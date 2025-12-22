Diese Glücksbringer und Deko-Artikel dürfen zu Silvester nicht fehlen

Silvester ohne Glücksbringer und Deko? Undenkbar. Von klassischen Schornsteinfegern über glitzernde Zahlen-Ballons bis zu schrillen Party-Outfits – die Auswahl an Silvester-Accessoires ist riesig.

Die letzten Stunden des Jahres ticken herunter, und während der Sekt schon kaltgestellt wird, fehlt noch das gewisse Etwas für die perfekte Silvesterparty. Zwischen Raclette-Planung und Playlist-Gestaltung kommt jetzt der spaßige Teil: Deko aussuchen, Glücksbringer besorgen und vielleicht noch eine Federboa über die Schulter werfen.

Die Klassiker: Glücksbringer, die nie aus der Mode kommen

Wer auf Nummer sicher gehen will, greift zu den Evergreens unter den Glücksbringern. Kleine Schornsteinfeger-Figuren aus Marzipan oder Keramik landen traditionell auf dem Silvestertisch – schließlich braucht man für das neue Jahr alle Unterstützung, die man kriegen kann.

Logbuch-Verlag Schornsteinfeger Glücksbringer – für 16,24 Euro bei Amazon* © Logbuch Verlag

Schweinchen-Deko kommt in allen Formen: als Servietten-Motiv, Tischdeko aus Holz oder als rosarote Luftballons. Glückskleeblätter – ob echt im Töpfchen oder als Streu-Deko – dürfen ebenfalls nicht fehlen. Die echten Pflanzen haben den Vorteil, dass sie auch nach Silvester noch eine Weile durchhalten.

Logbuch Verlag Glücksschweinchen Glücksbringer – für 18,25 Euro bei Amazon* © Logbuch Verlag

Wer schon genug Glück hat, kann sich einen Spaß mit Pech-Keksen erlauben. Die schwarzen Glückskekse – auch "Unglückskekse" oder "Pech-Cookies" genannt – sehen aus wie ihre asiatischen Verwandten, nur eben in dramatischem Schwarz. Statt motivierender Lebensweisheiten stecken im Inneren Sprüche, die mit einem Augenzwinkern das genaue Gegenteil versprechen: "Dein nächstes Jahr wird genauso mies wie das letzte" oder "Vergiss deine guten Vorsätze, du hältst sie eh nicht ein."

Pechkeks Designbox mit 13 Stück – 11,99 Euro bei Amazon* © Pechkeks

Deko für die Party: Von elegant bis schrill

Ohne Ballons geht gar nichts. Die Zahlen für das neue Jahr 2026 als XXL-Folienballons sind ein absolutes Must-have und machen sich hervorragend als Fotohintergrund. Dazu passen klassische Gold- und Silber-Ballons oder eine bunte Mischung für alle, die es lieber knallig mögen.

Ponmoo 2026 Luftballons – für 11,09 Euro bei Amazon* © Ponmoo

Girlanden bringen zusätzlichen Schwung in die Bude. "Happy New Year"-Schriftzüge in Glitzer oder metallic, Wimpelketten oder Fransen-Girlanden an der Decke – je mehr, desto festlicher. Papier-Pompoms und Honeycomb-Bälle in Gold, Schwarz und Weiß sind besonders im Trend und lassen jeden Raum gleich festlicher wirken.

Premium wiederverwendbare Silvester Deko 2026 – für 15,12 Euro bei Amazon* © Itsi Bitsy Party Co-Store

Wer das Wohnzimmer in einen kleinen Dancefloor verwandeln will, braucht eine Disco-Lichterkugel. Die rotierenden LED-Kugeln werfen bunte Lichtpunkte in Rot, Grün, Blau und auch in wilden Regenbogen-Kombinationen an Wände und Decke. Das Ergebnis: Instant-Party-Stimmung, auch wenn nur fünf Leute im Raum stehen.

Sebruanc LED Musikgesteuerte Discokugel – für 14,56 Euro bei Amazon* © Sebruanc

Party-Outfits: Federboa, Hüte und Accessoires

Eine Party ohne Federboa? Fast schon ein Verbrechen. Die flauschigen Teile gibt es in allen Farben – klassisch in Schwarz, elegant in Weiß oder auffällig in Pink und Türkis. Federboas sind nicht nur ein Hingucker, sondern auch ein absoluter Eisbrecher. Spätestens ab 23 Uhr trägt sie sowieso jeder.

Federboa 6-teiliges Set in bunt – für 14,11 Euro bei Amazon* © AWAVM

Pailletten-Jacken, -Blazer oder -Tops sind perfekt für alle, die es lieber funkeln lassen als flauschig mögen. Von Kopf bis Fuß in Pailletten? Warum nicht! Silvester ist der eine Abend im Jahr, an dem "too much" nicht existiert.

Sportarc Nightclub Pailletten Blazer – 29,84 Euro bei Amazon* © Sportarc

AirMood Store Pailletten Top – 25,09 Euro bei Amazon* © AirMood

Glitzer, Glück und gute Laune: So gelingt die perfekte Silvesterparty

Silvester lebt von den Details – und davon, dass niemand die Verrücktheit der Deko, der Outfits oder der Glücksbringer hinterfragt. Ein Jahr geht zu Ende, ein neues beginnt, und dazwischen gibt es eine Nacht voller Glitzer, Konfetti und Menschen mit Federboas. Ob klassisch mit Schornsteinfeger und Kleeblatt oder knallig mit XXL-Ballons und Pailletten-Blazer – Hauptsache, es macht Spaß. Das Glück kommt dann von ganz allein.

