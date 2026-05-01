Liebes-Aus bei Michelle und Eric Philippi

Nach einer rund vierjährigen Beziehung haben die Schlagersängerin Michelle (54) und der Musiker Eric Philippi (29) völlig überraschend ihre Trennung bekanntgegeben.

Die Trennung erfolgt nur zwei Monate, nachdem Philippi seiner Partnerin einen öffentlichen Heiratsantrag gemacht hatte. Während Michelles Abschiedskonzert in der Berliner Uber Arena ging Eric vor tausenden Fans auf die Knie. „Jetzt bin ich endlich keine Dauerverlobte mehr!“, rief Michelle damals glücklich in die Menge, nachdem sie unter Tränen „Ja“ gesagt hatte. Es war bereits der zweite Antrag, den der Komponist seiner Partnerin machte. Doch aus der geplanten Hochzeit wird nun nichts.

Gegenüber der BILD bestätigte Eric Philippi die Trennung: „Ja, es stimmt. Wir sind getrennt. Es ist alles noch frisch.“ Besonders überraschend: Die Entscheidung für das Beziehungs-Aus ging von ihm aus. Einen konkreten Grund für das plötzliche Ende nannte er nicht, betonte jedoch, dass es beiden momentan „überhaupt nicht gut“ gehe.

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"Gefühlschaos"

Michelle, bürgerlich Tanja Hewer, bezeichnete die aktuelle Situation als „Gefühlschaos“ und bat um Zeit, die Ereignisse privat einzuordnen. Dennoch gibt sie sich gewohnt kämpferisch: „Ich bin ja ein Stehaufmännchen. Krone richten und weiter geht’s.“

Die Partnerschaft der beiden stand seit ihrem Bekanntwerden im Jahr 2023 regelmäßig im öffentlichen Interesse, nicht zuletzt aufgrund des Altersunterschieds von 25 Jahren. Das Paar lebte gemeinsam in einem Haus im Saarland. Die Beziehung galt auch als beruflich eng verknüpft, da beide häufig gemeinsam auftraten und Philippi als Komponist für Michelle tätig war.

Noch im Sommer 2025 hatte Michelle ihren Partner während einer gesundheitlichen Krise unterstützt, als sich Philippi aufgrund psychosomatischer Probleme zeitweise aus der Öffentlichkeit zurückzog. Trotz der im Februar 2026 erneuerten Heiratsabsichten betonten beide nun, dass sie künftig getrennte Wege gehen werden, wobei der gegenseitige Austausch zur Bewältigung der Trennung aufrechterhalten werden soll.