Was essen wir an Silvester? Diese Ideen machen alle satt & glücklich

Silvester ist kein Abend für Experimente – zumindest nicht beim Essen. Wenn Familie, Freunde und Kinder zusammenkommen, braucht es Lösungen, die einfach funktionieren. Diese Klassiker sind genau dafür gemacht.

Was essen wir an Silvester? Eine Frage, die jedes Jahr zuverlässig Diskussionen auslöst. Die einen wollen etwas Besonderes, die anderen bloß satt werden. Kinder haben sowieso ihre ganz eigenen Vorstellungen. Ein klassisches Menü scheitert da oft schon an Gang zwei. Deutlich entspannter sind Gerichte, bei denen alle gleichzeitig essen können und jeder selbst entscheidet, was auf den Teller kommt. Fondue, Raclette oder Wok sind genau deshalb echte Silvester-Retter: wenig Stress, viel Auswahl – und niemand muss hungrig auf Mitternacht warten.

1. Käsefondue – der Inbegriff von Silvester-Gemütlichkeit

Käsefondue ist Silvester in seiner gemütlichsten Form. In der Mitte des Tisches steht ein Topf mit geschmolzenem Käse, rundherum wird getunkt, gelacht und diskutiert. Gegessen wird langsam, niemand hetzt, niemand wartet. Ideal, wenn der Abend lang werden soll.

Was ist das? Beim Käsefondue wird geschmolzener Käse in einem Topf warmgehalten. Brot, Gemüse oder Obst werden mit einer Gabel hineingetunkt. Gegessen wird gemeinsam aus einem Topf.

Was braucht man dafür? Ein Fondue-Set mit Caquelon (Topf), Rechaud oder Heizquelle, Fonduegabeln sowie Käsefondue-Mischung. Dazu passen Brot, gekochte Kartoffeln, Brokkoli, Birnen oder Trauben.

Wie funktioniert die Zubereitung? Die Käsemischung wird im Topf langsam erhitzt und unter Rühren geschmolzen. Danach bleibt der Käse auf kleiner Flamme flüssig und cremig – perfekt für lange Abende.

KELA Käsefondue-Set NATURA

Dieses Fondue-Set* bringt genau das auf den Tisch, was man sich an Silvester wünscht: rustikale Optik und solide Verarbeitung. Die Keramikpfanne ist hitzebeständig und eignet sich perfekt, um das Fondue direkt am Herd vorzubereiten. Danach hält das Rechaud den Käse zuverlässig warm. Sechs Fonduegabeln sorgen dafür, dass niemand leer ausgeht.

KELA Käsefondue-Set NATURA – 72,05 Euro statt 104,95 Euro bei Media Markt* © KELA

Passende Zutaten:

Schweizer Fondue von Spielhofer (600 Gramm)



Wer es klassisch mag, greift zum Schweizer Käsefondue von Spielhofer*. Die Mischung aus Tête de Moine, Gruyère, Bergkäse und Weißwein ist fix fertig und muss nur noch erwärmt werden.

Schweizer Fondue – 24,99 Euro statt 32 Euro bei Amazon* © Fromagerie Jura

Vegü Fondue-Käse vegan (2x400 Gramm)

Für Gäste, die vegan essen oder etwas Leichteres bevorzugen, ist der Vegü Fondue-Käse* eine gute Alternative. Auf Blumenkohlbasis, cremig und überraschend würzig – funktioniert auch für Skeptiker.

Vegü Fondue-Käse vegan – 20,55 Euro bei Amazon* © Hymor

2. Raclette – der flexible Klassiker für große Runden

Raclette ist der Silvester-Klassiker schlechthin. Der Grund ist simpel: Jeder isst, was er will. Kartoffeln, Gemüse, Fleisch, Fisch oder einfach nur Käse – alles landet im Pfännchen, nichts ist falsch.

Was ist das? Beim Raclette wird Käse in kleinen Pfännchen geschmolzen und mit Zutaten nach Wahl kombiniert. Ob Kartoffeln, Gemüse, Fleisch oder Fisch – alles ist erlaubt.

Was braucht man dafür? Einen Raclette-Grill, Pfännchen, Raclette-Käse und eine Auswahl an Beilagen. Je größer die Runde, desto mehr Auswahl macht Sinn.

Wie funktioniert die Zubereitung? Zutaten werden vorgekocht oder roh vorbereitet. Jeder belegt sein Pfännchen selbst, schiebt es unter den Grill – fertig.

TEFAL Raclette-Grill

Dieser Raclette-Grill* liefert ordentlich Hitze und sorgt dafür, dass der Käse schnell schmilzt. Das spart Wartezeit und Nerven – beides an Silvester nicht ganz unwichtig.

TEFAL Raclette-Grill – 59 Euro statt 129,99 Euro bei Media Markt* © Tefal

Dazu passt:

Das Raclette-Gewürz von Zauber der Gewürze bringt Abwechslung ins Pfännchen.

Zauber der Gewürze Raclette Gewürz – 7,71 Euro bei Amazon* © Zauber der Gewürze

Und mit dem Hymor Raclette-Käse kommt ein kräftiger Klassiker auf den Tisch, der zuverlässig schmilzt und satt macht.

Hymor Raclette-Käse ca. 2 kg – 35,97 Euro bei Amazon* © Hymor

3. Fleischfondue – klassisch & sättigend

Beim Fleischfondue wird es etwas klassischer. Kleine Fleischstücke werden in heißem Öl oder in Brühe gegart. Jeder bestimmt selbst, wie gar sein Stück sein soll. Dazu verschiedene Dips – fertig ist das Silvester-Essen. Wichtig ist ein Topf mit genug Fassungsvermögen und eine sichere Temperaturregelung. Dann steht einem langen Abend nichts im Weg.

