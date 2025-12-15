Alles zu oe24VIP
© Getty Images

Song Contest

Jetzt fix! DIESE Länder nehmen am ESC in Wien 2026 teil

15.12.25, 12:05
Teilen

Ein Überblick über die 35 Teilnehmerländer bei der Jubiläumsausgabe des Bewerbs im Mai 2026.

Seit Montag steht nun fest, dass - ungeachtet des Boykotts von fünf Nationen wegen der Teilnahme Israels - insgesamt 35 Länder am 70.

© Getty

Eurovision Song Contest von Wien teilnehmen werden. Dies teilte die Europäische Rundfunkunion (EBU) mit. Das Teilnehmerfeld für die Jubiläumsausgabe des Musikbewerbs im Mai 2026:

  • Albanien
  • Armenien
  • Aserbaidschan
  • Australien
  • Belgien
  • Bulgarien
  • Dänemark
  • Deutschland
  • Estland
  • Finnland
  • Frankreich
  • Georgien
  • Griechenland
  • Großbritannien
  • Israel
  • Italien
  • Kroatien
  • Lettland
  • Litauen
  • Luxemburg
  • Malta

  • Republik Moldau
  • Montenegro
  • Norwegen
  • Österreich
  • Polen
  • Portugal
  • Rumänien
  • San Marino
  • Schweden
  • Schweiz
  • Serbien
  • Tschechien
  • Ukraine
  • Zypern

Sie alle kommen im Mai 2026 nach Wien.

