TV-Koch verrät: Schnelle und einfache Airfryer-Rezepte für jeden Tag

TV- und Sterne-Koch Christian Henze weiß, wie man gutes Essen unkompliziert auf den Tisch bringt. Aktuell serviert er die besten Airfryer-Rezepte für alle, die mit wenig Aufwand richtig groß aufkochen wollen. Mahlzeit!
Hühner-Involtini Siciliana-Style mit Paradeiser-Obers-Sauce
© Hubertus Schüler
Zutaten für 2 Personen
Hühner-Involtini:
- 50 g Provolone oder Parmesan
- 2 Bio-Hühnerbrustfilets ohne Haut (à 160 g)
- Salz
- schwarzer Pfeffer aus der Mühle
- 2 EL schwarze Olivenpaste (Fertigprodukt)
- 1 EL geröstete Pinienkerne
- 1 EL Rosinen
- Pﬂanzenölspray oder Ölsprüher
Paradeisersauce:
- 1 Schalotte
- 2 Knoblauchzehen
- 300 g Dattelparadeiser
- 1 TL Paradeisermark
- 50 ml Marsala (sizilianischer Likörwein; alternativ roter Portwein oder anderer Dessertwein)
- 150 g Obers
- Salz
- schwarzer Pfeffer aus der Mühle
- 1 Zweig Thymian
- 2 Stängel Basilikum
Zubereitung *40 MIN*
- Den Airfryer ohne Röstplatte 4 Minuten auf 205 °C vorheizen. Für die Hühner-Involtini den Käse fein reiben. Hühnerbrustfilets horizontal einschneiden, aber nicht durchschneiden. Aufklappen, mit Frischhaltefolie abdecken und plattieren.
- Von beiden Seiten mit Salz und Pfeffer würzen, die Innenseiten mit Olivenpaste bestreichen, Pinienkerne, Rosinen und Käse darauf verteilen, fest aufrollen und die Naht mit kleinen Holzspießen verschließen. Die Involtini in den Airfryer-Korb legen, mit Öl besprühen und 15–20 Minuten bei 210 °C rösten.
- Inzwischen für die Paradeisersauce Schalotte und Knoblauchzehen schälen, fein würfeln, Paradeiser halbieren und alles in einen Mixbecher geben.
- Paradeisermark, Marsala, Obers, etwas Salz und Pfeffer hinzufügen und mit dem Stabmixer nicht zu fein pürieren. Kräuterblätter abzupfen. Thymianblätter und die Hälfte der Basilikumblätter unter die Sauce rühren.
- Fünf Minuten vor Backzeitende die Sauce über die Involtini gießen und zu Ende backen. Hühner-Involtini mit der Paradeisersauce auf Tellern anrichten und mit den übrigen Basilikumblättern garniert servieren.
Knuspergarnelen mit Papayasalat
© Hubertus Schüler
Zutaten für 2 Personen
Garnelen:
- 2 EL Weizenmehl
- 1 Bio-Ei (Größe M)
- 4 EL gepuffter Amaranth
- 12 küchenfertig geschälte und entdarmte Riesengarnelen
- Salz
- schwarzer Pfeffer aus der Mühle
- Pflanzenölspray oder Ölsprüher
- Papayasalat:
- 300 g reife Papaya (z. B. Sorte Formosa)
- 1/2 Salatgurke
- 1 TL Wasabipaste
- 2 EL süße Chilisauce
- 2 EL geröstetes Sesamöl
- Salz
- schwarzer Pfeffer aus der Mühle
- 1 EL gehackter Koriander
- 1 TL helle Sesamsaat
Zubereitung *15 MIN*
- Den Airfryer mit Röstplatte 4 Minuten auf 205 °C vorheizen. Mehl in einen tiefen Teller streuen. Ei in einem zweiten tiefen Teller verquirlen. Amaranth in einen weiteren tiefen Teller streuen.
- Garnelen salzen, pfeffern und erst im Mehl, dann im Ei und zum Schluss im Amaranth wenden. Auf die heiße Röstplatte des Airfryers geben, mit Öl besprühen, auf 200 °C stellen und 8–10 Minuten backen.
- Inzwischen für den Papayasalat die Papaya schälen, entkernen, mundgerecht würfeln und in eine Schüssel geben. Salatgurke längs vierteln, entkernen, in kleine Würfel schneiden und zur Papaya geben.
- Wasabi, Chilisauce und Sesamöl verrühren, darübergießen und vermengen. Mit Salz und Pfeffer würzen und mit Koriander und Sesam bestreuen. Knuspergarnelen mit dem Papayasalat servieren.
Airfryer-Blitzrezepte: Knuspriger, schneller und fettärmer. Die besten Rezepte für die Heißluftfritteuse. Becker Joest Volk Verlag/31,50 Euro