oe24
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Katzen vom Berg gerettet
© PFOTENHILFE

Zurückgelassen

Mager & Unterkühlt: Wieder zwei Katzen von Berg gerettet

04.12.25, 09:30
Die Tiere konnten noch rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden.

Nachdem Pfotenhilfe-Chefin Johanna Stadler samt Gatten letzten Samstag zwei zurückgelassene Kater von der tief verschneiten Spielbergalm gerettet hatte, haben Tourengeher am Montag dort zwei weitere Katzen gemeldet.

Katzen vom Berg gerettet
© PFOTENHILFE

Katzen vom Berg gerettet
© PFOTENHILFE

Deshalb stiegen die Mitarbeiter von Pfotenhilfe erneut auf - diesmal mit tatkräftiger Unterstützung des Hundes Campari - und konnten auch die zwei weiteren in Sicherheit bringen. Die Katze und der Kater seien laut Johanna Stadler schon sehr hungrig gewesen und froh, dass sie die Kälte endlich gegen die warme Stube tauschen konnten.

Katzen vom Berg gerettet
© PFOTENHILFE

"Katzen sind nun einmal wärmeliebende Stubentiger und keine Wildtiere. Jeder mitfühlende Mensch denkt dabei an die schlafende Katze auf der Ofenbank", so Stadler. "Wir appellieren an Wanderer in ganz Österreich, solche Beobachtungen zu melden. Aber auch Almhüttenwirte sind aufgefordert, sich bei uns oder der Veterinärbehörde rechtzeitig vor der Schließung zu kontaktieren, wenn ihnen Katzen zulaufen."

Katzen vom Berg gerettet
© PFOTENHILFE

Aus den vielen Namensvorschlägen, die bei der Pfotenhilfe eingetroffen sind, hat man sich für Molly, Flocke, Frosty und Snowy entschieden. Alle vier Tiere dürfen sich nun ausgiebig erholen, essen und trinken und werden dann geimpft, gechippt, kastriert und nach der einmonatigen gesetzlichen Frist zur Adoption freigegeben.

