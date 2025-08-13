Alles zu oe24VIP
Shopping Channel Heißluftfritteuse Tricks Aufmacher
© Tefal / Werbung
E-Commerce-Artikel
Alle Produkte werden von der Redaktion unabhängig ausgewählt. Im Falle eines Kaufs des Produkts nach Klick auf den Link erhalten wir ggf. eine Provision.

Mehr als Pommes

6 geniale Airfryer-Hacks: So holen Sie das Maximum aus Ihrer Heißluftfritteuse heraus

13.08.25, 13:44
Teilen

Sind Sie bereit, Ihre Heißluftfritteuse zur kulinarischen Wunderwaffe zu machen? Ob pikant oder süß, und immer ganz ohne schlechtes Gewissen – wir verraten Ihnen sechs geniale Tricks. Machen Sie sich bereit für kreative Rezepte und Profi-Kniffe, die Ihre Geschmacksknospen zum Tanzen bringen! 

Die Heißluftfritteuse hat längst ihr Nischendasein hinter sich gelassen und erobert immer mehr heimische Küchen. Kaum ein Küchengerät ist so vielseitig: Braten, Backen, Grillen – und das mit minimalem Öl-Einsatz. In unserem Ratgeber erfahren Sie sechs praxiserprobte Tricks, die nicht nur Ihre Lieblingssnacks, sondern auch Frühstück, Snacks und sogar Dessert auf ein neues Level heben. Los geht’s!

1. Leckere Fülle: Gefüllte Paprikaschoten

Vergessen Sie die langweilige Paprika aus dem Ofen – in der Heißluftfritteuse bleibt sie schön knackig und die Füllung perfekt gegart. Ob mit Hackfleisch, Couscous oder einer vegetarischen Käse-Gemüse-Mischung: Einfach die Paprikahälften auslegen, füllen, kurz vorknuspern, dann bei 180 Grad für etwa zwölf Minuten garen. Ein Hauch geriebenen Käse darüber – fertig ist Ihr Blitzgericht.

Den passenden Airfryer gibt’s von Philips

Sie wollen nicht ewig auf den nächsten Bissen warten und legen Wert auf ein XXL-Erlebnis? Dann ist der Philips Airfryer XXL* Ihr neuer Küchen-Buddy. Er überzeugt mit jeder Menge Platz und Rapid-Air-Heißlufttechnologie, damit Ihre gefüllten Paprikaschoten außen knusprig und innen saftig bleiben – energiesparend und ganz ohne fettiges Ölbad.

  • Kapazität: 7,3 l (reicht für bis zu 1,4 kg Pommes oder mehrere große Paprikahälften)
  • Leistung: 2.225 W für schnelle Vorheiz- und Garzeiten
  • Technologie: Fat-Removal-Technologie reduziert Fett und RapidAir Plus sorgt für gleichmäßiges Umluftgaren
  • Programme: 5 voreingestellte Programme (u. a. Gemüse, Aufläufe, Pommes)
  • Reinigung: Spülmaschinenfester Korb und herausnehmbare Schublade

Shopping Channel Heißluftfritteusen Tricks Philips Airfryer Premium XXL Heißluftfritteuse

Philips Airfryer Premium XXL Heißluftfritteuse – für 219,90 Euro bei Amazon*

© Philips / Werbung

2. Frühstück auf englische Art: Scones aus dem Airfryer

Sonntagsbrunch mal anders: Selbstgemachte Scones gelingen in der Heißluftfritteuse in Windeseile. Teig vorbereiten, kleine Kugeln formen und bei 160 Grad für rund zehn Minuten backen. Das Ergebnis? Außen goldbraun und knusprig, innen wunderbar saftig. Perfekt zu Marmelade, Honig oder herzhaft mit Frischkäse und Kräutern.

Passend dafür – die Tefal Easy Fry Deluxe Heißluftfritteuse

Wenn es draußen grau ist und drinnen Hoffnung auf goldbraune Scones besteht, brilliert die Tefal Easy Heißluftfritteuse*. Dank exakter Temperatursteuerung backt sie Ihre Sonntags-Scones punktgenau: außen kross, innen fluffig – ganz ohne Ofen.

