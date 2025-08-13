6 geniale Airfryer-Hacks: So holen Sie das Maximum aus Ihrer Heißluftfritteuse heraus

Sind Sie bereit, Ihre Heißluftfritteuse zur kulinarischen Wunderwaffe zu machen? Ob pikant oder süß, und immer ganz ohne schlechtes Gewissen – wir verraten Ihnen sechs geniale Tricks. Machen Sie sich bereit für kreative Rezepte und Profi-Kniffe, die Ihre Geschmacksknospen zum Tanzen bringen!
Die Heißluftfritteuse hat längst ihr Nischendasein hinter sich gelassen und erobert immer mehr heimische Küchen. Kaum ein Küchengerät ist so vielseitig: Braten, Backen, Grillen – und das mit minimalem Öl-Einsatz. In unserem Ratgeber erfahren Sie sechs praxiserprobte Tricks, die nicht nur Ihre Lieblingssnacks, sondern auch Frühstück, Snacks und sogar Dessert auf ein neues Level heben. Los geht’s!
1. Leckere Fülle: Gefüllte Paprikaschoten
Vergessen Sie die langweilige Paprika aus dem Ofen – in der Heißluftfritteuse bleibt sie schön knackig und die Füllung perfekt gegart. Ob mit Hackfleisch, Couscous oder einer vegetarischen Käse-Gemüse-Mischung: Einfach die Paprikahälften auslegen, füllen, kurz vorknuspern, dann bei 180 Grad für etwa zwölf Minuten garen. Ein Hauch geriebenen Käse darüber – fertig ist Ihr Blitzgericht.
Den passenden Airfryer gibt’s von Philips
Sie wollen nicht ewig auf den nächsten Bissen warten und legen Wert auf ein XXL-Erlebnis? Dann ist der Philips Airfryer XXL* Ihr neuer Küchen-Buddy. Er überzeugt mit jeder Menge Platz und Rapid-Air-Heißlufttechnologie, damit Ihre gefüllten Paprikaschoten außen knusprig und innen saftig bleiben – energiesparend und ganz ohne fettiges Ölbad.
- Kapazität: 7,3 l (reicht für bis zu 1,4 kg Pommes oder mehrere große Paprikahälften)
- Leistung: 2.225 W für schnelle Vorheiz- und Garzeiten
- Technologie: Fat-Removal-Technologie reduziert Fett und RapidAir Plus sorgt für gleichmäßiges Umluftgaren
- Programme: 5 voreingestellte Programme (u. a. Gemüse, Aufläufe, Pommes)
- Reinigung: Spülmaschinenfester Korb und herausnehmbare Schublade
2. Frühstück auf englische Art: Scones aus dem Airfryer
Sonntagsbrunch mal anders: Selbstgemachte Scones gelingen in der Heißluftfritteuse in Windeseile. Teig vorbereiten, kleine Kugeln formen und bei 160 Grad für rund zehn Minuten backen. Das Ergebnis? Außen goldbraun und knusprig, innen wunderbar saftig. Perfekt zu Marmelade, Honig oder herzhaft mit Frischkäse und Kräutern.
Passend dafür – die Tefal Easy Fry Deluxe Heißluftfritteuse
Wenn es draußen grau ist und drinnen Hoffnung auf goldbraune Scones besteht, brilliert die Tefal Easy Heißluftfritteuse*. Dank exakter Temperatursteuerung backt sie Ihre Sonntags-Scones punktgenau: außen kross, innen fluffig – ganz ohne Ofen.
- Temperaturbereich: von 80 bis 200 °C in 5-°C-Schritten
- Kapazität: 4,2 l (für bis zu 1,2 kg Teig oder 6 Portionen)
- Bedienung: LCD-Touchdisplay
- Programme: 8 automatische Programme (u. a. Backen, Braten, Grillen)
- Timer: bis zu 60 Minuten mit Signalton
3. Gesunder Snack: Bananenchips und Apfelringe
Knusprig, süß und völlig ohne Zusatzstoffe – so geht Snackgenuss. Einfach Obst in dünne Scheiben schneiden, nach Belieben mit Zimt oder Vanille bestäuben und bei 140 Grad für 25 bis 30 Minuten trocknen lassen. Zwischendurch einmal wenden, und schon haben Sie Chips ganz nach Ihrem Geschmack.
Geeignet zum Dörren – die Balter HL-1200 Heißluftfritteuse
Sie träumen von knackigen Apfelchips, aromatischen Trocken-Tomaten oder selbstgemachten Müsliriegeln? Die Balter HL-1200* macht’s möglich – und das ganz nebenbei. Mit satten zwölf Litern Volumen, Dörrfunktion und rotierendem Spieß wird der Airfryer zum Mini-Backofen mit Alleskönner-Gen. Ob Pommes, Hähnchen oder Trockenobst – hier kommt alles schön knusprig aus der Kiste.
