© getty

Wegen Israel-Hassern

Nächster ESC-Wirbel: CSU-Söder will deutschen Boykott

12.12.25, 18:08
Der CSU-Chef Markus Söder ließ beim Parteitag mit einer Ansage aufhorchen: Er stellt die Teilnahme Deutschlands am Eurovision Song Contest (ESC) infrage. 

Der ESC, der kommendes Jahr in Wien stattfindet, versinkt im Boykott-Chaos. Mehrere Länder kündigten bereits an, nicht teilnehmen zu wollen. Der bizarre Grund: Israel darf am Wettbewerb teilnehmen.

Jetzt holt der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zum Gegenschlag aus. „Wenn die es nicht wollen, dann machen wir es halt auch nicht. Wir zahlen eh nur alles", so der CSU-Chef am Parteitag. 

Deutschland und Bayern, so Söder, stünden fest an der Seite Israels. Der Schutz und die Sicherheit Israels sei weiterhin "Staatsräson", erklärte der CSU-Politiker laut "Bild"-Zeitung.