  • Temperaturbereich: von 80 bis 200 °C in 5-°C-Schritten
  • Kapazität: 4,2 l (für bis zu 1,2 kg Teig oder 6 Portionen)
  • Bedienung: LCD-Touchdisplay
  • Programme: 8 automatische Programme (u. a. Backen, Braten, Grillen)
  • Timer: bis zu 60 Minuten mit Signalton

Shopping Channel Heißluftfritteusen Tricks Tefal EY 401D Easy Fry Deluxe Heißluftfritteuse

Tefal EY 401D Easy Fry Deluxe Heißluftfritteuse – für 99 Euro bei Amazon*

© Tefal / Werbung

3. Gesunder Snack: Bananenchips und Apfelringe

Knusprig, süß und völlig ohne Zusatzstoffe – so geht Snackgenuss. Einfach Obst in dünne Scheiben schneiden, nach Belieben mit Zimt oder Vanille bestäuben und bei 140 Grad für 25 bis 30 Minuten trocknen lassen. Zwischendurch einmal wenden, und schon haben Sie Chips ganz nach Ihrem Geschmack.

Geeignet zum Dörren – die Balter HL-1200 Heißluftfritteuse

Sie träumen von knackigen Apfelchips, aromatischen Trocken-Tomaten oder selbstgemachten Müsliriegeln? Die Balter HL-1200* macht’s möglich – und das ganz nebenbei. Mit satten zwölf Litern Volumen, Dörrfunktion und rotierendem Spieß wird der Airfryer zum Mini-Backofen mit Alleskönner-Gen. Ob Pommes, Hähnchen oder Trockenobst – hier kommt alles schön knusprig aus der Kiste.

  • Kapazität: XXL-Garraum mit 12 Litern – perfekt für Familien oder Food-Prep-Fans
  • 3-in-1-Gerät: Heißluftfritteuse, Mini-Backofen und Dörrautomat in einem
  • Programme: 10 Automatikprogramme, inkl. Dörren, Backen und Grillen
  • Zubehör: Drehspieß, 360°-Korb, Garkorb, Dörrgitter und Entnahmehilfe
  • Easy Bedienung: Touch-Display mit Temperatur- und Zeitsteuerung

Shopping Channel Heißluftfritteusen Tricks Balter Heißluftfritteuse Airfryer | 12 Liter XXL

Balter Heißluftfritteuse Airfryer | 12 Liter XXL – für 109 Euro bei Amazon*

© Balter / Werbung

4. Eiergenuss: Frittata in Perfektion

Ihre Heißluftfritteuse kann mehr als nur frittieren – sie backt Ihre Lieblings-Frittata in einer hitzebeständigen Form wunderbar luftig. Eier mit Gemüse, Kräutern und etwas Käse mischen, in eine Form füllen und bei 170 Grad etwa 15 Minuten garen. Voilà: Ein sättigendes Frühstück oder leichtes Mittagessen ist im Handumdrehen fertig.

Im Nu gemacht mit der Ninja Foodi Heißluftfritteuse

Zwei Zonen, sechs Funktionen – und Platz für jede Idee: Die Ninja Foodi Dual Zone* ist der Multitasker in Ihrem Küchenteam. Ob Frittata in Fach A und Gemüsechips in Fach B, dieser Airfryer spielt alles perfekt durch und liefert Zubehör für extra viel Kreativität.

