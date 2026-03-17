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Causa Seiler: So geht es nach den Vorwürfen nun weiter
© zeidler

Austropop-Aufreger

Causa Seiler: So geht es nach den Vorwürfen nun weiter

Von
17.03.26, 13:51
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Gegen Christopher Seiler läuft ein Ermittlungsverfahren. Dennoch stehen viele Projekte an. Auch das Video, nach dem es zu den Übergriffen gekommen sein soll.   

16. April, Salzburg – das ist der erste offizielle Termin für Christopher Seiler nach den schwerwiegenden Vorwürfen und seinem Rückzug! In der Salzburg Arena soll der 2026er Part der „Hödn Tour“ von Seiler & Speer starten. In Folge hat das Hit-Duo u.a. auch Auftritte in Oberwart (18. April), auf der Burg Clam (24. und 26. Juli) sowie mit einer brandneuen 360-Grad-Show in der Wiener Stadthalle (11. und 12. Dezember) gebucht. Insgesamt stehen 14 Österreich-Konzerte für über 80.000 Fans am Plan. Trotz der laufenden Ermittlungen sollen diese vorerst wie geplant über die Bühne gehen.

Causa Seiler: So geht es nach den Vorwürfen nun weiter
© zeidler

Causa Seiler: So geht es nach den Vorwürfen nun weiter
© Facebook

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© zeidler

So wie auch alle weiteren Projekte. Bereits am 12. April ist Seiler wieder im TV zu sehen. Da läuft die von den Fans so heiß ersehnte 6. Staffel der Kultserie „Horvathslos“ auf Joyn.at. Spannend: Dafür machte Bernhard Speer am Montag (16. März) auch in seiner Instagram-Story Werbung. Das 1. Posting nach dem Aufreger um seinen Band-Kumpane.

Causa Seiler: So geht es nach den Vorwürfen nun weiter
© Instagram

Speer (o.) macht Insta-Werbung für Horvathslos. 

Causa Seiler: So geht es nach den Vorwürfen nun weiter
© Instagram

Am 30 April gibt’s dann sogar neue Musik von Christopher Seiler. Nämlich das Album „de zwidan zwa im broda“ im Zweiklang mit Ernst Molden. Besonders prekär: nach dem Video-Dreh für einen dieser 13 neuen Songs soll es ja am 5. März auf dem Heimweg in Seilers Auto zu den Übergriffen gekommen sein.

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© Bader Molden Recordings
 

Causa Seiler: So geht es nach den Vorwürfen nun weiter
© zeidler

Die Frau erstattete am 7. März eine Anzeige wegen Körperverletzung. Sowohl die betroffene Frau als auch Christopher Seiler („Ich bin bei Gott kein perfekter Mensch. Sowie viele von uns kämpfe auch ich mit Dämonen!“) wurden bereits einvernommen. Die Justiz stuft den Verdacht als „ernst“ ein. Für Christopher Seiler gilt die Unschuldsvermutung.

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