Song-Contest-Beben: Israel ist der 1.Wettfavorit

Israel darf im Mai beim ESC in Wien mitsingen und sogar schon vom Sieg träumen. Nach dem großem Absageskandal führt das erste Wettbüro Israel nämlich schon als Sieger.

Seit 4. Dezember ist es fix. Allen Diskussionen zum Trotz darf Israel im Mai doch beim 70. Song Contest in Wien antreten. Spanien, die Niederlande, Slowenien, Irland und Island haben deshalb ihre Teilnahme beim Wettsingen in der Stadthalle ja bereits abgesagt. Dem ORF und der EBU droht das totale Chaos.

Doch jetzt bekommt Israel massive Rückendeckung. Und zwar von den Fans. Bei den allerersten Wettquoten liegt Israel nämlich überraschend auf Siegeskurs. Das vom britischen Wettanbieter „Betfair“ veröffentlichte 1. Ranking sieht Israel mit einer Quote von 6,6 vor den ewigen ESC-Dauerbrennern Schweden (6,8) und Finnland (ebenfalls 6,8) als Sieger. Österreich schafft es bei den ersten Wetten aktuell noch nicht in die Top 10.

Die ersten ESC-Wetten 2026:

1. Israel

2. Schweden

3. Finnland

4. Ukraine

5. Italien

Die Aussagekraft ist jedoch nur symbolisch, da bislang bis auf die heiße Zypriotin Antigoni noch kein einziger Teilnehmer fixiert wurde und auch noch kein Song bekannt ist. Unser Teilnehmer und unser neuer ESC-Hit wird ja auch erst am 20. Februar bei der großen, von Alice Tumler und Cesár Sampson moderierten. ORF-Show „Vienna Calling – Wer singt für Österreich?“ aus 12 Kandidaten ermittelt.

Nach aktuellem Stand sollen 35 Länder in Wien an den Start gehen. Bis auf England, Italien, Frankreich, Deutschland und Österreich, das ja dank JJs Sieg am 16. Mai fix im Finale dabei ist, müssen alle noch in die beiden für 12. und 14.Mai angesetzten Quali-Runden. Die Töpfe dafür werden am 12. Jänner zugelost.