  • Dual Zone: Zwei unabhängige Garfächer (je 3,8 l)
  • Funktionen: 6 Programme, z. B. Backen, Braten, Dörren, Aufwärmen, Max Crisp
  • Leistung: 2.400 W für rasches Vorheizen
  • Reinigung: Spülmaschinenfeste Körbe und Einsätze

Shopping Channel Heißluftfritteusen Tricks Ninja Foodi Dual Zone Heißluftfritteuse

Ninja Foodi Dual Zone Heißluftfritteuse – für 141,94 Euro bei Ebay*

© Ninja / Werbung

5. Süße Versuchung: Donuts ohne schlechtes Gewissen

Ja, Sie haben richtig gelesen: Donuts aus der Heißluftfritteuse! Der Teig wird außen knusprig, innen herrlich fluffig – und das ganz ohne Fettbad. Nach dem Backen noch mit einer Glasur oder Puderzucker veredeln und genießen. Perfekt fürs Sonntagskaffeekränzchen oder als kleiner Seelentröster.

Leckere Donuts mit der Instant Vortex Mini Heißluftfritteuse

Klein, aber oho: Die Instant Vortex Mini* passt in jede Studentenküche, WG oder Singlehaushalt. Ihr Turbo-Brat- und Backmodus macht spontane Donut- oder Muffin-Experimente zum Kinderspiel – ganz ohne lange Vorlaufzeiten.

  • Kapazität: 2 l (perfekt für 1-2 Personen)
  • Funktionen: 4-in-1 (Fry, Bake, Roast, Reheat)
  • Leistung: 1.300 W für flotte Garmomente
  • Bedienung: 4 voreingestellte Programme
  • Design: Kompakt und leicht, schnelles Vorheizen

Shopping Channel Heißluftfritteusen Tricks Instant Brands Vortex Mini 4-in-1- Heißluftfritteuse

Instant Brands Vortex Mini 4-in-1- Heißluftfritteuse – für 85,40 Euro bei Amazon*

© Instant Pot-Store / Werbung

6. Profi-Kniffe für Extra-Knusprigkeit: Der Öl-Sprühflaschen-Trick

Jamie Oliver schwört auf das gute alte Öl-Sprühsystem – und wir können nur beipflichten. Sprühen Sie kurz vor Ende der Garzeit einfach einen feinen Olivenölnebel auf Gemüse oder Pommes: Das Öl verteilt sich gleichmäßig, sorgt für den ultimativen Crunch und hebt den Geschmack auf ein neues Level. Sparsam dosiert, minimaler Aufwand, maximaler Effekt!

Geeignet dafür – der BETA NOBLE Ölsprüher

Vergessen Sie tropfende Ölflaschen und ungenaue Dosierung – mit den BETA NOBLE Ölsprühflaschen* bringen Sie Knusper-Vibes in die heimische Küche. Ob für die Heißluftfritteuse, den Salat oder die Pfanne: Dank verstärktem Glaskörper und fächerförmiger Düse landet ein Nebel feinst verteilten Öls da, wo er hingehört. Kalorienkontrolle inklusive – ganz ohne große Spritzerei!

  • Kapazität: Je 100 ml – ausreichend für unzählige Dressings und Sprüh-Sessions
  • Material: Lebensmittelechtes, dickwandiges Glas mit BPA-freiem Sprühkopf
  • Dosierung: Präziser Fächerstrahl (ca. 1 g Öl pro Sprühstoß) für gleichbleibende Kalorienkontrolle
  • Vielseitig: Geeignet für Olivenöl, Avocadoöl, Essig, Sojasauce oder Wasser
  • Design: Rutschfeste Textur an Knopf und Boden, erhöht die Sicherheit auf glatten Oberflächen

Shopping Channel Heißluftfritteusen Tricks BETA NOBLE Ölsprüher zum Kochen

BETA NOBLE Ölsprüher zum Kochen – für 14,09 Euro bei Amazon*

© BETA NOBLE / Werbung

Ihre Heißluftfritteuse neu entdecken

Ob herzhaft, süß oder knusprig – mit diesen sechs Tricks meistern Sie jede kulinarische Herausforderung. Ihre Heißluftfritteuse ist nicht länger nur die klassische Pommes-Maschine, sondern Ihr täglicher Küchenheld. Probieren Sie innovative Rezepte aus, entdecken Sie neue Kombinationen und finden Sie Ihr persönliches Lieblings-Gericht. Guten Appetit und viel Spaß beim Experimentieren!

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