Was ist das? Beim Fleischfondue werden kleine Fleischstücke in heißem Öl oder Brühe gegart.

Was braucht man dafür? Fondue-Topf, Fonduegabeln, Öl oder Brühe, Fleisch (Rind, Huhn, Schwein) sowie Dips.

Wie funktioniert die Zubereitung? Öl oder Brühe erhitzen, Fleischstücke vorbereiten, garen – fertig. Besonders beliebt bei Fleischliebhabern.

TRISTAR Fondue-Familien-Set (für bis zu 8 Personen)

Dieses Edelstahl-Fondue-Set* punktet mit regulierbarem Thermostat statt offener Flamme. Der große Topf bietet genug Platz für alle, der drehbare Saucenring macht Dips jederzeit erreichbar.

TRISTAR Fondue-Set – 33 statt 49,99 Euro bei Media Markt* © Tristar

Passende Zutaten:

Zum Fleischfondue gehören gute Saucen einfach dazu. Wer es gerne scharf mag, setzt auf die Tomami Chili-Mango-Sauce. Die Kombination aus fruchtiger Mango und ordentlicher Schärfe passt besonders gut zu Rind, Huhn oder Gemüse. Pluspunkt: vegan, glutenfrei und ohne künstliche Zusätze.

Tomami Chili-Mango-Sauce – 7,99 Euro bei Amazon* © Tomami

4. Wok – leicht, schnell & individuell

Wer es etwas leichter mag, setzt an Silvester auf Wok. Kleine Portionen werden direkt am Tisch angebraten, Gemüse bleibt knackig, Fleisch oder Tofu sind schnell fertig. Ideal, wenn nicht alle Lust auf Käse oder Fettiges haben.

Was ist das? Beim Wok werden kleine Portionen Gemüse, Fleisch oder Tofu direkt am Tisch gebraten – asiatisch inspiriert und sehr abwechslungsreich.

Was braucht man dafür? Ein Party-Wok-Set, kleine Pfannen, Öl, frische Zutaten und Gewürze.

Wie funktioniert die Zubereitung? Zutaten klein schneiden, Pfannen erhitzen, kurz anbraten – fertig in wenigen Minuten.

NEDIS Party-Wok-Set (für 6 Personen)

Sechs Antihaft-Pfannen ermöglichen individuelles Kochen direkt am Tisch. Der Temperaturregler sorgt für gleichmäßige Hitze, die Reinigung ist unkompliziert.

NEDIS Party-Wok-Set – 54,44 statt 67,99 Euro* © Nedis

Passende Würze:

Ohne Gewürz kein Wok. Der Asiastreetfood „Rock the Wok“-Gewürzmix bringt genau die richtige Portion Umami in Reis- und Nudelgerichte. Schwarzer Pfeffer, Ingwer, Knoblauch und weitere fein abgestimmte Zutaten sorgen für authentischen Geschmack – ganz ohne komplizierte Saucen.

Rock the Wok Gewürz – 10,23 Euro bei Amazon* © Asiastreetfood

5. All-in-One: Raclette, Fondue & Grill in einem

Manche mögen Raclette, andere Fondue, wieder andere nur Grillgemüse. Wer diese Diskussion ein für alle Mal beenden will, setzt auf ein Kombigerät.

Was ist das? Die Kombination aus Raclette, Fondue und Grill erlaubt maximale Flexibilität – perfekt, wenn Geschmäcker weit auseinandergehen.

Was braucht man dafür? Ein Multifunktionsgerät und Zutaten für alle drei Varianten.

Wie funktioniert die Zubereitung? Raclette, Fondue und Grill können gleichzeitig genutzt werden – jeder isst, was er möchte.

WMF Lumero Gourmet-Station 3 in 1 (für 8 Personen)

Silvester mit Kindern bedeutet oft auch: Alle haben gleichzeitig Hunger – aber nicht auf dasselbe. Genau dafür sind Tischgeräte ideal, weil jede Person ihr Tempo und ihren Geschmack selbst steuern kann. Diese 3-in-1-Station* kombiniert Raclette, Fondue und Grillfläche. Das ist praktisch, wenn Erwachsene Lust auf klassisches Silvester-Essen haben, während Kinder lieber mild und unkompliziert essen.

WMF Lumero Gourmet Station 3in1 – 142 statt 229 Euro bei Media Markt* © WMF

6. Schokofondue – der süße Silvester-Abschluss

Nach all dem Herzhaften darf es süß werden. Schokolade schmelzen, Obst schneiden, fertig. Mehr braucht es nicht, um Kinder und Erwachsene gleichermaßen glücklich zu machen.

Was ist das? Geschmolzene Schokolade, in die Obst, Kekse oder Marshmallows getaucht werden.

Was braucht man dafür? Schokofondue-Set, Schokolade, Früchte und Süßigkeiten.

Wie funktioniert die Zubereitung? Schokolade schmelzen, warmhalten, dippen – fertig.

SILVA-HOMELINE Schokofondue-Set

Das kompakte Set* schmilzt Schokolade gleichmäßig und ist einfach zu bedienen – ideal auch für Kinder unter Aufsicht.

SILVA-HOMELINE SF 430 Schokofondue-Set – 27,99 statt 39,99 Euro bei Media Markt*

© Silva-Homeline

Essen, das alle zusammenbringt

Ob klassisch, herzhaft oder süß: Silvester-Essen funktioniert am besten, wenn alle gemeinsam genießen können. Fondue, Raclette und Co. bieten maximale Freiheit, wenig Stress und viel Genuss – der perfekte Start ins neue Jahr.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.