest mit Quinoa und Feta mischen. Eine runde Auf laufform (ca. 28 cm ø) mit Butter fetten.
- Den Quinoa-Mix zu Knödeln formen (z. B. mit einem Eisportionierer) und in die Form legen. Das Gemüse rundum verteilen. Eier mit Creme fraiche verrühren, mit Salz, Pfeffer und Paprika würzen. Über Quinoa und Gemüse verteilen. Mozzarella würfeln und darauf streuen. Den Auf lauf im Ofen 30-40 Minuten backen.
- Aus dem Ofen nehmen und 5 Minuten ruhen lassen. Den Schnittlauch in Röllchen, die Kresse vom Beet schneiden. Mit übrigen gehackten Kräutern mischen und über den Auf lauf streuen.
Kaspressknödelsuppe
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
- 1/2 fein gewürfelte Zwiebel
- 1/4 fein gewürfelter Apfel
- 125 g Toastbrot
- 50 g Bergkäse am Stück
- 50 g Graukäse am Stück
- 70 ml Milch
- 1 Ei
- Salz
- 1/4 TL Bio-Zitronenabrieb
- frisch geriebene Muskatnuss
- 1 EL gehackte Petersilie
- 1 EL Schnittlauch in Röllchen
- 1 fein gewürfelte Knoblauchzehe
- 50 g Weißbrotbrösel
- 5 EL braune Butter
- 1 l Rinderfond
- Salz
- Pfeffer
- 250 g Suppengrün
- 2 EL Schnittlauch in Röllchen
ZUBEREITUNG *LEICHT * 35 MIN
- Die Zwiebelwürfel in einer Pfanne mit 80 ml Wasser kurz auf kochen lassen und in ein Sieb abgießen.
- Das Toastbrot in ca. 5 mm große Würfel schneiden. Zwiebel, Apfel und Toast in einer großen Schüssel mischen. Beide Käsesorten entrinden und grob dazu reiben.
- Die Milch einmal auf kochen lassen und vom Herd ziehen. Das Ei mit der Milch verquirlen und mit Salz, Zitronenabrieb und Muskat würzen. Über die Toastmischung gießen, Petersilie, Schnittlauch und Knoblauch dazugeben und alles gut vermischen. Die Masse abgedeckt ca. 10 Minuten quellen lassen.
- Aus dem Teig acht kleine Laibchen formen und in den Weißbrotbröseln wenden. In einer Pfanne in der Butter von beiden Seiten leicht bräunen und auf Küchenpapier abtupfen.
- Den Fond aufkochen lassen und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Sämtliches Gemüse waschen, ggf. putzen oder schälen und in feine Julienne schneiden. Diese für 3-4 Minuten im Fond bissfest gar ziehen lassen.
- Je zwei der Kaspressknödel in tiefen Tellern anrichten und mit der Suppe auffüllen. Mit Schnittlauch bestreut servieren.
Brezel-Knödel
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
- 1 1/2 kg mehligkochende Erdäpfel
- Salz
- 1 Brezel
- 100 g Butter
- 1 Ei
- 2 EL Speisestärke
- Muskat
- 4 Stängel Petersilie
- 1 rote Zwiebel
ZUBEREITUNG *LEICHT *1 H 20 MIN
- Etwa 1/3 der Erdäpfel schälen und in Salzwasser ca. 30 Minuten gar kochen. Inzwischen für die Füllung die Brezel in kleine Würfel schneiden und in einer Pfanne in 2 EL Butter goldbraun braten. Auf Küchenpapier abtropfen lassen.
- Die restlichen Erdäpfel schälen, fein reiben und mithilfe eines Küchentuchs gut auspressen. Den Saft auffangen und warten, bis sich die Stärke abgesetzt hat, dann das Wasser abgießen.
- Die gekochten Erdäpfel schälen, durch die Erdäpfelpresse in eine Schüssel drücken und ausdampfen lassen. Dann die abgesetzte Stärke und die Erdäpfelraspeln mit dem Ei und der Stärke unterkneten und mit Salz und Muskat würzen.
- Von der Masse 12 Portionen abnehmen und in der Handf läche f lach drücken. Mit jeweils ein paar Brezelwürfeln füllen und zu runden Knödeln formen. In kochendes Salzwasser geben, die Hitze reduzieren und die Knödel knapp siedend ca. 15 Minuten gar ziehen lassen.
- Die Petersilie abbrausen, trockenschütteln, die Blätter abzupfen und grob hacken. Die Zwiebel abziehen und würfeln. In einer Pfanne in der übrigen Butter langsam goldbraun braten.
- Die Erdäpfelknödel abtropfen lassen und auf Teller anrichten. Die Zwiebelbutter darüber geben und mit der Petersilie bestreut servieren.
