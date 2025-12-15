Jetzt fix! DIESE Länder nehmen am ESC in Wien 2026 teil

Ein Überblick über die 35 Teilnehmerländer bei der Jubiläumsausgabe des Bewerbs im Mai 2026.

Seit Montag steht nun fest, dass - ungeachtet des Boykotts von fünf Nationen wegen der Teilnahme Israels - insgesamt 35 Länder am 70.

Eurovision Song Contest von Wien teilnehmen werden. Dies teilte die Europäische Rundfunkunion (EBU) mit. Das Teilnehmerfeld für die Jubiläumsausgabe des Musikbewerbs im Mai 2026:

Albanien

Armenien

Aserbaidschan

Australien

Belgien

Bulgarien

Dänemark

Deutschland

Estland

Finnland

Frankreich

Georgien

Griechenland

Großbritannien

Israel

Italien

Kroatien

Lettland

Litauen

Luxemburg

Malta

Republik Moldau

Montenegro

Norwegen

Österreich

Polen

Portugal

Rumänien

San Marino

Schweden

Schweiz

Serbien

Tschechien

Ukraine

Zypern

Sie alle kommen im Mai 2026 nach Wien.