- Kapazität: XXL-Garraum mit 12 Litern – perfekt für Familien oder Food-Prep-Fans
- 3-in-1-Gerät: Heißluftfritteuse, Mini-Backofen und Dörrautomat in einem
- Programme: 10 Automatikprogramme, inkl. Dörren, Backen und Grillen
- Zubehör: Drehspieß, 360°-Korb, Garkorb, Dörrgitter und Entnahmehilfe
- Easy Bedienung: Touch-Display mit Temperatur- und Zeitsteuerung
4. Eiergenuss: Frittata in Perfektion
Ihre Heißluftfritteuse kann mehr als nur frittieren – sie backt Ihre Lieblings-Frittata in einer hitzebeständigen Form wunderbar luftig. Eier mit Gemüse, Kräutern und etwas Käse mischen, in eine Form füllen und bei 170 Grad etwa 15 Minuten garen. Voilà: Ein sättigendes Frühstück oder leichtes Mittagessen ist im Handumdrehen fertig.
Im Nu gemacht mit der Ninja Foodi Heißluftfritteuse
Zwei Zonen, sechs Funktionen – und Platz für jede Idee: Die Ninja Foodi Dual Zone* ist der Multitasker in Ihrem Küchenteam. Ob Frittata in Fach A und Gemüsechips in Fach B, dieser Airfryer spielt alles perfekt durch und liefert Zubehör für extra viel Kreativität.
- Dual Zone: Zwei unabhängige Garfächer (je 3,8 l)
- Funktionen: 6 Programme, z. B. Backen, Braten, Dörren, Aufwärmen, Max Crisp
- Leistung: 2.400 W für rasches Vorheizen
- Reinigung: Spülmaschinenfeste Körbe und Einsätze
5. Süße Versuchung: Donuts ohne schlechtes Gewissen
Ja, Sie haben richtig gelesen: Donuts aus der Heißluftfritteuse! Der Teig wird außen knusprig, innen herrlich fluffig – und das ganz ohne Fettbad. Nach dem Backen noch mit einer Glasur oder Puderzucker veredeln und genießen. Perfekt fürs Sonntagskaffeekränzchen oder als kleiner Seelentröster.
Leckere Donuts mit der Instant Vortex Mini Heißluftfritteuse
Klein, aber oho: Die Instant Vortex Mini* passt in jede Studentenküche, WG oder Singlehaushalt. Ihr Turbo-Brat- und Backmodus macht spontane Donut- oder Muffin-Experimente zum Kinderspiel – ganz ohne lange Vorlaufzeiten.
- Kapazität: 2 l (perfekt für 1-2 Personen)
- Funktionen: 4-in-1 (Fry, Bake, Roast, Reheat)
- Leistung: 1.300 W für flotte Garmomente
- Bedienung: 4 voreingestellte Programme
- Design: Kompakt und leicht, schnelles Vorheizen
6. Profi-Kniffe für Extra-Knusprigkeit: Der Öl-Sprühflaschen-Trick
Jamie Oliver schwört auf das gute alte Öl-Sprühsystem – und wir können nur beipflichten. Sprühen Sie kurz vor Ende der Garzeit einfach einen feinen Olivenölnebel auf Gemüse oder Pommes: Das Öl verteilt sich gleichmäßig, sorgt für den ultimativen Crunch und hebt den Geschmack auf ein neues Level. Sparsam dosiert, minimaler Aufwand, maximaler Effekt!
Geeignet dafür – der BETA NOBLE Ölsprüher
Vergessen Sie tropfende Ölflaschen und ungenaue Dosierung – mit den BETA NOBLE Ölsprühflaschen* bringen Sie Knusper-Vibes in die heimische Küche. Ob für die Heißluftfritteuse, den Salat oder die Pfanne: Dank verstärktem Glaskörper und fächerförmiger Düse landet ein Nebel feinst verteilten Öls da, wo er hingehört. Kalorienkontrolle inklusive – ganz ohne große Spritzerei!
- Kapazität: Je 100 ml – ausreichend für unzählige Dressings und Sprüh-Sessions
- Material: Lebensmittelechtes, dickwandiges Glas mit BPA-freiem Sprühkopf
- Dosierung: Präziser Fächerstrahl (ca. 1 g Öl pro Sprühstoß) für gleichbleibende Kalorienkontrolle
- Vielseitig: Geeignet für Olivenöl, Avocadoöl, Essig, Sojasauce oder Wasser
- Design: Rutschfeste Textur an Knopf und Boden, erhöht die Sicherheit auf glatten Oberflächen
Ihre Heißluftfritteuse neu entdecken
Ob herzhaft, süß oder knusprig – mit diesen sechs Tricks meistern Sie jede kulinarische Herausforderung. Ihre Heißluftfritteuse ist nicht länger nur die klassische Pommes-Maschine, sondern Ihr täglicher Küchenheld. Probieren Sie innovative Rezepte aus, entdecken Sie neue Kombinationen und finden Sie Ihr persönliches Lieblings-Gericht. Guten Appetit und viel Spaß beim Experimentieren!
